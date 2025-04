Hace un par de días, rumores comenzaron a preocupar a los usuarios de Spotify, quienes escucharon que los anuncios llegarían a aquellos que pagaban por una suscripción premium. Inmediatamente, el público reaccionó negativamente, por lo que la compañía tuvo que entrar en acción y aclarar estos rumores.

Por medio de su cuenta oficial en Twitter, Spotify confirmó que los rumores sobre anuncios en las cuentas premium son falsos, y por el momento no hay planes para realizar algo similar. Esto fue lo que comentó la compañía al respecto:

There is a rumor circulating that Spotify is putting ads into premium music listening. This rumor is false. Premium music listening is and will remain ad-free.

— Spotify (@Spotify) April 8, 2025