Aunque no es tan popular como su versión de San Diego, la New York Comic-Con ya está en marcha. Como era de esperarse, múltiples compañías tienen un par de anuncios bajo la manga, y una de estas es Marvel, quien ha confirmado la aparición de un personaje clásico de los cómics en The Fantastic 4: First Steps.

Para la New York Comic-Con, Marvel Studios creó un mural con el logo de la compañía, en donde podemos ver múltiples héroes y villanos del MCU. Algunos de estos ya los conocemos, pero hay un par de novedades, como el Red Hulk de Harrison Ford que veremos en Captain America: Brave New World. Sin embargo, algo que nadie esperaba fue la presencia de H.E.R.B.I.E., el adorable robot que ha acompañado a los Cuatro Fantásticos desde la década de 1960, y debutará en la pantalla grande el próximo año.

New Marvel logo with Fantastic Four, Red Hulk, Thunderbolts*, and more on it at NYCC! pic.twitter.com/cpGdfpKiJd — Brandon Davis (@BrandonDavisBD) October 17, 2024

En The Fantastic 4: First Steps, H.E.R.B.I.E. tendrá un rol secundario. Por el momento se desconoce quién será el encargado de darle vida a este personaje, pero es probable que Marvel opte por darle este papel a un actor que se caracterice por un trabajo cómico. En los cómics, este robot se ha encargado de apoyar a este robot de diferentes maneras, y en la serie animada de 1967 llegó a sustituir a la Antorcha Humana en múltiples episodios.

Considerando que The Fantastic 4: First Steps llegará a los cines hasta el 25 de julio de 2025, aún falta algo de tiempo antes de que veamos a H.E.R.B.I.E. en acción. En temas relacionados, jefe de Marvel confirma teoría sobre esta película. De igual forma, este es el calendario de estrenos de la cinta.

Nota del Autor:

Es bueno ver que H.E.R.B.I.E. estará en The Fantastic 4: First Steps. Esto es algo que los fans han estado esperando por mucho tiempo. Será interesante ver cómo es qué el público reaccionará a esta cinta, especialmente considerando la presión que hay sobre todos los involucrados.

Vía: Marvel