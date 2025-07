Se filtran anuncios del próximo Pokémon Presents

Recuerda que el 22 de julio a partir de las 7:00 am de México se llevará a cabo.

Aunque por ahora no hay información oficial, muchos fans especulan con que el stream incluirá actualizaciones para juegos existentes como Pokémon Legends: Arceus, además de mejoras de rendimiento específicamente pensadas para Switch 2, como parte del impulso técnico de esa consola.

El evento llega en un momento de alta expectativa tras la revelación de Pokémon Legends: Z-A , título ambientado en Ciudad Luminalia que ha generado curiosidad no solo por su ambientación urbana, sino también por detalles como la posible pronunciación incorrecta del nombre desde su anuncio.

A pocos días del esperado evento, empiezan a circular filtraciones sobre algunos de los anuncios que podrían revelarse. Según el conocido filtrador Khu , una de las novedades sería una nueva aplicación orientada al público infantil, aunque no se han dado más detalles sobre su funcionamiento o contenido.

Nota del autor: Definitivamente lo que menos me interesa es una app. Pero siendo sincero, me duele que Cyndaquil no esté en los iniciales de Z-A.