Hands On – Elden Ring: Nightreign

Sobre optimización y aprovechamiento

En todo negocio el hacer más con menos es de suma importancia. Sobre todo en una industria con costos tan altos como es la de los videojuegos, cualquier idea para exprimir tal o cual recurso es más que bienvenida. Demon’s Souls de 2009 y lo que logró Dark Souls un par de años más tarde, representó más que una revolución artística dentro del medio que derivó en la creación de un nuevo subgénero, pues demostró cómo es que la base de un concepto de diseño, se puede estirar en diferentes direcciones para crear secuelas, así como spin-offs y hasta propiedades intelectuales completamente nuevas. Indudablemente, Elden Ring es uno de los mejores ejemplos de todo esto, título que sigue la tendencia tras su espectacular expansión de 2024, ahora con una propuesta muy diferente y fresca que al menos en el papel, parece que Elden Ring: Nightreign pondrá sobre la mesa.

Hace unos días tuvimos la gran oportunidad de estar en el evento previo Elden Ring: Nightreign en la ciudad de Las Vegas, Nevada, en donde junto con varios miembros de la prensa internacional, pudimos pasar varias horas en lo que será la más reciente entrega del estudio de Hidetaka Miyazaki. A pesar de todo el renombre de FromSoftware, es normal que existan dudas sobre qué tipo de producto estaremos recibiendo dentro de unas semanas más, pues se está apostando por una forma marcadamente distinta a lo que se había hecho hasta el momento, esto claro, con la importante misión de seguir explorando todas las posibilidades que planteó el gran ganador a Juego del Año 2022. En este contenido previo especial te contamos de todo lo que aprendimos de esta entrega y claro, te contamos qué nos pareció. ¿Estamos ante otro gigantesco éxito del desarrollador japonés?

¿Qué es exactamente Nightreign?

Como te lo contaba hace un momento, FromSoftware se convirtió en un estudio experto en saber cómo y hasta qué punto estirar su propia fórmula, saliéndose solo del guión en contadas ocasiones como fue el caso del también espectacular, Armored Core VI: Fires of Rubicon. Debido a lo anterior, cuando Elden Ring: Nightreign fue anunciado, se generó algo de confusión, pues recordemos que tan solo el año pasado tuvimos Elden Ring: Shadow of the Erdtree. Antes de pasar a contar de manera mucho más concreta cómo fue nuestra experiencia con estas primeras horas con el juego, me parece importante describir qué tipo de producto es para poder responder la mayor cantidad de preguntas posibles antes de poder tener su versión final.

Lo primero que hay que decir es que Elden Ring: Nightreign es un juego standalone, es decir, no depende del Elden Ring principal lanzado en 2022 como sí pasó con Shadow of the Erdtree. No es necesario tener dicho juego, además de que claro, este nuevo se estará vendiendo completamente por separado en $39.99 dólares incluso con una versión física (solo para consolas de actual generación), edición de colección y más.

Elden Ring: Nightreign es una experiencia totalmente pensada para jugarse con otros dos amigos más en un formato de PvE. Importante aclarar que sí se puede disfrutar en solitario, pero al menos por ahora, no se nos confirmó si éste requerirá o no conexión constante a internet, pero podría apostar a que no. Interesante el hecho de que no se puede jugar solo con dos, forzosamente necesitas a un tercero en tu equipo para comenzar con un run. Imagino que si solo tienes a un amigo con quien jugar, el matchmaking te emparejará con alguien más pues hasta donde sabemos, no habrá bots. Otro punto a considerar es que si decides irte en solitario, la dificultad no se ajustará, por lo que podríamos decir que esto es el modo hard. En esta sesión no pudimos probar cómo se sentía todo en single player.

Pero bueno, vayamos directamente al grano. ¿Qué tipo de juego es exactamente Elden Ring: Nightreign? La mejor manera de describir al nuevo juego de FromSoftware es diciendo que lo que se hizo fue básicamente simplificar la fórmula de Elden Ring como tal, para mezclarla con elementos muy marcados de rougelite, así como con un concepto muy característico de los battle royale más conocidos. Sí, sé que muchos de los jugadores más hardcore deben de estar poniendo el grito en el cielo en este momento, pero créeme cuando te digo que a pesar de lo raro que pueda sonar todo esto, el trabajo de diseño se hizo con bastante cuidado.

Cada uno de los runs que realices está dividido en tres días. Al final de cada día tendrás que enfrentar a un jefe especial. En caso de superar todos los retos, completas el intento como tal. Antes de cada sesión, podrás elegir entre uno de los ochos personajes disponibles que estarán desde el día de estreno, cada uno representando a lo que podríamos considerar una clase con sus ventajas y desventajas. Estos personajes ya están totalmente definidos en cuanto atributos y diseño estético. Una vez que el equipo queda conformado, saltas directamente a lo que podríamos considerar un remix del mapa de Elden Ring, es decir, se usan assets de dicho título, pero se acomodan de forma distinta en este nuevo mundo.

Al llegar a una zona determinada que por cierto, no puedes elegir, nos toca como jugadores sobrevivir, así como buscar subir de nivel y mejorar nuestro equipo para estar listos para el enfrentamiento de jefe al final del día. Lo interesante acá es que al igual que en Fortnite, por ejemplo, hay una tormenta que se va cerrando y que va achicando como tal el mapa. En caso de ser atrapado en ella, tu barra de salud comienza a bajar rápidamente. Subir de nivel funciona de manera parecida a como pasa en otros juegos de este estudio, solo que acá simplemente llegas a un sitio de gracia y eliges subir de nivel sin más. Los puntos de atributo se colocan automáticamente, esto para darle mucho mayor dinamismo a toda la acción. Además, es importante mencionar que sin importar qué personaje elegiste, puedes usar armas de otras clases, lo cual genera que te tengas que adaptar a lo que el título te arroja en cada run que intentas.

Morir siempre ha sido una mecánica que como tal dentro de los llamados Soulslike y en Elden Ring: Nightreign es de suma importancia. Verás, en caso de que tú o alguno de tus acompañantes caiga en batalla, tendrás la opción de revivirlo, esto por medio de ataques directos. Sí, para revivir a alguien lo tienes que golpear mientras está herido. ¿Qué pasa si alguien muere definitivamente? La manera en la que uno pierde un run de manera definitiva es si el equipo completo cae durante el enfrentamiento contra el jefe a final del día. En caso de hacerlo antes de este evento, puedes regresar al mapa, solo que con el castigo de perder un nivel completo, lo cual, evidentemente, complica muchísimo tu paso.

La movilidad de los personajes es otro de los grandes cambios de Elden Ring: Nightreign si lo comparas con Elden Ring. Acá, además de ya no tener daño por caída, tenemos la habilidad de escalar muros, esto sin mencionar que ya no es necesaria una montura para moverse a gran velocidad. Lo anterior da como resultado un juego en el que tienes una gran agilidad y en el que hay que moverse rápidamente todo el tiempo debido a la presión del tiempo que siempre tienes encima.

¿Qué hay del progreso permanente? Como ya te lo contaba hace unos momentos, Elden Ring: Nightreign puede ser catalogado como un roguelite y como no como un roguelike debido a que en efecto, sí hay avance como tal pierdas o ganes el run en cuestión. Verás, dependiendo de qué tan bien te fue, podrás ir desbloqueando o comprando reliquias que representan habilidades permanentes para tus personajes como por ejemplo, sanar a quien esté cerca cuando usas un flask. Dichas reliquias pueden ser equipadas a cualquier personaje disponible, es decir, no se gastan ni son piezas de equipo. El resto de poderes y sobre todo armamento que consigas, sí se pierde al final de cada intento. Hablando de intentos, cada uno puede tener una duración de hasta 50 minutos si es que consigues llegar al tercer día.

Trabajo en equipo

Y a todo esto… ¿qué tal fue nuestra experiencia de primer contacto con Elden Ring: Nightreign? Divertida, muy pero muy divertida. La verdad es que desde que el proyecto fue anunciado y sus características se presentaron, me quedó la enorme duda si incluso para FromSoftware, esto sería estirar demasiado la liga con ideas extrañas que no hacían mucho sentido, pero una vez vista su ejecución y de haberlas probado por mi mismo en una sesión de varias horas, me queda claro que para nada se está improvisando ni nada por el estilo. Se está experimentando, de eso no hay duda, y creo que es un experimento que va a dar mucho mejores resultados de lo esperado.

Algo que es muy importante para que todo fluya de manera correcta en cualquier intento que hagas, será la comunicación con tus compañeros. Sé que esto puede sonar a cliché pues en cualquier título en el que tengas que hacer equipo, el intercambiar mensajes con tus camaradas es crucial, no obstante, en Elden Ring: Nightreign lo sentí más marcado que nunca, pues en cuanto alguno de los miembros se distraía por completo y se quedaba atrás ocupado con un grupo de enemigos, lo más seguro es que terminaría convirtiéndose en un problema. Acá la unidad lo es casi todo y la fuerza está centrada en precisamente combinar habilidades.

Hablando de combinar esfuerzos, te cuento que uno de los puntos centrales de cada uno de los personajes que puedes elegir, está en el par de habilidades que tiene y cómo es que puedes aprovecharlas en conjunto con las de tus compañeros para generar máximo daño a uno de los muy complicados jefes, pues en efecto, además de tener al mandamás al que hay que derrotar al final de cada uno de los días, hay un montón de mini jefes rondando el mapa que tenemos que explorar. Regresando a lo de las habilidades especiales, una de ellas es activa y otra es pasiva. Por ejemplo, el Wylder puede evadir ataques de manera sencilla, además de que su Ultimate es un tiro de gran poder con su ballesta. Por su parte, Duchess tiene un poder muy particular que le permite duplicar sus propios ataques o los de sus compañeros para arrasar a cualquiera.

Algo que llamó mucho la atención de todos los que tuvimos la oportunidad de estar en el evento previo, fue lo distintos que se sentían cada uno de los personajes que pudimos probar. Es muy llamativo el hecho de que además, dependiendo de lo que te toque en cada uno de los runs que hagas, podrás irte ajustando hasta por ejemplo, acabar usando al Recluse con espada y escudo cuando en realidad, sus poderes más bien tienen que ver con ataques mágicos a distancia. Elden Ring: Nightreign es un juego que se siente espontáneo y que al menos en todos los runs que hicimos en este previo, nos sorprendió con cosas muy distintas conforme nosotros mismos íbamos experimentando.

Por supuesto, este tiempo con Elden Ring: Nightreign además de habernos respondido muchísimas dudas que teníamos al respecto, nos deja con algunos cuestionamientos que seguramente tendrán que esperar hasta el momento en el que tengamos la versión final del juego. Uno de los que me parecen más importantes es la forma en la que cambiará el mapa. Al respecto, solo se nos dijo que conforme progresas, pueden ocurrir fenómenos naturales que cambiarán secciones enteras del mismo, asunto que suena genial. De igual forma me preocupa un poco que durante los primeros días de su llegada al mercado o de incluso la prueba que habrá en el futuro, los intensos jugadores encuentren una receta mágica para ganar y que pueda matar cualquier tipo de sorpresa que el juego nos tenga guardada.

En FromSoft confiamos

Creo que por más rara que nos pudiera sonar la idea entera de Elden Ring: Nightreign desde el inicio, al final del día estamos hablando de FromSoftware, uno de los estudios con mayor renombre dentro de la industria que simplemente no ha fallado y que sobre todo, conoce perfectamente su negocio y sus propias fórmulas. Su nuevo juego me ha dejado con un más que grato sabor de boca y a la vez, bastante sorprendido una vez más por la manera en la que hicieron que el tono tan particular de algo como Elden Ring, combinara de gran forma con ideas de diseño que muchos ya consideran un tanto desgastadas y que vienen de otros lados. Evidentemente estamos ante un juego de transición que para nada representa a lo que será el futuro del estudio de Hidetaka Miyazaki y compañía, pero eso no quiere decir que no se esté buscando entregar algo de alta calidad.

Una beta cerrada de Elden Ring: Nightreign está programada para dentro de unos días más, mientras que su estreno oficial ha quedado pactado para el próximo 30 de mayo en consolas de actual y pasada generación, así como en PC. Su precio será de $40 dólares y su versión física que por cierto, tendrá edición de colección, solo estará en PS5 y Xbox Series X|S.