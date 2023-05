Insomniac Games desmiente detalles de Marvel’s Spider-Man 2

El día de hoy se han disparado algunos rumores en torno a Marvel’s Spider-Man 2, dado que el actor de voz de Miles Morales sacó a relucir algunos detalles que todavía no se revelaban oficialmente. Ahí se incluyó el comentario de que sería un juego cooperativo, y para reafirmar las cosas, sus propios desarrolladores han tenido que alzar la voz.

Mediante la plataforma de Twitter, se le ha preguntado a Insomniac Games de este modo juego, obteniendo una respuesta casi al instante que desmiente esto, afirmando que seguirá siendo una experiencia de un solo usuario. Por lo que los fanáticos estarán suponiendo ahora que se puede jugar con dos personajes a manera de relevo.

Nope! It is an epic single-player adventure!

— Insomniac Games (@insomniacgames) May 22, 2023