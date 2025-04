El Switch 2 ya está agotado en Europa

Cuando el Switch 2 fue anunciado, el público externó su disgusto en contra de los altos precios del hardware y software, especialmente en Europa. Sin embargo, el público aún así ha agotado todas las unidades disponibles en varias partes del mundo, dejando en claro que la nueva consola de Nintendo será el éxito que muchos esperan.

De acuerdo con Christopher Dring, editor en jefe de The Game Business, las preventas del Nintendo Switch 2 se han agotado en Reino Unido. Esto incluye las unidades que GAME, Amazon y otras tiendas tenían para esta región. Junto a esto, Nintenderos ha señalado que lo mismo ha sucedido en España. Por si fuera poco, el sitio oficial de la Gran N en Japón colapsó al instante en que la rifa para conseguir una de estas consolas comenzó.

Nintendo Switch 2 now available to pre-order at GAME in the UK. The console sold out in minutes via retailers Argos, Smyths, ShopTo and Amazon. https://t.co/wSeUXUYkAo

— Christopher Dring (@Chris_Dring) April 4, 2025