Telmex aumenta velocidad de paquetes Infinitum

Sé lo que estás pensando, me van a aumentar la velocidad pero el precio va a subir, pues no. En esta ocasión los planes Infinitum van a contar con una mayor velocidad de servicio, pero únicamente para algunos planes que incluyan llamadas.

Por medio de su página oficial, el proveedor de servicio de telefonía fija e internet dio a conocer las nuevas velocidades con las que contarán los usuarios de cuatro paquetes:

50 megas aumenta a 60 megas – $389 MXN mensuales

60 megas aumenta a 80 megas – $435 MXN mensuales

200 megas aumenta a 300 megas – $649 MXN mensuales

500 megas aumenta a 750 megas – $999 MXN mensuales

Se trata de la segunda vez que Telmex aumenta la velocidad de su servicio en el lapso de tiempo que excede el año por poco. Cabe mencionar que los paquetes de “solo internet” no sufrirán ningún cambio, aunque éstos recibieron un aumento de velocidad el año pasado.

Telmex perdió varios clientes últimamente y esta puede ser una de las estrategias que se implementan para retener usuarios. Para checar cualquier otra oferta por parte de este proveedor, pueden visitar su sitio oficial donde también pueden ver si tienen otro extra contratado que no están aprovechando como es el caso de Claro Video y Paramount+ que muchas personas ignoran que ya vienen incluidos en su servicio.

Vía: Xataka

Nota del editor: Al momento Telmex sigue siendo mi opción, siento que me ofrecen la mejor velocidad y precio y si bien hay momentos en los que me gustaría cambiar de proveedor, debo reconocer que las veces que he tenido problemas han venido a solucionarlos en muy poco tiempo.