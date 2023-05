Actor de voz de Marvel’s Spider-Man 2 filtra importante sorpresa

Este año promete en cuanto a lanzamientos de videojuegos, pues por delante quedan proyectos bastante esperados como Starfield, Final Fantasy XVI, Street Fighter VI y Mortal Kombat 1. En cuanto a las exclusivas de PlayStation, tenemos a Marvel’s Spider-Man 2, mismo que poco a poco va soltando más información conforme su primer su tráiler se avecina.

En una sesión de preguntas y respuestas, el actor que le da voz a Miles Morales, Nadji Jeter, dio algunos comentarios que se pueden interpretar como detalles del videojuego. Uno de ellos hace alusión a que el juego tendrá modo cooperativo, también algo que se relaciona a los simbiontes, los nuevos npc a derrotar dentro de la ciudad de Nueva York.

De hecho, cuando los medios tocaron el tema del cooperativo, el actor pensó que ya se había anunciado, algo que saltó las alarmas inmediatas para quienes lo entrevistaron hace poco. Por su parte, dijo que se esperaba que los jugadores asumieran el modo cooperativo, y esto se debe a que ambos personajes aparecen al mismo tiempo luchando al lado del otro.

Respecto a los simbiontes, se menciona que estarán en todas partes, aunque no queda claro si está hablando del mapa en concreto, o si podría tratarse del progreso de la historia. A la vez se habla de los trajes, insinuando la posibilidad de que esta vez sea Miles quien fuese invadido por esa sustancia, cambiando así el destino de Peter Parker.

Por ahora, se espera que el primer tráiler de Marvel’s Spider-Man 2 se lance en el Showcase de esta semana.

Vía: TwistedVoxel

Nota del editor: Yo creo que todo esto es un preámbulo para que el juego muestre su primer avance en esta semana, tiene que mostrarse sí o sí en la presentación. Eso va también para el multiplayer de The Last of Us.