Uno de los grandes adecuados del Nintendo Switch 2 es el botón C en el Joy-Con derecho, el cual activa la opción de Game Chat. Aquí, los usuarios pueden comenzar a transmitir su sesión de juego con amigos y hablar con ellos, similar a Discord. Esto requiere de internet, pero ¿qué sucede si no tienes conexión? Nintendo por fin ha hablado al respecto.

En una reciente entrevista con GameSpot, Takuhiro Dohta, director senior en Nintendo, fue cuestionado ante lo que podría suceder al presionar el botón C sin alguna conexión a internet. Lamentablemente, el directivo se limitó a compartir un comentario vago. Esto fue lo que comentó:

“Lo siento, no puedo entrar en detalles sobre qué aparece exactamente cuando presionas el botón [cuando no estás en línea], pero ten la seguridad de que no va a pasar nada malo”.

Si bien Dohta no menciona qué sucederá, es muy probable que simplemente aparezca un mensaje de error y, quizás, alguna imagen carismática de Nintendo. Considerando que esta es una función que necesita por completo del internet, el no tener acceso a una conexión simplemente significa que no funcionará adecuadamente. En temas relacionados, el Switch 2 soluciona un problema del Switch. De igual forma, así se verá la aplicación de Switch Online en la nueva consola.

Vía: GameSpot