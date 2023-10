Review – Marvel’s Spider-Man 2

Por las súper producciones

Uno de los principales debates que se viven actualmente dentro del medio tiene que ver con la viabilidad de las súper producciones AAA. Desde hace ya varios años, este tipo de videojuegos han representado un enorme reto para las productoras por el tiempo y recursos que se necesitan para hacerlos realidad. Ahora más que nunca, el tener títulos “state of the art” se encuentra en tela de juicio y marcas como PlayStation, indudablemente se están preguntando si es que es el camino que seguir, pues el no tener juegos importantes en lapsos de seis meses o más, está empezando a pasar factura. No obstante, cada que un nuevo producto de este tipo llega al mercado con el sello de los famosos PlayStation Studios, el medio entero suele detenerse para ver hasta qué punto se ha llegado en esta ocasión, dejando claro que si bien, el modelo entero se debe de repensar, este tipo de experiencias tienen que seguir existiendo por un montón de razones. Insomniac Games ha demostrado estar en su mejor momento tanto a nivel de calidad, como de eficiencia, pues nos encontramos a punto de celebrar el tercer año del PS5 y los padres de Ratchet & Clank ya están lanzando su tercer producción original.

Cuando en septiembre de 2018 el PS4 estaba recibiendo en exclusiva a Marvel’s Spider-Man, existían fuertes dudas sobre cómo es que Insomniac Games daría su propia interpretación de un videojuego de superhéroes de mundo abierto, esto claro, bajo la enorme sombra de Rocksteady y sus Batman Arkham que hasta ese momento, no habían estado ni cerca de ser superados. Para sorpresa de algunos, los también creadores de Sunset Overdrive demostraron estar a la altura del reto, presentando un título inolvidable que se ha convertido en el favorito de muchos e indudablemente, en la mejor aventura de Peter Parker y compañía dentro de los videojuegos. En noviembre de 2020 cuando el PS5 se estrenaba en medio de la grave pandemia, el arácnido volvió a saltar al ruedo con Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, el cual, de nueva cuenta, cumplió con las elevadas expectativas. Ahora, en pleno 2023, finalmente se tiene lista la secuela en forma y en efecto, Marvel’s Spider-Man 2 es esa maravillosa aventura que impulsa a un nuevo nivel a la actual consola de Sony y de paso, introduce un montón de ideas nuevas sobre una ya muy funcional estructura que se ha venido construyendo en los últimos cinco años.

La cacería de Kraven

Las historias de superhéroes no se encuentran en su mejor momento. La fuerte caída en el cine de este género tan explotado, así como un claro estancamiento de años a nivel de cómics, hace complicado emocionarse por vivir una nueva aventura de cualquiera de estos personajes. A pesar de todo lo anterior, tenemos que aceptar que al menos en los videojuegos y con todo y fracasos monumentales como el de Marvel’s Avengers de Crystal Dynamics y Square Enix, la cosa para nada está tan mal, menos si hablamos de lo que Insomniac Games ha hecho con Spider-Man en el último lustro.

Antes de pasar a contarte mucho más sobre los hechos que se nos presentan en Marvel’s Spider-Man 2, quitemos la pregunta de la mesa de “¿Tengo que haber jugado los títulos pasados para entrarle a este?” Mi respuesta en esta ocasión será que sí, pero tampoco te diría que no vas a entender nada si este es tu primer acercamiento a la saga. Es importante tener muy claro que estamos ante una secuela tanto de Marvel’s Spider-Man, como de Marvel’s Spider-Man: Miles Morales. El juego retoma muchos hechos que vimos siendo desarrollados en ambos títulos, incluso da continuación a eventos que se dieron en los DLC de la primera entrega. Por lo tanto, mi amplio consejo es que sí juegues las precuelas antes de entrar a lo nuevo. De resaltar que antes de comenzar con la campaña, el título hace una muy bonita recapitulación de todo lo que ha pasado hasta el momento. Te recomiendo mucho sí verla.

Dicho lo anterior, te cuento que Marvel’s Spider-Man 2 arranca alrededor de 10 meses después de los hechos que vimos en Marvel’s Spider-Man: Miles Morales. Al parecer, la paz reina en Nueva York y tanto Peter, como Miles, intentan llevar una vida más tranquila y normal. Luego de un fuerte incidente con Sandman, comienzan a ocurrir una serie de misteriosos hechos que involucran a una nueva facción de cazadores, los cuales, han llegado a Nueva York con la aparente misión de liberar a varios de los súper villanos más importantes de la historia. El grupo está siendo comandado por Kraven The Hunter, quien pondrá en jaque a los héroes arácnidos como nunca antes.

De manera paralela a todo este asunto, Peter finalmente se reúne con Harry Osborn, quien había estado totalmente ausente debido a la fuerte enfermedad que lo aqueja. Rápidamente, nuestro protagonista se entera de que su amigo de la preparatoria está usando un traje especial que no solo lo ha salvado de una muerte segura, sino que le otorga súper poderes. Tras cierto suceso sumamente importante para la historia, el traje acaba en el poder de Peter, para después enterarse de que todo se trata de un simbionte extraterrestre que poco a poco, empieza tomar control de sus pensamientos e incluso personalidad, dándole un giro a la historia sumamente interesante por la manera en la que se empieza a deconstruir la figura de héroe intachable de Spider-Man.

Algo que he disfrutado enormemente de la narrativa de Marvel’s Spider-Man 2, es la forma en la que va mezclando los problemas personales más reales de Peter y Miles, con su vida como salvadores de Nueva York. Peter por un lado no la está pasando nada bien en lo financiero, pues su carrera como científico simplemente no despega, mientras que Miles, además de tener que lidiar con la vida de adolescente y con tener que entrar a la universidad, sigue fuertemente afectado por la muerte de su papá en el juego anterior. Insomniac Games indudablemente hizo un esfuerzo especial por tener personajes mucho más tridimensionales que rompieran con clichés del género, esto para que nosotros la audiencia, los pudiéramos abrazar de mucho mejor forma.

Del otro lado y como ya te lo adelantaba, está el arco narrativo más clásico de superhéroes, en donde tenemos el gran elemento del simbionte y cómo es que éste empieza a retorcer a Peter para llevarlo a un lado que al menos en esta saga, no nos había tocado verle al básicamente transformarlo en una especie de antihéroe. ¿Y qué hay de Venom? Pues sí, como seguramente sabes, este personaje es muy importante para toda la historia de Marvel’s Spider-Man 2, y como ya pasó con otros villanos de la serie, el estudio desarrollador lo tomó y lo hizo propio, dándole cambios muy importantes sobre lo que se podría considerar el canon del mismo. Me encantaría contarte mucho más al respecto, pero te estaría arruinando gran parte del enorme trabajo que se hizo en esta parte, pero créeme, te va a encantar.

Marvel’s Spider-Man 2 presenta lo que es probablemente, la mejor historia que se haya visto en un videojuego de superhéroes en toda la historia. El trabajo de Insomniac Games en este apartado es simplemente brillante por la forma en la que toma inspiración de cosas ya conocidas, para hacerlas propias y así, presentar algo que se siente fresco gracias a personajes con los que es fácil identificarse en muchos niveles. Y… ¿qué hay de la duración? Al menos en mi caso, estaba viendo créditos rodar luego de poco más de 20 horas de juego, esto dejando varias de las actividades secundarias sin completar, por lo que calculo que si haces todo, el tiempo total de juego debería de superar las 30 horas sin problemas, lo cual, me parece más que adecuado en un título que no tiene nada que siente como paja o como solo de relleno.

Entre telarañas y simbiontes

Las secuelas siempre son un verdadero dilema dentro del medio. ¿Hasta qué punto cambiar y agregar cosas nuevas para que justamente se sienta como un juego diferente, pero qué tanto conservar de lo que se hizo bien en la primera entrega para presentar algo que sea una continuación directa? Indudablemente, Insomniac Games se topó con esta encrucijada, una que tal vez es más complicada de resolver, pues por un lado teníamos un ya muy refinado sistema de combate muy bien pensado, y por el otro está el hecho de tener que volver a una ciudad que existe en la vida real por tercera ocasión.

Para sorpresa de nadie, Marvel’s Spider-Man 2 parte de los mismos fundamentos y bases de sus dos antecesores; es decir, estamos ante un juego de acción de mundo abierto con elementos de RPG en el tema de la progresión. Los movimientos básicos tanto de Peter, como de Miles, están de regreso. Tenemos un golpe que si repetimos en más de una ocasión, puede generar un combo. De igual forma, presionando círculo en el momento exacto, podemos esquivar agresiones enemigas, mientras con triángulo, es posible disparar telaraña para lanzarnos hacia un enemigo o claro, jalarlo hacia nosotros. La combinación de estas acciones, así como el hecho de dejar presionados por unos segundos algunos de estos botones, generan diferentes movimientos para resolver las situaciones en la que se te pone. Sí, el combate se sigue sintiendo igual de increíble que antes.

Pasando un poco a las novedades que se nos presentan, ahora contamos con un parry. Cuando el sentido arácnido de los héroes se pone de color rojo, podemos presionar L1 para cancelar la agresión enemiga y posteriormente contraatacar. La acción se siente verdaderamente genial y a pesar de que para nada la podemos catalogar como una mecánica innovadora, indudablemente hace que los enfrentamientos fluyan de mucho mejor manera. De las secciones de sigilo también puedes esperar algo muy similar a lo que vimos en los pasados títulos de la serie, solo que ahora, se nos da el poder de generar líneas de telaraña a nuestro gusto para poder caminar sobre ella, lo que causa que tengamos mayor libertad para poder solucionar estas partes en específico.

Del lado de lo que podríamos considerar los movimientos especiales o artes, también hay novedades, sobre todo del lado de Peter. Cuando finalmente se nos da el traje del simbionte, los poderes de este Spider-Man evolucionan de una forma muy especial. El primer objetivo de este traje es hacerte sentir súper poderoso y vaya que lo logra. Por ejemplo, uno de los poderes que se nos da es el de poder tomar a cinco, seis, siete u hasta ocho enemigos al mismo tiempo para azotarlos contra el piso, además de otro movimiento que genera espinas en nuestro cuerpo y que afectan a todo lo que esté cerca. Cuando activas el modo berserk, Peter simplemente se transforma en una auténtica bestia imparable. De destacar que en Marvel’s Spider-Man 2, se aumentó de manera sustancial el número de enemigos a los que enfrentamos, haciendo que los combates se sientan más intensos y viscerales que antes.

¿Y qué hay de Miles? De Miles puedes esperar encontrar algo muy similar a lo que vimos en su propio juego. A pesar de que en efecto, muchas de sus habilidades especiales fueron cambiadas y mejoradas, la verdad es que en esencia tenemos al mismo personaje, asunto que creo que para nada es negativo ni mucho menos, aunque indudablemente nos hubiera encantado que Insomniac se arriesgara un poco para que el personaje se sintiera mucho más distinto en esta nueva entrega.

Regresando un poco al tema del sigilo, te tengo la mala noticia de que las secciones de Mary Jane están de regreso. Aquí, Marvel’s Spider-Man 2 se convierte en un juego stealth sumamente básico y sin mucha razón de ser. ¿Cómo es que una reportera sin súper poderes ni entrenamiento, puede acabar ella sola con un grupo de los cazadores de Kraven? Es simplemente tonto y se siente increíblemente forzado el hecho de que el estadio quiera hacernos sentir que la novia de Peter Parker también es una badass. Creo que la intención no es mala, sino que la ejecución rompe por completo al igual que pasó en Marvel’s Spider-Man. No entendemos bien cómo es que no se aprendió nada de lo que indudablemente fue un error del primer juego.

La progresión es otro elemento que regresa de juegos anteriores con algunos cambios. Creo que el más importante es el hecho de que cada protagonista cuenta con su propio árbol de habilidades, así como con uno compartido. De igual forma, cada que subes de nivel, eso mejora a ambos. Las mejoras de traje regresan, así como los gadgets. Del lado de los trajes tenemos una impresionante selección a desbloquear. Más de 60 opciones fueron agregadas, además de que a algunos, les podemos modificar la paleta de colores, lo que nos da cientos de opciones para personalizar a Peter y Miles. Seguro que los más fans de la franquicia encontrarán referencias por todos lados.

¿Marvel’s Spider-Man 2 es más de lo que ya habíamos visto? Sí, sin duda, cosa que para nada veo como mala considerando lo bien que ya funcionaba el sistema de combate y core gameplay de los juegos anteriores. Además, las adiciones que se hacen a pesar de no ser tan importantes, indudablemente cumplen su cometido de hacer que el juego sea mejor, esto sin mencionar que claramente, Insomniac Games quiso mejorar el ritmo del juego con el diseño de misiones tanto principales, como secundarias, agregando todo tipo de mecánicas de puzzle, exploración o simplemente un momento tranquilo para apreciar el impresionante detalle que tienen los interiores y exteriores de la ciudad. Puedes pasar de haber perseguido por todo Manhattan a The Lizard, a la tranquila fiesta inaugural del museo de música local de Brooklyn. Los matices del título son verdaderamente fantásticos.

New York, New York

Como ya te lo mencionábamos, otra de las grandes problemáticas con las que Insomniac seguramente se topó al momento de estar creando Marvel’s Spider-Man 2, tuvo que ver con el escenario en el que se desarrollaría toda la aventura. La isla de Manhattan ya había sido usada en los dos últimos títulos, ¿qué camino tomar en esta ocasión? El tema de todo este asunto es que Spider-Man vive y trabaja para Nueva York, pues además de todo su lore y universo, el arácnido tiene la particularidad de necesitar edificios verdaderamente altos para poderse mover de un lado al otro, mecánica que por supuesto, fue de las mejores logradas desde que la serie comenzó en 2018.

Pues bien, sabiendo todo esto, el equipo desarrollador decidió mantener a Spider-Man en la gran manzana, solo que ahora, dejándolo salir de Manhattan para también poder explorar tanto Brooklyn, como Queens, haciendo que el mapa que podemos explorar con completa libertad, creciera a casi el doble de tamaño que habíamos visto en las últimas dos entregas, esto claro, al costo de tener que llenarlo de nuevas actividades y cosas por hacer, y con el reto de solucionar el hecho de que como ya te lo comentaba, en ciertas partas no hay construcciones tan grandes para que los héroes se puedan columpiar de un lugar a otro.

Comencemos justamente con el tema de la movilidad. Gracias a que el PS5 puede cargar escenarios de forma casi instantánea, en Marvel’s Spider-Man 2 el moverte de punto A a punto B, se ha convertido en una actividad todavía más divertida de lo que ya era. El andarte columpiando entre edificios dentro de Nueva York, es verdaderamente placentero y según lo que detecté, se hace de forma mucho más rápida y frenética gracias a cosas como nuevas animaciones. La verdadera estrella de todo este asunto son las llamadas Web Wings. Verás, muy cerca del inicio del juego, te enteras de que los trajes de Spider-Man cuentan con una importante novedad que les permite desplegar alas como las de una ardilla voladora, esto para poder planear por varios segundos.

La mecánica de volar hace que por ejemplo, moverte en partes de Queens en donde no hay edificios tan altos o sobre parques, sea mucho más simple, además de que en general, te diría que hace el movimiento dentro del mundo abierto, mucho más dinámico y divertido. Seguro que ahora te estarás preguntando algo como ¿para qué mecerte con telarañas si puedes volar? Pues bien, a pesar de que en efecto, usar las Web Wings se sienten bastante como volar, en realidad es un recurso limitado, pues además de que pierdes velocidad después de un tiempo, tu altura también se ve mermada por la falta de impulso, por lo que en realidad, estamos ante una mecánica muy bien implementada que no viene a reemplazar al movimiento clásico de columpio de Spider-Man, lo viene a complementar. Algo que notarás rápidamente es que algunas partes de la ciudad cuentan con corrientes de aire que podríamos ver como vías rápidas para poder usar nuestras alas, pues te dan bastante impulso para incluso, cruzar cuerpos de agua como los grandes ríos entre áreas.

Otro movimiento que seguro vas a usar un montón por lo bien que se siente, es el lanzamiento de resortera. En cualquier punto e la ciudad, presionando L2 y equis, Spider-Man tira un par de telarañas a los objetos que estén cerca para lanzarse básicamente como si fuera una bala, esto te ayuda a ganar mucha velocidad y claro, funciona a la perfección junto con las Web Wings.

Y a todo esto ¿qué tanto puedes hacer en la renovada cara de Nueva York? Pues bien, algo que tenemos que decir es que hay actividades dedicadas a Peter, y otras solo para Miles. En caso de que llegues a alguna de ellas con el Spider-Man equivocado, el juego cambia automáticamente al que necesitas en un abrir y cerrar de ojos. Hablando de cambiar de personaje te alegrará saber que en efecto, siempre y cuando no estés en medio de una misión de historia, puedes cambiar entre los dos protagonistas a placer, cosa que funciona muy parecido a como lo hacía Grand Theft Auto V. También hay misiones y actividades que puede hacer cualquiera de ellos y que incluso, pueden realizar en conjunto. La idea funciona de buena manera, de eso no hay duda, pero como te digo, sí hay momentos en los que el juego, por temas de narrativa, no te deja estar cambiando.

Como juego de mundo abierto, Marvel’s Spider-Man 2 funciona de manera muy similar a sus dos antecesores, es decir, tenemos a un título altamente sistemático que funciona por medio de iconos en su mapa que debemos de estar persiguiendo. Desde limpiar las clásicas zonas de enemigos, hasta resolver algunos puzzles, siempre habrá algo qué hacer en Nueva York. Algo que me encantó además del hecho de que estas actividades suelen ser muy variadas en sus mecánicas, es decir, no todo es pelear, es que muchas de estas actividades derivan en interesantes arcos narrativos opcionales que expanden bastante la historia del mundo y de sus personajes. Te recomiendo ampliamente hacer todas las misiones del culto de piromaniacos que están causando incendios en la ciudad, pues al final se te da un teaser de lo que seguro será el futuro de esta serie. Lo único que criticaría de todo esto es que los crímenes que surgen de manera espontánea, más allá de apagar incendios, siguen siendo lo mismo de siempre. Aquí, sí hubo una oportunidad desperdiciada

Me parece que Insomniac Games resolvió el problema de tener que usar la misma ciudad por tercer juego consecutivo. La adición de Brooklyn y Queens no solo hacen que el mapa se extienda considerablemente, sino que también le dan otro look a Nueva York fuera de la imagen que la mayoría de la gente tiene sobre la ciudad. Además, la implementación de todas las nuevas actividades y cómo es que muchas derivan en historias que vale la pena experimentar, hacen que tengamos un mundo abierto divertido de explorar y de conocer. Por más que habría encantado que en Marvel’s Spider-Man 2 tal vez se apostara por una forma más orgánica de descubrir el mundo, la verdad es que la propia estructura sobre la cual se desarrolla, funciona a la perfección.

Todo el poder del PS5

Una de las principales polémicas de los últimos años dentro del medio, tiene que ver con lo lenta que se ha sentido la transición entre generaciones. Incluso a casi tres años del estreno del nuevo hardware, seguimos viendo a un montón de importantes producciones también atendiendo a las consolas de pasada generación, lo cual, indudablemente, ha frenado de cierta manera el progreso técnico. Los propios PlayStation Studios han fomentado un montón lo anterior, sin embargo, parece que en este 2023, finalmente se están olvidando del PS4. Al igual que Burning Shores de Horizon Forbidden West, Marvel’s Spider-Man 2 está llegando en exclusiva al PS5 para demostrar de lo que es en verdad capaz la actual consola de Sony.

Comencemos por la parte de los números. Marvel’s Spider-Man 2 ofrece dos modos de visualización diferentes. El primero de ellos es el de rendimiento, el cual, sacrifica cosas como resolución y la intensidad de algunos efectos de Ray tracing, para alcanzar unos muy estables 60 cuadros. El segundo es el de calidad de visual, mi favorito, pues además de llevar el juego a 4K, introduce cosas como iluminación volumétrica, mejor calidad de sombras, más densidad de población, y reflejos con Ray Tracing, lo cual, hacen que todo se vea verdaderamente impresionante. Sí, la cosa baja a 30 cuadros, pero además de ser 30 cuadros por segundo completamente sólidos, son unos que ni se sienten gracias al increíble trabajo que se hizo en temas de animación y efectos de motion blur. En esta ocasión, mi amplia recomendación es que te vayas por el modo de calidad visual, mismo que por cierto, es el que viene por default, es decir, así es como Insomniac quiere que juguemos.

Además de sus impresionantes gráficas gracias a un altísimo nivel de detalle en escenarios y personajes, Marvel’s Spider-Man 2 llama especialmente la atención por su velocidad de carga. Aprovechando el súper capaz SSD del PS5, el juego echa mano en algunos momentos de cosas como portales muy a la Ratchet & Clank: Rift Apart en donde simplemente no percibes cómo es que de la nada el escenario completo cambia. Hablando de cambios, la transición entre Peter y Miles es sumamente limpia, mientras cosas como el fast travel, ni siquiera requieren de una pantalla de carga para cambiarte de un extremo de Nueva York al otro. La verdad es que cualquiera quedará impresionado con todo esto y con lo bien optimizado que está.

Marvel’s Spider-Man 2 es un juego AAA que saca un enorme provecho de todas las capacidades del PS5, pues además de verse como un verdadero juego de siguiente generación, corre de manera divina y sin problemas, incluso cuando la acción y efectos llenan la pantalla. Sumado a todo lo anterior, tenemos un profundo uso del DualSense y sus gatillos adaptables y funcionalidades hápticas. Además de que el control todo el tiempo está vibrando de diferentes maneras para sumergirnos en lo que estamos viendo en pantalla, se ocupa en algunas mecánicas de puzzle y de combate de formas verdaderamente creativas. Ni qué decir del impresionante audio 3D que te llena los oídos en todo momento, y no solo en la acción, sino que también en la calma cuando por ejemplo, te vas a dar un paseo a Central Park. El juego de Insomniac se siente total y completamente hecho para la actual consola de Sony.

Insomniac, como nadie

Indudablemente algo no tan positivo está ocurriendo al interior de PlayStation y sus estudios. La renuncia de Jim Ryan y los reportes de problemas en Naughty Dog, solo vienen a sumar a la sequía que se ha visto últimamente en la marca si hablamos de lanzamientos first party. A pesar de esta aparente turbulencia aún no confirmada, Insomniac Games se mantiene firme en su posición como un estudio que no solo está entregando juegos vanguardistas a la altura de cualquier AAA moderno, sino que lo está haciendo con eficiencia, eficacia y sin perder de vista la calidad. Prueba de ello es todo lo que representa Marvel’s Spider-Man 2, título que siente con una visión clara y con una ejecución correcta que probablemente lo convierten en el mejor juego de superhéroes de todos los tiempos, y en uno de los ejemplos a seguir en cuanto a diseño de mundo abierto sistemático.

Insomniac Games lo ha vuelto a hacer. A pesar de que en efecto, Marvel’s Spider-Man 2 parte de la ya muy bien construida base de sus dos antecesores, la manera en la que amplía las cosas en todos los departamentos, lo convierten en un juego imperdible para todo el esté buscando una gran historia, gráficas de auténtico alarido, un sistema de combate pulido, profundo y muy divertido, así como un mundo abierto que si bien es sistemático, siempre tiene algo qué ofrecer para acentuar las excelentes mecánicas de juego que se nos están presentando, esto con un ritmo que hace que soltar el control sea verdaderamente complicado. La aventura de Peter Parker y compañía se levanta como uno de los mejores ejemplos de lo que debe ser un juego AAA de la actual generación de consolas, sobre todo de cómo es que se pueden explotar las capacidades del PS5 para expresar elementos que antes simplemente no eran posibles.