Hands On – Split Fiction

Definiendo un estilo

Una de las cosas más complicadas con las que se puede enfrentar cualquier artista tiene que ver con encontrar un estilo propio. Por supuesto que las influencias y tendencias siempre estarán presentes, pero cualquiera que de verdad quiera sobresalir debe de presentar algo de propuesta que lo distinga. Lo anterior aplica fuertemente a los diseñadores de videojuegos debido a que se tienen que desenvolver en una industria millonaria en la que hay mucho en riesgo con cada proyecto, más hoy en día con todo lo que está pasando en los estudios mayores. Hace ya más de una década aparecía un título bajo el nombre de Brothers: A Tale of Two Sons, el cual, ponía sobre la mesa una fresca propuesta de mecánicas y diseño que maravilló a todo el medio y que claro, definió el muy particular estilo de la brillante carrera del ahora afamado Josef Fares. Tras el inmenso éxito de It Takes Two, juego que incluso sorprendió quedándose con el premio de Game of the Year 2021 en The Game Awards, ahora se nos presenta Split Fiction en medio de una fuerte expectativa por ver hasta qué nueva frontera es que Hazelight Studios ha llegado con su especial forma de hacer videojuegos.

Hace unos días tuvimos la gran oportunidad de estar presentes en el evento de previo de Split Fiction en la ciudad de Los Ángeles, California, en donde junto con varios miembros de la prensa internacional, pasamos varias hora con el nuevo juego de las filas de Hazelight Studios y del programa, EA Originals. Dicho título aparece en medio de una gran anticipación debido al renombre del que se ha hecho el estudio encabezado por Josef Fares, esto gracias a su marcado estilo para crear aventuras realmente cooperativas que buscan sorprenderte en todo momento con ideas nuevas que rara vez se repiten. Siguiendo en gran medida el concepto y línea ya consolidada por It Takes Two, esta nueva entrega promete ampliar los horizontes del ahora afamado diseñador. En este artículo especial te contamos sobre qué esperar y claro, cómo es que nos fue con este juego que está próximo a estrenarse como parte importante de este ya intenso 2025.

Diferencias que importan

Indudablemente, uno de los elementos más especiales de los juegos de Josef Fares es que además de estarte asombrando constantemente con mecánicas de juego como tal, suele presentar narrativas complejas que normalmente te atrapan gracias a sus personajes entrañables y temas muy humanos. En It Takes Two se tocó la complicada temática de la relación de pareja y hace ya un tiempo, Brothers: A Tale of Two Sons nos deslumbraba con cosas como la pérdida y el amor de hermanos. Un poco sobre la corriente que se expuso en A Way Out, Split Fiction ahora nos colocará en medio de dos personas que para nada concuerdan en un inicio, pero que debido a las circunstancias en las que se encuentran, deben de buscar, quieran o no, forjar un lazo. Sí, ahora se explorará el también difícil tema de la relación entre dos amigos o amigas.

En Split Fiction tomaremos el control ya sea de Zoe o de Mio, las cuales, por cierto, fueron nombradas en homenaje a las hijas de Josef Fares. Estas dos jóvenes está intentando dar inicio a su carrera como autoras; una especializada en temas de ciencia ficción y otra en fantasía. Durante su primer día de trabajo ya como parte de una gran corporación que se dedica a publicar, son requeridas por la dirección para probar una nueva tecnología de realidad virtual que te permite vivir en carne propia cualquier historia. Tras cierto suceso caótico, la realidad de ambas se mezcla, dejándolas atrapadas en un mundo que resultó ser mucho más peligroso de lo que podría parecer y que fue creado por ellas mismas.

No te voy a mentir. Fui poco fan de la premisa del juego y sobre todo, del que obviamente será su villano principal. La verdad es que no encontré como el verdadero sentido del por qué las protagonistas están bajo la situación en las que fueron colocadas. Todo me pareció como un mero pretexto para crear esta especie de isekai sin nada de justificación. Lo bueno acá es que al menos luego de estas primeras horas con el juego, me pude dar cuenta de que en temas narrativos, esto más bien pasa a segundo o tercer término, pues la verdadera pulpa de toda la experiencia se encuentra en las contrastantes personalidades de Zoe y Mio, así como en el propio guión del juego.

Verás, estas dos protagonistas son total y completamente diferentes entre ellas. Además de que escriben géneros muy distintos (ciencia ficción y fantasía), una de ellas es extrovertida y muy abierta, mientras que la otra es reservada y con problemas para relacionarse con gente que no conoce, esto sin mencionar que los lugares de donde vienen, distan por completo. Todo esto se va desenvolviendo poco a poco conforme vas progresando en la historia y al menos a mi parecer, uno de los principales objetivos de la historia de Split Fiction, tiene que ver con mandar el mensaje de que si bien, vivimos en un mundo en el que nuestras diferencias se sienten más marcadas que nunca, siempre puede haber un punto de reconciliación y que incluso, esas separaciones pueden ser usadas para más bien crear algo positivo y resolver problemas que no se pudieron haber resuelto de otra manera.

Creo que al final, puede que Split Fiction no vaya a tener la potencia de lo que It Takes Two hizo hace un par de años a nivel de historia y narrativa, pero estoy casi seguro de que Hazelight Studios no nos va a decepcionar.

Hemorragia de buenas ideas

Algo muy mágico de los videojuegos es la habilidad que tienen para reunirnos. Quién no tiene grandes recuerdos de pasar horas enteras al lado de un amigo o familiar con quienes compartieron tal o cual título. De manera bastante irónica en el boom de la era de la comunicación, lo anterior se da cada vez menos y más bien, hay una fuerte separación entre las personas gracias a cosas como comunidades altamente tóxicas de los famosos juegos como servicio en los que la competencia con desconocidos es el tópico central. Al igual que pasó con It Takes Two, Josef Fares y su equipo tienen el objetivo de juntarnos de nuevo en una aventura completamente cooperativa. Las poco más de tres horas que ya tuvimos con Split Fiction nos han dejado claro que nos espera un viaje verdaderamente inolvidable.

Como seguro ya sabes perfectamente, para poder disfrutar de Split Fiction necesitarás de alguien más sí o sí, ya sea que esté a tu lado en el mismo cuarto, o a través de internet en cualquiera de las plataformas para las que saldrá el juego. No, no es posible activar un bot o a una IA para que te acompañe. Hazelight Studios se mantiene fiel a su filosofía por más que con su pasado juego, se pidió constantemente que se diera la posibilidad de jugar en solitario, pues también debemos de aceptar lo complicado que es hoy en día tener a alguien que esté dispuesto a pasar más de 10 ó 12 horas superando un videojuego. Es muy difícil coincidir en horarios con otra persona. Pero bueno, la verdadera magia de este nuevo título recae justamente en la comunicación y convivencia humana.

Split Fiction está dividido en diferentes niveles que se van presentando de manera secuencial y lineal para contar una historia. Estos espacios pueden tener temática de ciencia ficción o de fantasía, pues como ya te lo contaba, Zoe y Mio son escritoras de estos géneros cada una. Lo brillante del juego viene con cada una de sus secciones puede cambiar por completo de género respecto a la que acabas de pasar. Puede que de pronto estés en medio de un platformer en tres dimensiones para después pasar a un dual stick shooter que a su vez, se vea seguido de un hack n’ slash. Sí, al igual que pasaba con It Takes Two, acá nunca sabes con qué clase locura te van a salir. Me gustaría subrayar la palabra locura, pues en esta ocasión y de lo poco que pudimos ver, el estudio sueco de verdad busca volarse por completo la barda.

¿A qué me refiero exactamente con lo anterior? Pues bien, algo que tendrá Split Fiction que no tenían sus antecesores, es que podrás tomar misiones secundarias. Éstas estarán centradas en contar un poco más de la vida y sentir de las protagonistas. En una de las que pudimos probar en este previo, se nos puso en medio de uno de los primeros cuentos que escribió Mio cuando era una niña. La historia tenía que ver con unos cerditos… sí, en esta sección nos convertimos en un par de puercos. Lo verdaderamente demente es que uno de los cerditos se puede convertir en resorte para poder saltar de manera vertical, mientras que el otro tiene el poder de lanzar pedos de arcoíris para saltar horizontalmente. Sí, leíste bien. Acá nuestro trabajo es cooperar para poder encontrar unas manzanas que nos dejarán progresar dentro de este nivel que por cierto, estaba ligeramente más abierto de lo esperaba. Te dije que Josef Fares y su equipo decidieron romper con cualquier expectativa que pudiéramos tener, e incluso el propio director nos aseguró que esto no fue nada comparado con lo que nos espera en el juego completo.

Algo que vas a sentir desde los primeros minutos es que Split Fiction es un juego considerablemente más complejo y difícil de tomar que It Takes Two, es decir, si tienes planeado pasarlo con alguien que no suele jugar, prepárate para momentos de frustración bastante importantes. Lo anterior podría sonar como algo negativo, pero la realidad es que haber tomado este camino, permitió que el estudio desarrollador se pudiera aventurar en la creación de mecánicas más elaboradas y con mucha mayor propuesta. No deja de asombrarme el dominio que tiene Hazelight Studios para poder presentar tantos géneros distintos dentro de un mismo paquete y hacer que básicamente todos ellos, se pudieran expandir en experiencias completas.

Lo anterior lo digo de la manera más enfática posible y que sobre todo, siempre te está sorprendiendo. A lo que me refiero es que además de locuras como lo de los puercos, Split Fiction de pronto te puede poner dentro de un pinball en el que un jugador es la bola y otro es la mesa. Así como lo lees. Igualmente me encantó una sección en la que se tomaba clara inspiración de la mecánica de hacerte bola en Metroid, solo que cada una con un poder diferente. Mi única preocupación real recae en que con este sustancial, pero breve tiempo con el juego, nos topamos también con partes sumamente cargadas de acción y efectos visuales en las que el gameplay dejaba de importar tanto. Por ejemplo, hay un parte en la que debes bajar una montaña sobre tablas de snowboard mientras eres perseguido y en donde solo tienes que ir haciendo trucos para sumar a un score que poco importa, u otra en la que vas sobre unas motos a la Tron mientras todo a tu alrededor explota. Me habría encantado que estas escenas duraran menos para ya poder regresar a la verdadera propuesta del título.

¿Y qué hay del lado gráfico y de presentación audiovisual? Justamente otro de los puntos más fuertes de It Takes Two era cómo se veía y sobre todo, lo experimental que también era en temas de dirección artística, presentando estilos muy variados. Puede que al inicio Split Fiction parezca no tener toda esta propuesta, pero créeme cuando te digo que al igual que en su antecesor, acá la cosa cambiará constantemente. En esta ocasión se echa mano de Unreal Engine 5. La prueba que hicimos fue en PC y el juego corría bellamente a 60 cuadros por segundo y se veía asombroso. Por cierto, el propio Josef Fares nos confirmó que en consolas el título tendrá ese mismo rendimiento.

Estas primeras horas con Split Fiction me han dejado más que claro que Hazelight Studios se mantiene sumamente fiel a su filosofía de diseño y que en realidad, el programa de EA Originals funciona como se vendió desde un principio, dando libertad creativa a quienes decidan apoyar. Era normal tener cierta preocupación, pues los pasados éxitos del estudio sueco han hecho que su presupuesto en esta ocasión, sea más grande que nunca y en el pasado hemos visto cómo es que precisamente el crecimiento desmedido, compromisos comerciales y claro, la presión mediática, hacen que grandes talentos simplemente dejen de brillar. Me parece que este no será el caso de los también creadores de A Way Out.

¿De los grandes de 2025?

2025 está siendo un año verdaderamente intenso. Apenas nos encontramos en medio de su segundo mes y ya tenemos varios títulos de consideración que indudablemente estarán peleando por premios más adelante. En 2021 sonaba más que imposible que un juego de EA Originals se convirtiera en GOTY, no obstante, It Takes Two lo consiguió. ¿Podemos esperar algo del estilo con Split Fiction? Muy complicado de decir por los gigantes que vienen como Grand Theft Auto VI, nuevo Mario Kart y demás, esto sin mencionar que el nuevo título de Josef Fares podría no sentirse tan brutalmente fresco como su antecesor ya referido. De lo que sí estoy seguro es de que se nos va a entregar un videojuego de altísima calidad que lo que dure, estará repleto de grandes momentos con quien decida disfrutarlo a tu lado.

El lanzamiento de Split Fiction ha quedado pactado para el siguiente 6 de marzo del año en curso con versiones de Xbox Series X|S, PS5 y PC confirmadas. ¿Qué hay del Switch o claro, del Switch 2? Pues bien, en entrevista con Josef Fares, se nos dijo que por ahora no podían adelantar nada, pero que deberíamos de estar muy atentos para tener información relacionada a Nintendo en un futuro… así que sí, seguramente veremos el juego en la nueva consola de Nintendo.