¿Qué tal corre Marvel’s Spider-Man 2 en Steam Deck?

La estrategia

Todos sabemos perfectamente que parte esencial de la actual estrategia de PlayStation tiene que ver con que después de un tiempo, sus exclusivas más icónicas también tendrán un lanzamiento en PC. De hecho, lo anterior es tan importante para la compañía que incluso ha decidido comprar estudios que estén totalmente dedicados al desarrollo de estos ports, pues contrario a lo que se podía pensar, llevar dichos títulos a algo como Steam, para nada es una tarea sencilla o trivial. Tras haberse convertido en uno de los AAA más aclamados de 2023 y siguiendo los pasos de sus dos antecesores, es turno de que Marvel’s Spider-Man 2 aterrice en computadoras personales. Nosotros lo hemos puesto a prueba en el Steam Deck y te contamos cómo ha sido nuestra experiencia hasta el momento.

Como te lo contaba hace un momento, PlayStation se ha hecho de estudios completamente dedicados a llevar sus juegos a PC. Uno de los que mejores resultados ha tenido es Nixxes Software con cosas como Marvel’s Spider-Man Remastered y Miles Morales, así como con Ghost of Tsushima y Ratchet & Clank: Rift Apart. Experiencia tienen, de eso no hay duda. Debido a todo esto, se esperaba que la llegada de Marvel’s Spider-Man 2 a Steam fuera bastante limpia y sin problemas mayores, sin embargo, gracias a múltiples reportes de los usuarios, sabemos que estos primeros días han sido complicados del lado técnico, sobre todo en temas de rendimiento y de bugs incluso en equipos de gama alta. Del lado del Steam Deck te podemos decir que la cosa no ha sido lo mejor del mundo, pero tampoco tan mala.

Hardware a prueba

Antes de ir directamente al grano, me gustaría hacer fuerte hincapié en que en realidad, la portátil de Valve no está diseñada para manejar juegos tan exigentes técnicamente, no obstante, el hecho de que Marvel’s Spider-Man Remastered y Miles Morales estén verificados y tengan tan buenas versiones en Steam Deck, nos dio la esperanza de que esta secuela se comportara de buena forma. De entrada, te decimos que al menos a la fecha de esta revisión, el juego se mantiene con signo de interrogación, es decir, nadie sabe a ciencia cierta cómo es que se va a comportar en dicho hardware. De igual forma, vale mucho la pena subrayar que tan solo en esta semana de estreno, el juego ha recibido tres parches diferentes, por lo que estamos seguros de que la experiencia general va a ir mejorando con el paso del tiempo.

Pero bueno ¿qué tal corre y qué tal se ve Marvel’s Spider-Man 2 en el Steam Deck? Pues bien, colocándolo en settings mayormente en medio, con el FSR en balanceado y claro, a una resolución de 1280×800, el juego nos presenta una muy bella imagen que no deja de sorprender en la pantalla de la consola de Valve. A pesar de que si bien, no contamos con las ventajas del Ray tracing como reflejos y demás, podemos ver un muy interesante nivel de detalle, así como una muy buena iluminación. Al menos por ahora, el Ray tracing está fuera de cualquier posibilidad en Steam Deck. Cuando se me ocurrió encenderlo para hacer una prueba, el hardware se paralizó por completo y tuve que volver a instalar todo desde cero todo. De verdad, ni le muevas. Lo único que no me encanta de la parte visual además de los ya tradicionales artefactos alrededor de los personajes en títulos así de exigentes, fue que edificios que tenía a una distancia media, simplemente no cargaban sus texturas. De ahí en fuera, la verdad es que todo luce sumamente bien.

La situación se empieza a complicar bastante cuando hablamos de rendimiento. Con ninguna configuración logré hacer que el juego corriera de manera estable a 30 cuadros por segundo. Sobre todo cuando recorres el mundo abierto, puede caer hasta los bajos 20, haciendo la exploración sumamente incómoda. Cuando simplemente estás peleando con un grupo de enemigos, todo se mantiene bastante estable y manejable la mayor parte del tiempo, pero nunca en un punto ideal. ¿Es jugable de esta forma? Sí, pero como te digo, muy lejos de lo que nos gustaría. Por supuesto que la percepción de lo anterior cambiará dependiendo de cada jugador. Si eres sensible a este tema, te recomiendo alejarte por ahora, pues a Marvel’s Spider-Man 2 aún le falta mucho trabajo para funcionar correctamente en un Steam Deck y al parecer, también en Windows de forma general.

¿Qué hay de los bugs y glitches que se han reportado constantemente a lo largo de los últimos días? Pues bien, al menos en nuestra experiencia, éstos fueron pocos y bastante ocasionales. Recuerdo particularmente uno en el que el juego no pudo continuar cuando te enseñan a hacer parry con los ataques de color amarillo, así como un error visual en el que una sección de la ciudad se pintó de colores sin tenido. Según tengo entendido, las complicaciones más fuertes tienen relación con la aplicación del Ray tracing como tal.

Antes de tiempo

Es ahí donde viene el cuestionamiento. Sé perfectamente que estoy llevando al límite al Steam Deck, pero al ver que Marvel’s Spider-Man 2 ni siquiera tiene un comportamiento adecuado en tarjetas gráficas de gama alta, te das cuenta que otra vez se nos está entregando un producto a medio cocinar. No me cabe en la cabeza cómo es que estudios y publishers insisten en lanzar productos no terminados a los que se les hace mala fama y que por más que se arreglen, ya no se pueden recuperar de la mala imagen. Creo que a nadie nos hubiera pasado nada si este título tarda otro par de meses en llegar a la plataforma de Valve, indudablemente habría valido la pena el tenerlo en mejor estado.

¿Recomiendo entrarle a Marvel’s Spider-Man 2 en un Steam Deck? Por ahora definitivamente no. Digo por ahora porque con lo que tenemos actualmente, no me queda duda de que en un tiempo más habrá una versión digna que funcione de mucho mejor manera, la cosa es que no tenemos idea de cuándo es que esto vaya a ocurrir. No es como que Nixxes Software no sepa lo que está haciendo, pues ya ha demostrado anteriormente que conoce su negocio, lo que pasó es que no tuvo el tiempo necesario para entregar algo mucho más pulido y presentable seguramente por presiones ajenas al propio estudio.

Por cierto el juego se está vendiendo a un precio de $999 pesos en la tienda mexicana de Steam, mientras que su peso está muy cerca de los 100GB como era de esperarse, por lo que te recomendamos ir haciendo espacio en tu Steam Deck si es que consideras bajarlo. Del lado de la batería puedes esperar cerca las ya estándar dos horas de juego con este tipo de títulos, pues como seguro te estás imaginando, la posibilidad de bajar el TDP para ahorrar energía, está fuera de la ecuación.