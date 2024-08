Después del estreno de Deadpool & Wolverine, así como la presentación de Marvel en San Diego Comic-Con, parece que Marvel Studios ha recobrado parte de la confianza que no habían demostrado en los últimos años. De esta forma, la empresa ha revelado sus planes para los próximos años, confirmando que varios proyectos siguen en pie, y anunciado algunas películas que están en desarrollo, pero de las cuales aún no están listos para hablar,

Tras los anuncios de la San Diego Comic-Con, Marvel ha actualizado sus planes para la gran pantalla. Si bien no hay más películas planeadas para el 2024, el siguiente año no solo podremos ver la cuarta cinta de Captain America, sino que Thunderbolts, Fantastic Four y, para la sorpresa de muchos, Blade llegarán a las salas de cine. Estos son los planes de Marvel Studios:

Captain America: Brave New World – 14 de febrero de 2025

Thunderbolts* – 2 de mayo de 2025

The Fantastic Four: First Steps – 25 de julio de 2025

Blade – 7 de noviembre de 2025

Película de Marvel por concretar – 13 de febrero de 2026

Avengers: Doomsday – mayo de 2026

Avengers: Secret Wars – mayo de 2027

Película por concretar de Marvel – 23 de julio de 2027

Películas por concretar de Marvel – 5 de noviembre de 2027

Si bien el 2025 será un año bastante interesante, los grandes proyectos comenzarán a llegar a partir del 2026. Ahora, la pregunta qué muchos tienen es: ¿cuáles son los proyectos aún no anunciados? Si bien aún es muy temprano para saber, algunos han señalado que la especulada cinta de Young Avengers por fin estaría en planeación. De igual forma, no se descarta la posibilidad de que Spider-Man 4 se desarrolle previo a los acontecimientos de Avengers: Doomsday.

Estas no son todas las producciones de Marvel en puerta, puesto que la compañía no se ha olvidado de sus series para Disney+. X-Men ‘97 tendrá una segunda temporada, el 18 de septiembre estará disponible Agatha All Along, y aún hay mucho más en camino. Sin embargo, llama la atención de que ninguna de estas producciones estuvo presente en la pasada San Diego Comic-Con, lo cual indicaría que Marvel Studios ya no le piensa dar un peso tan grande a este rincón del MCU.

Por el momento solo nos queda esperar a que más información esté disponible. En temas relacionados, puedes conocer más sobre el regreso de Robert Downey Jr. a Marvel aquí. De igual forma, Deadpool & Wolverine es un éxito en taquilla.

Nota del Autor:

Aunque aún está por ver qué sucederá con el MCU, parece que Marvel está en el proceso de una fuerte reestructuración después de años de fracasos y recibimientos tibios. Si las producciones de 2025 son un éxito, entonces no habrá mucho de qué preocuparse por el futuro de esta saga.

Vía: IGN