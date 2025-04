Hands On – Donkey Kong Bananza

La gran sorpresa

Tenemos que ser francos y aceptarlo. Todos los eventos de directo o presentaciones dentro de la industria del gaming, tienen la principal misión de emocionar al público. Claro que está el tema de la información dura y eso, pero la realidad es que cuando uno se sentaba a ver una conferencia de E3, lo que se esperaba era que las compañías avivaran nuestros sentidos sobre lo que según ellos sería el futuro. Ya que cumplieran era otra cosa, pero en ese momento, el llamado “humo” y hype es lo que importa. La realidad es que Nintendo suele cumplir de muy buena forma con lo que promete en estos eventos, y a pesar de que el que tuvo hace unos días sabíamos que estaría centrado en hardware, todos esperábamos un par de sorpresas importantes a nivel de software. Indudablemente, la que se llevó las palmas fue la nueva aventura del chango favorito de todos nosotros, una que indudablemente hará volar nuestra imaginación.

Después de lo que fue el Nintendo Direct centrado en los detalles de Switch 2, pasamos a la sesión para probar como tal la consola, poniendo nuestra mente en cosas como el propio hardware y Mario Kart World, pero para nuestra sorpresa, el evento estaba literalmente repleto de juegos para probar, siendo uno de ellos Donkey Kong Bananza. A pesar de que no está confirmado, todo parece indicar que el equipo de Yoshiaki Koizumi, es decir, quienes hicieron Super Mario Odyssey, son los encargados de este nuevo título, pues además de que pudimos ver al propio productor durante el evento, todo el estilo y aura general que se despliega en lo que pudimos jugar, apela por completo a lo que se había estado siendo con el famoso plomero. Como sea, te podemos adelantar que la nueva aventura de DK será algo brutalmente especial.

Descubrimiento e interacción

A pesar de lo que muchos podrían pensar, Donkey Kong normalmente ha representado una incógnita para Nintendo. Luego de haberse convertido en su primer gran éxito en las arcades, la compañía pasó bastante tiempo sin saber qué hacer con él. Podríamos decir que si no hubiera sido por Rare y lo que pasó en el Super Nintendo, probablemente esta mascota no gozaría de la enorme fama que tiene hoy en día. Su regreso de mano de Retro Studios en la era del Wii y Wii U fue sensacional, pero seguía el gran pendiente de cuándo es que el chango podría regresar a la tres dimensiones. Claro que tuvimos Donkey Kong 64 hace ya una buena cantidad de años, pero es importante recordar que este trabajo dejó mucho qué desear en más de un apartado. Al parecer Donkey Kong Bananza se perfila para ser un retorno triunfal.

Vayamos directamente al grano. Desde que uno le pone las manos encima a Donkey Kong Bananza, te puedes dar cuenta de que emana todo ese ADN que vimos en cosas como Super Mario Odyssey. A pesar de que si bien, Nintendo no ha querido confirmar al equipo que está detrás del título, podemos apostar a que su estudio de Tokio es el que está haciendo todo y que claro, se ha encargado de los últimos Mario 3D. Además, durante el día de medios de la Nintendo Switch 2 Experience, Yoshiaki Koizumi, productor y cabeza del estudio antes mencionado, hizo acto de presencia justamente en la zona en la que se estaba mostrando lo nuevo de DK.

Todo lo anterior lo menciono por la estructura que tendrá Donkey Kong Bananza. Verás, sus niveles son una especie de áreas abiertas que puedes explorar a placer. Donkey tiene la habilidad de trepar por casi cualquier muro y casi en cada esquina, nos topábamos con bananas especiales que claramente eran el principal coleccionable del juego, esto claro, luego de haber cumplido un pequeño o gran reto. En efecto, son básicamente como las lunas de Super Mario Odyssey. Es importante mencionar que las similitudes entre ambos juegos son obvias, pero para nada se siente como si solo fuera un skin de lo que ya vimos. Nuestro peludo protagonista se comporta de forma totalmente diferente a cómo es que se maneja Mario en cualquier de sus juegos en tres dimensiones.

Donkey tiene el poder de destruir y modificar buena parte del nivel. Indudablemente esto será lo que más te sorprenda en cuanto empieces a jugar. ¿Una puerta está cerrada y no te deja pasar? No te preocupes, perfora el piso con tus propias manos y pasa por debajo de ella. Ademas, contamos con una habilidad que nos permite básicamente arrancar cualquier pedazo de suelo o pared para lanzarlo hacia enemigos o por qué no, usarlo como plataforma para alcanzar otro punto dentro del lugar en el que estemos. Para rematar, es posible dar un golpe hacia abajo, colgarte de los techos y mucho más. Al inicio puede ser verdaderamente abrumador por todas las posibilidades de control que tienes a la mano y la interacción tan alta que hay con el entorno, lo cual, te habla de que estamos ante un platformer 3D considerablemente profundo.

Hablando de controles, al menos este demo lo hicimos con uno de los nuevos Pro Controllers de Switch 2, habrá que ver si se tiene integración con las funcionalidades de los nuevos Joy-Con. Gráficamente, Donkey Kong Bananza es un verdadero deleite e indudablemente, uno de los grandes tech demos que la consola tendrá en su primer año en el mercado. A pesar de que no se nos confirmó como tal, entre los presentes había el rumor de que el juego estaba a 120 cuadros por segundo y a una resolución de 1080p. Lo que te puedo decir al respecto es que se sentía increíblemente fluido y que a pesar de todo lo que pasaba en pantalla, no se sentía una caída de rendimiento ni mucho menos. Parece ser que uno de los grandes objetivos de Nintendo para esta generación es justo echar mano de framerates altos para sus experiencias.

Regresando un poco al tema visual, creo que el rediseño que tuvo Donkey y toda la franquicia en general es sensacional y algo que sin duda alguna ya se necesitaba. Ademas, es claro que en términos de dirección artística, una de las principales inspiraciones es el propio Donkey Kong Country, esto lo digo por la temática de minas, anuncios neón y mucho más. Igualmente estoy seguro de que notarás la gran forma en la que se utiliza la nueva vibración de la que son capaces los mandos del Switch 2.

¿A la altura de…?

Los días posteriores al Nintendo Direct dedicado a Switch 2 y claro, a todas las reacciones de quienes ya tuvimos la oportunidad de usar la consolas y algunos de sus juegos, han sido una auténtica tormenta de emociones y mucha polémica por cosas como elevados precios y dudosas políticas sobre cómo funcionarán los juegos físicos etc. Todo eso salió volando por la ventana en cuanto empiezas a experimentar de primera mano lo que será esta nueva etapa para la casa de Mario y lo que se nos tiene preparado para los siguientes años. Donkey Kong Bananza es esa magia que siempre ha caracterizado a la marca y te puedo decir que luego de mi breve encuentro con él, se ha convertido en el juego que más espero de 2025 y sin duda alguna, lo que más disfrute de este primer acercamiento con la nueva plataforma.

El lanzamiento de Donkey Kong Bananza ha quedado pactado para el próximo 17 de julio en exclusiva para el Nintendo Switch 2, es decir, poco más de un mes después de que la consola esté llegando oficialmente al mercado el 5 de junio. Es claro que otro de los grandes objetivos de la compañía es el de mantener el constante flujo de publicaciones first party que seguramente irán de la mano con lo que parece ser un abrumante apoyo del lado de terceros. Sí, es justo emocionarse porque vienen grandes cosas para todos los que amamos el gaming.