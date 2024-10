Equipo de Prince of Persia: The Lost Crown se habría disuelto

Ubisoft empezó con el pie izquierdo el año, y esto fue con el lanzamiento de Prince of Persia: The Lost Crown, juego que a pesar de haber recibido críticas positivas no logró conseguir las ventas esperadas por la empresa, indicando que a los usuarios potenciales no les interesó realmente jugarlo. Y a pesar de que es una compañía de millones de dólares, la franquicia va tener consecuencias por esta ausencia de dinero.

Según lo informado, el equipo detrás del juego ha sido disuelto, esto mediante un nuevo rumor difundido por el periodista francés Gautoz. Este informe sugiere que la compañía tomó la decisión después de que el juego no alcanzara las expectativas internas tras su lanzamiento. Además, la posibilidad de una secuela también fue rechazada por los franceses.