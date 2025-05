Cuando hablamos de experiencias enfocadas por completo al sentimiento clásico de los videojuegos, la escena independiente tiene una gran oferta. En lugar de dedicarle recursos a una historia complicada, a gráficos que usen a su máximo el potencial del Unreal Engine 5, o a mecánicas que tratan de redefinir este medio de entretenimiento, estos equipos usualmente toman una idea en particular y la convierten en la base de un título que, ante todo, pone a la diversión en primer lugar. Aunque esto puede sonar sencillo, la realidad es que tomar esta dirección puede llegar a ser muy complicado, puesto que es necesario crear un juego que, con tan solo el control, logre cautivar al usuario. Afortunadamente, Haneda Girl, el nuevo título de los creadores de Narita Boy, logra esto.

Después de años de espera, Studio Koba está de regreso con una experiencia que toma los mejores elementos de su previo trabajo, y crea una experiencia enfocada en completar niveles de una forma rápida y elegante, algo que obliga al jugador a repasar una y otra vez todos sus movimientos, de una manera que se llega a sentir como una danza entre tus dedos y el control. ¿Qué tal está Haneda Girl? ¿Acaso es uno de los mejores juegos independientes del año? Aquí respondemos todas tus dudas.

Un videojuego dentro de un videojuego

Haneda Girl nos lleva a un mundo virtual el cual es amenazado por un ejército de hackers. Para evitar que este videojuego sea destruido desde adentro, el Profesor Nakamura le pide a una joven que tome el rol de la protagonista y, junto a un enorme robot conocido como M.O.T.H.E.R., asuma el papel de la Haneda Girl para derrotar a sus rivales y así restablecer el orden en este reino digital. La historia es muy sencilla, pero cumple su función. Lo interesante es la forma en la que todo esto se va desarrollando. A lo largo de los diferentes niveles, el personaje principal y Nakamura interactúan de una forma divertida que nos muestra a una colegiala que está obsesionada con este título, un sentimiento que muchos compartimos.

A la par, hay una serie de códex opcionales que no solo explican algunos de los conceptos de Haneda Girl, sino que también dejan en claro que hay más en este mundo virtual de lo que el Profesor Nakamura nos quiere contar al inicio. Como ya lo mencioné, la historia cumple su función de presentarnos un universo y personajes lo suficiente interesantes para desear saber más, pero deja todos estos elementos de lado para enfocarse por completo en el gameplay. Claro, aquellos que lo deseen aún pueden encontrar una narrativa interesante, pero este no es el enfoque principal de la experiencia, algo que podría decepcionar a más de una persona, pero ser un alivio para otros.

A la par, el mundo virtual de Haneda Girl luce espectacular. Tomando como contexto el hecho de que este es un videojuego dentro de un videojuego, Studio Koba nos presenta niveles con una dirección de arte increíble. Usando el pixel art, los desarrolladores fueron capaces de crear locaciones que utilizan una paleta de colores atractiva, con luces neón por todos lados, explosiones con la saturación al máximo, y una interfaz claramente inspirada por las experiencias de PC durante la década de 1980. El resultado es un mundo que se siente artificial, pero ese es el punto, debido a que la idea es darnos la ilusión de que descubrimos un título que ha sido olvidado en la computadora de un antiguo salón de arcade.

Para acompañar este sentimiento, Haneda Girl nos presenta con un gran soundtrack, el cual hace uso del synth y el techno para motivar al jugador a lo largo de cada uno de los caóticos niveles que Studio Koba nos presenta en esta ocasión. Es un fantástico acompañante que, no me sorprendería, podría convertirse en un disco de culto en un futuro. A la par, el título nos presenta con un gran diseño de audio, en donde es imposible no apreciar la forma en que las explosiones logran retumbar a lo largo de todo el escenario, en donde puedes sentir el hueso siendo atravesando por la espada al momento de eliminar a un enemigo, y el peso de M.O.T.H.E.R. se transmite a la perfección cuándo cae desde una gran altura.

Para algunas personas, la historia, así como la presentación visual y el soundtrack, pueden parecer algo sencillos, pero la realidad es que este es un gran trabajo, el cual no trata de complicarse mucho, y en su lugar se enfoca en un par de elementos que implementa de gran forma. Todo esto deja que la verdadera estrella de la experiencia brille, me refiero al gameplay.

Perfección, el nombre del juego

Haneda Girls sigue la misma línea de juegos como Katana Zero y Hotline Miami, en el sentido de que el trabajo de Studio Koba es un plataformero en 2D, en donde nuestro objetivo es derrotar a todos los enemigos en un nivel y llegar al final de la forma más rápida posible. Dependiendo de tu desempeño, recibirás una puntuación que funciona como una forma de desbloquear secciones adicionales. El título te pide repasar una y otra vez cierta misión hasta que la domines, algo que puede sonar sencillo, pero es bastante complicado y entretenido.

Para esto, Haneda Girl tiene una serie de habilidades a su disposición, como una katana para eliminar a todos los contrincantes y dos tipos de dash, uno que es corto e ilimitado, así como otro que puede causar daño y nos permite recorrer una mayor distancia, aunque solo puedes hacer esto tres veces. Junto a esto, M.O.T.H.E.R. es un robot con que nos da acceso a un arma de fuego y, sobre todo, resiste múltiples ataques. Con solo estas herramientas tienes que encontrar la forma más efectiva de derrotar a todos tus contrincantes y llegar a la salida de la forma más rápida posible.

Lo que hace interesante al juego, es su espectacular diseño de niveles. Aunque en teoría cada sección no dura más de un minuto, vas a tener que repasar todos los escenarios una y otra vez hasta que encuentres la mejor forma de cumplir con tus objetivos. Gracias a que la protagonista muere de un solo golpe, si no se encuentra dentro de M.O.T.H.E.R. la derrota es una garantía las primeras veces que avances por una zona y tengas que descubrir que tanto tienes que hacer. Ahora, esto no significa que el título sea injusto, todo lo contrario, es solo que lograr el objetivo principal requiere que sepas a la perfección en qué momento realizar cierto movimiento.

La experiencia logra alcanzar un gran dinamismo gracias a sus enemigos. Cada uno actúa de diferente forma, y si bien todos mueren con un solo golpe de la katana, requieren de un diferente acercamiento dependiendo de cómo están posicionados, obligándote a pensar fuera de lo convencional y, en más de un sentido, tu primera opción tal vez no sea la mejor. Junto a esto, hay múltiples secretos, ya que todos los coleccionables van desbloqueando niveles adicionales que, al completarlos, obtienes códex adicionales y modificadores que agregan una habilidad adicional a la Haneda Girl o a M.O.T.H.E.R. El resultado es una experiencia sumamente entretenida de principio a fin.

Un fantástico indie

Haneda Girl sabe muy bien lo que quiere ser. Es una experiencia que va directo al punto. Al crear niveles concisos, pero que requiere de mucha habilidad, nos presenta con un buen reto que, similar a los títulos del siglo pasado, la satisfacción no está en terminar un nivel, sino en repasar la misma sección una y otra vez hasta obtener la mejor puntuación posible. Lo mejor de todo, es que puedes pasar 10 o 20 minutos en este mundo virtual, seguir con tu vida, y regresar al final del día para tener una dosis de dopamina más. Studio Koba ha logrado crear una experiencia adictiva que todos deben de disfrutar este año.