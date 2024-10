Marvel retrasa Blade de forma indefinida

En los últimos años, Blade se ha convertido en un proyecto que Marvel Studios simplemente no puede concretar. La cinta ha sufrido de múltiples retrasos, ha perdido directores y escritores, y todo parece indicar que el destino está en contra de este cazador de vampiros. Ahora, se ha revelado que Blade ha sido retrasada de forma indefinida.

Recientemente, Disney actualizó su calendario de estrenos, y Blade, la cual estaba planeada para llegar a los cines el 7 de noviembre de 2025, ha sido sustituida por Predator: Badlands. De esta forma, la cinta del MCU no tiene una fecha de estreno concreta en estos momentos, algo que ha preocupado a más de un fan del personaje.

Sin embargo, esto no debería ser una gran sorpresa. Después de la sobresaturación del MCU en los últimos años, Bob Iger, CEO de Disney, señaló que solo tienen planes para sacar tres películas de Marvel Studios al año. En el 2025 veremos Captain America: Brave New World, The Thunderbolts* y The Fantastic Four: First Steps. De esta forma, era más que obvio que Blade sería retrasada una vez más.

Ahora, por el momento, no sabemos cuándo es que Blade llegará a los cines. Podría ser en el 2026, 2027 o cualquier otro año. Junto a esto, Marvel Studios también confirmó que tiene pensado sacar tres nuevas películas en el 2028, en las fechas de 18 de febrero, 5 de mayo, y 10 de noviembre.

Recordemos que Blade se ha enfrentado a múltiples problemas en su producción. Desde retrasos causados por el COVID-19, pasando por la huelga de escritores y actores, hasta la salida de múltiples directores y escritores. En estos momentos, Eric Pearson, quien trabajó en The Fantastic Four, Thunderbolts, y Black Widow, está a cargo del guion de Blade.

Solo nos queda esperar a que más información esté disponible, algo que podría tardar bastante tiempo en suceder. En temas relacionados, puedes conocer más sobre The Fantastic Four: First Step aquí. De igual forma, el nuevo juego de Blade llegaría hasta el 2027.

Nota del Autor:

Esto era de esperarse. Me sorprende más que Blade no haya sido cancelado. Este es un proyecto que, sin avanzar, ya le ha costado mucho dinero a Disney y Marvel Studios. Solo espero que el producto final sea capaz de cumplirle a los fans.

Vía: Variety