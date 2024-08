Surge registro del siguiente juego de Like a Dragon

Aunque no ha pasado ni un año desde el estreno de Like a Dragon: Infinite Wealth, sabemos que durante el próximo Tokyo Game Show tendremos nueva información sobre el futuro de la serie. De esta forma, recientemente se filtró un registro que nos da un pequeño vistazo a lo que será el siguiente título en la serie previamente conocida como Yakuza.

Recientemente, se encontró un registro por parte de SEGA y Ryu ga Gotoku Studio bajo el nombre de Yakuza Wars. El registro se llevó a cabo el pasado 26 de julio, pero no fue sino hasta el 4 de agosto que esta información se dio a conocer. Lamentablemente, por el momento se desconoce a ciencia cierta qué tipo de proyecto está en puerta.

Algunos han señalado que este es solo otro juego móvil. Por su parte, el título podría indicar una colaboración con Sakura Wars, otra propiedad de SEGA, y otros no descartan la posibilidad de incluso ver un título de Warriors protagonizado por Kiryu y compañía. Sin embargo, una popular teoría ha señalado que en realidad Yakuza: Wars significa el regreso de Dead Souls.

En 2011, SEGA y RGG Studio nos entregaron Yakuza: Dead Souls, un shooter en tercera persona que nos muestra una historia alterna en donde Kamurocho es invadido por zombis. La historia no es canon, pero el juego es recordado con cariño hoy en día, incluso si en su momento no tuvo una recepción positiva. De esta forma, se ha señalado que Yakuza: Wars podría ser una secuela o incluso un remake de este título.

Considerando que Tokyo Game Show se llevará a cabo hasta el próximo mes, aún falta algo de tiempo antes de que nuestras dudas tengan una respuesta. Por su parte, SEGA y RGG Studio se han mantenido en silencio. En temas relacionados, aquí puedes checar nuestra reseña de Like a Dragon: Infinite Wealth. De igual forma, este es el tráiler de la serie de Like a Dragon: Yakuza.

Nota del Autor:

Espero que no sea algo relacionado con Yakuza: Dead Souls. Este no es un terrible juego, pero no es un título que me gustaría ver de regreso. Sin embargo, esto podría ser una propuesta interesante que tal vez logre conquistar a un nuevo público.

Vía: Wario64