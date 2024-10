Venom: The Last Dance recibe calificaciones de la prensa

Esta semana el mundo de las películas de Marvel sigue su curso, aunque esta vez de la mano enteramente de Sony, lo cual no es buena señal, puesto que producciones como Madame Web y Morbius resultaron ser películas bajas en cuanto a calidad visual y de narrativa. El estreno para este mes es Venom: The Last Dance, tercera entrega de la franquicia que cierra un capítulo para Tom Hardy en el papel de Eddie Brock, el recipiente del Simbionte.

Como ya es costumbre, la prensa saca sus opiniones dos o tres días antes del estreno de cualquier cinta, y en el caso de esta nueva producción consiguieron darle un 40% en la página de Rotten Tomatoes, sitio que recopila calificaciones de las páginas web para llegar a un veredicto. No está de más decir, que dicho porcentaje considera a la cinta como podrido, lo cual podría dar el mensaje de que no vale la pena darle una oportunidad en cines.

Aquí algunas opiniones de los medios:

The Playlist: Sony vuelve a aparecer con “Venom: The Last Dance”, una broma desechable posiblemente más aburrida que horrible, pero tan terriblemente tediosa que vuelve a ser atroz. Culture Mix: Venom: The Last Dance está tan descuidadamente hecha y es tan poco interesante que es un ejemplo de una secuela que no necesita existir. Los talentosos miembros del reparto están atrapados en esta aburrida y predecible película de cómics. Punch Drunk Critics: El listón se ha bajado lo suficiente como para que sea excusable que tampoco sea muy bueno, porque al menos tiene las pelotas para estar loco fuera de la cadena, una despedida pegajosa para la pareja más extraña de toda Marvel. Roger Ebert.com: Cuando se apoya con fuerza en el absurdo inherente de sus extravagantes y desiguales travesuras de amigos, “Venom: The Last Dance” puede ser una auténtica maravilla. Desafortunadamente, eso no sucede con tanta frecuencia como debería.

Recuerda que la cinta estrena el próximo 24 de noviembre en cines.

Vía: Rotten Tomatoes

Nota del autor: No he visto ninguna de las películas de Venom, pero parece que no me estoy perdiendo de mucho. Habrá que esperar a ver si no tarda en llegar la tercera a streaming.