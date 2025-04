Walmart pone a la venta el Nintendo Switch 2

Aunque el Switch 2 ya tiene una fecha de lanzamiento, por el momento se desconoce cuándo es que las pre-órdenes de la consola estarán disponibles en México. Sin embargo, esto no ha detenido a más de una persona a listar esta consola en lugares como Walmart, esto con el objetivo de engañar a todos los incautos posibles.

Recientemente, se descubrió que al buscar “Nintendo Switch 2” en la sección de Shopping de Google, aparece ya listada la nueva consola de la Gran N, y una de esta consola proviene de Walmart, en donde se ha señalado que podemos conseguir la pieza de hardware por solo $6,999 pesos. Esto, como seguramente ya lo están pensando, es una trampa.

Es importante mencionar que Walmart, Amazon y Mercado Libre, permiten que vendedores externos puedan publicar sus productos en su tienda en línea, con la libertad de seleccionar nombres o imágenes, siempre y cuando cumplan con ciertos requisitos. En este caso, la consola lleva el nombre de “NINTENDO SWITCH 2 MARIO KART AZUL/ROJO Nintendo HADSRAAAF” algo que inmediatamente levanta sospechas.

Junto a esto, al leer la descripción se menciona que este no es en realidad un Switch 2, sino un Switch 1.1 con Mario Kart 8 Deluxe. Considerando la emoción del público, este listado simplemente trata de aprovecharse del público que no está del todo informado. Por el momento, no hay información oficial sobre la fecha de preventas y el precio del Switch 2 en México.

Solo nos queda esperar a que Nintendo comparta su información oficial, algo que seguramente sucederá en las próximas semanas. Por lo mientras, será mejor que tengan cuidado de listados de este tipo. En temas relacionados, el Switch 2 ya está agotado en Europa. De igual forma, este es nuestro Hands On de la nueva consola.

Nota del Autor:

Solo es cuestión de esperar. Es probable que en cualquier momento Amazon y otras tiendas abran las pre-órdenes del Switch 2. Claro, una vez que esto suceda seguramente será un caos, pero hasta que eso suceda, tengan cuidado con los anuncios que encuentren en internet.

Vía: Xataka