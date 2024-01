Review – Like a Dragon: Infinite Wealth

Hace 19 años, SEGA nos presentó Yakuza. Este título fue el resultado del arduo trabajo de Toshihiro Nagoshi y un grupo de desarrolladores que estaban dispuestos a crear una experiencia enfocada por completo en los adultos de Japón, un concepto que sonaba como un suicidio. Para el 2005, el mercado internacional se hacía más grande, y el país del Sol Naciente sabía que necesitaba aprovechar cada oportunidad posible para capturar la atención del público occidental. De esta forma, la propuesta de Nagoshi estaba lejos de tener sentido en ese momento. Sin embargo, el productor y director se mantuvo firme, y dio pie a una de las franquicias más importantes de este país. Si bien es cierto que las primeras entregas no tuvieron el éxito que se esperaba del mercado global, Ryu Ga Gotoku Studio, el estudio responsable por esta propiedad, no se dio por vencido, y siguió trabajando para hacer que nombres como el de Kazuma Kiryu formaran parte del vocabulario de muchos jugadores. A casi 20 años de este suceso, SEGA y RGG deben de estar orgullosos, puesto que esta misión se ha cumplido, algo que ha quedado claro con su más reciente entrega.

A lo largo de los años, SEGA ha intentado hacer todo lo posible para que la franquicia de Yakuza fuera popular en occidente. Pese a que hubo tropiezos en el camino, como las localizaciones originales de la tercera y cuarta entrega, no se puede negar que la compañía estuvo determinada a cumplir este objetivo. Uno de los logros más importantes fue un completo doblaje al inglés para Judgment, un spin-off, algo que se ha mantenido hasta la fecha. Sin embargo, el cambio más grande fue modificar por completo el gameplay en Yakuza: Like a Dragon. De la noche a la mañana, la propiedad pasó de ser un brawler moderno, a un JRPG por turnos. Junto a esto, se nos presentó a un nuevo protagonista. Aunque todo podría indicar que esta sería la peor decisión para el hijo de RGG Studio, el resultado final dejó en claro todo lo contrario. La entrega de 2020 se convirtió en una de las más populares, y fue el punto de entrada perfecto para muchos. De esta forma, los ojos del público se enfocaron por completo en el siguiente paso de la serie.

Después de cuatro años de espera, la más reciente entrega de la serie, ahora conocida como Like a Dragon, por fin ha llegado a nuestras manos, y se posiciona como uno de los lanzamientos más fuertes del 2024. ¿Acaso Like a Dragon: Infinite Wealth es capaz de ser la continuación que todos los fans han estado esperando? ¿Esta es, por fin, la despedida que Kiryu se merece? Descubre las respuestas a estas y más preguntas en nuestra Atomix Review.

Dos Dragones

Pocas son las franquicias que tienen el lujo de envejecer, y Yakuza, o Like a Dragon, es una de estas. De esta forma, Infinite Wealth toma los vínculos que se han creado con los jugadores a lo largo de los años en consideración. No es una tarea sencilla, puesto que esta entrega tiene dos grandes objetivos a cumplir en cuanto a su historia se refiere. No solamente tiene que ser una continuación a los eventos de Yakuza: Like a Dragon, sino que también tiene que funcionar como una carta de despedida para Kazuma Kiryu, el protagonista que todos amamos. Si bien la serie no es extraña a balancear múltiples conflictos al mismo tiempo, esta es la primera vez que vemos una secuela y el capítulo final ocurrir al mismo tiempo.

Al ser una continuación directa de Yakuza: Like a Dragon, Infinite Wealth se lleva a cabo un par de años después de los eventos del título de 2020. Tras la disolución del Tojo Clan y la Omi Alliance, las dos organizaciones delictivas más grandes de Japón, Ichiban Kasuga, nuestro protagonista, se ha encargado de darle una segunda oportunidad a todos los rechazados por la sociedad y ex criminales. Sin embargo, sus esfuerzos llegan a un fin cuando un falso reportaje lo obliga a volver a adentrarse al mundo de los yakuza. Sin embargo, esto no es todo, puesto que en medio de todo este caos, se le es revelado que su madre, conocida como Akane, sigue con vida. De esta forma, emprende un viaje a Hawaii, en donde no solo se reencuentra con Kiryu, sino que descubre que múltiples pandillas están buscando a su mamá. Es así que nuestros protagonistas tienen que unir fuerzas para encontrar a Akane, y averiguar por qué media isla está detrás de la misma persona.

Like a Dragon: Infinite Wealth es un juego de más de 60 horas de duración, con un extenso repertorio de personajes, múltiples locaciones y diversos giros de trama que mantendrán al filo del asiento a todos los jugadores. Sin embargo, el viaje no está libre de baches. Las primeras horas de la aventura pueden ser muy pesadas para algunos, puesto que la acción se queda de lado para darle un enfoque a la historia, pero en lugar de entrar de lleno con las conspiraciones políticas y las traiciones, el título opta por centrarse en Ichiban y sus amigos. Si bien esto puede ser un deleite para muchos, puesto que la serie siempre ha brillado cuando hablamos de la caracterización de su elenco, el ritmo es bastante lento en esta sección. Llegar a Hawaii tampoco es algo que suceda rápido. Sin embargo, una vez que aterrizamos en territorio estadounidense, el título avanza de una gran forma. Nuevos compañeros y enemigos son introducidos de forma constante, y cada uno es memorable.

Tomizawa y Chitose, los nuevos miembros del equipo de Ichiban, son unos de los mejores personajes secundarios que ha creado RRG Studio. Cada una de las secciones que protagonizan son memorables, y están llenas de momentos emotivos que dejan en claro la maestría que tiene el estudio al momento de crear compañeros entrañables. Incluso cuando el enfoque no está en ellos, son capaces de ofrecer un soporte emocional o un alivio cómico que en ningún momento crea un conflicto con el tono narrativo, sino que expanden cada interacción posible. Junto a esto, Yamai, uno de los antagonistas, también merece ser reconocido por ser capaz de encapsular de gran forma el sentimiento de honor criminal que la serie ha sido capaz de crear a lo largo de los años.

Claro, no solo los personajes nuevos importan, puesto que Like a Dragon: Infinite Wealth trae de regreso, además de Kiryu, al resto de los amigos de Ichiban. A diferencia de otros títulos en la serie, en donde RGG se enfoca en un repertorio secundario completamente nuevo, en esta entrega vemos muchas caras conocidas. Si bien es cierto que la atención no está en ellos por completo, ofrecen un gran soporte, y algunas secuencias expande sustancialmente sus personalidades, al grado de que llegas a sentir una mayor conexión con cada uno.

Gracias al regreso del sistema de relaciones que vimos por primera vez en Yakuza: Like a Dragon, en donde cada personaje secundario protagonizaba una pequeña historia que se iba expandiendo conforme más interactuamos con ellos, a cada compañero se le da la oportunidad de brillar sin estar relacionados directamente con la trama principal. En el caso de Tomizawa, se revela mucho más sobre su pasado, la razón por la que entró al mundo criminal, y el arrepentimiento que tiene con su antiguo amor. Por su parte, con Chitose es posible ver una faceta diferente de una niña rica, una que nos muestra un corazón más cálido. Junto a esto, cada uno de los compañeros que ya conocemos reciben una de estas viñetas, y con la excepción de Nanba, la cual se llega a sentir como una copia de lo que vimos en el séptimo título, todas valen mucho la pena, son divertidas, y se enfocan por completo en expandir las personalidades de cada miembro de este grupo.

Cuando hablamos de un juego de Yakuza, hay dos direcciones que ha tomado la serie en el pasado. Por un lado, tenemos historias en donde la trama principal es lo más llamativo, como lo son Yakuza 1, 2, Like a Dragon y los dos Judgment. Con esto me refiero a que el conflicto a gran escala es sumamente fuerte, lleno de momentos que te mantienen al filo del asiento, y la principal razón para experimentar estas aventuras. Si bien el resto de los títulos también hacen un buen trabajo en este apartado, claramente le dan un mayor peso al elenco, sus relaciones y la forma en la que reaccionan a los eventos que suceden. Infinite Wealth, por su parte, se logra posicionar en un punto medio, en donde el argumento es lo suficientemente fuerte para cautivar a todos los fans, y cada personaje juega un papel importante para hacer del viaje el paquete completo.

Sin embargo, esta es solo la mitad de la experiencia. El viaje de Ichiban en Hawaii es una representación del futuro de la serie, una mirada a un horizonte lleno de posibilidades, mientras que Kiryu tiene que mirar al pasado y ofrecer la resolución emocional que todos los fans han estado esperando por años. Para este punto no es un secreto que el Dragon of Dojima tiene cáncer, esta es una revelación que no tarda mucho en aparecer en Infinite Wealth, pero juego un papel muy importante en las últimas horas de esta entrega.

Sin dar muchos spoilers, una vez que Ichiban y Kiryu se separan, vemos al protagonista original de la serie embarcarse en una aventura que tiene como objetivo principal ser su carta de despedida. Estos son los mejores momentos del juego para los veteranos. Si eres un fan de la franquicia, entonces no te puedes perder todas las misiones, reencuentros y memorias que ocurren en esta sección. RGG Studio mira a su pasado con la frente en alto, orgullosos del trabajo que han hecho por casi dos décadas, y le entregan a Kiryu la despedida que se merece. El legado del cuarto Presidente del Tojo Clan es puesto bajo la lupa para llevarnos por un recorrido que no se siente como un viaje que abusa de la nostalgia para emitir un sentimiento artificial, sino para dejar en claro que los desarrolladores están contentos con lo que han hecho, y todos debería estar felices por todo lo que vivimos y los recuerdos que creamos, en lugar de estar tristes al presenciar lo que seguramente es la última batalla del Dragon of Dojima.

Like a Dragon: Infinite Wealth ofrece una historia que continúa con las temáticas que hemos visto en el pasado, como lo son el legado, las segundas oportunidades a los rechazados de la sociedad, y las relaciones que creamos en el camino. Nos brinda una historia entretenida de principio a fin, que no solo se enfoca en crear una trama llamativa que explora el futuro y el pasado de la serie, sino que también nos presenta un gran elenco de personajes memorables que hacen de las casi 60 horas que te tomará llegar a los créditos finales, un viaje memorable y, sobre todo, emotivo que le da el espacio suficiente a Ichiban para crecer como protagonista principal, y a Kiryu de pasar la batuta que a RGG tanto le ha costado soltar.

Honolulu City Lights

Con Yakuza 6, RGG Studio nos presentó por primera vez el Dragon Engine, un motor gráfico que a lo largo de los años ha mejorado en múltiples apartados, y con Like a Dragon: Infinite Wealth, el estudio nos entrega una versión realista de Hawaii, la primera locación fuera de Japón para la serie. De esta forma, este título se ha dado a la tarea de recrear de una gran forma la ciudad de Honolulu en todo su esplendor, un objetivo que logra de una manera espectacular. Cada detalle de este mapa, desde las calles repletas de turistas, pasando por los gigantes centros comerciales y hermosas playas, hasta los barrios bajos repletos de pandillas, son representados de una forma que te harán sentir en un paraíso.

Si bien las típicas luces neón, y la vida nocturna que asociamos con locaciones como Kamurocho o Sotenbori no están presente, más allá de un par de calles y centros comerciales, Honolulu destaca más por combinar el estilo suburbano de Estados Unidos, con el espíritu vacacional que encontramos en la enorme playa al sur del mapa, así como los gigantes hoteles, extravagantes tiendas de regalos, y restaurantes al aire libre. Sin lugar a dudas, RGG Studio ha logrado ofrecer una recreación impresionante que muchos podrán recorrer de punta a punta y sentirse como cualquier turista. El viajar durante el día, la tarde y la noche, también ofrece un sentimiento único, puesto que la diferente iluminación y clima dinámico le dan un toque especial a Hawaii.

Un claro ejemplo de esto es el atardecer, en donde los tonos cálidos dominan la pantalla, y ofrecen el panorama perfecto para salir a comer, o realizar alguna de las tantas actividades secundarias que encontramos aquí. Junto a esto, dependiendo de la hora del día, la cantidad de personas en la ciudad es diferente. Uno de los puntos que más llaman la atención, es la variedad de NPCs que encontramos en todo momento. Gracias a que Honolulu es una ciudad turística en Estados Unidos, nos encontramos con una enorme cantidad de personajes. Lejos han quedado los días en donde los mismos modelos nos perseguían a todos lados. En Hawaii es posible toparse con gente de todos lados, de diferentes tamaños, nacionalidades y color. Todo esto le da un toque de realismo adicional a la experiencia.

Hablando de los diseños, el trabajo que se hizo con el elenco principal y secundario es de primer nivel. Gracias a la locación en la que se desarrolla la mayoría de la historia, Ichiban y el resto de sus compañeros cuentan con un ropero adecuado para un paraíso vacacional. En esta ocasión nos despedimos de los trajes de colores extravagantes, y en su lugar podemos ver a los protagonistas con chanclas, camisetas con flores y pantalones cortos. Sin embargo, una vez que regresamos a Yokohama, el equipo vuelve a portar su vestimenta clásica. De esta lista, Yamai y Dwight destacan. El primero de estos porta un traje completo, con todo y abrigo, en Hawaii. Inmediatamente, el contraste logra hacerlo resaltar visualmente. Por su parte, Dwight Méndez es Danny Trejo. Así es, RGG Studio y SEGA lograron contratar a Machete para que le diera vida a este personaje, algo que va más allá de su voz en inglés, sino que también se usó su semejanza para crear la cara de este villano.

Al tratarse de un JRPG con un sistema de trabajos, los personajes principales constantemente están cambiando su vestuario. De esta forma, Infinite Wealth nos presenta un repertorio de clases que le permiten a los protagonistas modificar su estilo de una forma que es ridícula, y al mismo tiempo acorde con el tema vacacional. Es así que podemos ver a Ichiban y compañía vestidos como si fueran a surfear y participar en bailes tradicionales de Hawaii. Sin embargo, también hay espacio para trajes extravagantes, como lo son un samurái, un pistolero del viejo oeste y hasta una ama de casa. Todos estos toman los conceptos tradicionales con los que los asociamos, y los llevan a un nivel tan absurdo que solamente una serie como Like a Dragon puede tomar en serio.

Sin embargo, uno de los apartados que no han cambiado mucho, es la forma en la que Infinite Wealth maneja sus cinemáticas. Una vez más, tenemos tres estilos diferentes. Para comenzar, nos encontramos con escenas pre renderizadas que utilizan al máximo el poder del Dragon Engine para mostrarnos algunos de los momentos más importantes en la historia. Después, se utilizan a los modelos en tiempo real para las secciones de exposición y algunas revelaciones. Si bien hay una clara diferencia entre estas dos, el salto visual que se nos presenta no es tan grave para que arruine la inmersión de más de una persona. Por último, tenemos momentos en donde no se invirtió mucho, puesto que usualmente vemos a un par de personajes moverse de una forma poco natural y sin impacto. Afortunadamente, estas están limitadas principalmente a las misiones secundarias, por lo que no son tan comunes.

Visualmente, Like a Dragon: Infinite Wealth es una maravilla, pero no es la punta de lanza que muchos han deseado ver por años, principalmente porque el juego no solo ha llegado a PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC, sino que también lo encontramos en las consolas de pasada generación. En el nuevo hardware, el título corre de gran forma y se ve espectacular. Si bien algunas de las físicas extrañas que han caracterizado al Dragon Engine están presentes, esta experiencia está libre de bugs, glitches, o algún otro problema que entorpezca la experiencia. Sin duda alguna, un deleite y, como siempre, es el diseño y la dirección artística la que resalta al final del día, puesto que no hay muchas series que opten por ofrecer recreaciones fieles de locaciones que podemos encontrar en el mundo real. De esta forma, esta entrega no solo cumple con su objetivo, sino que va más allá de lo esperado.

Melodías violentas

La serie de Yakuza, o Like a Dragon, ha tenido un extenso repertorio de compositores a lo largo de los años. Algunos de estos son solo colaboradores, y otros ya no tienen relación con la franquicia. En el caso de Infinite Wealth, un par de nombres importantes están de regreso, como 83K y Chihiro Aoki. De esta forma, el soundtrack cuenta con una calidad similar a los últimos títulos de la serie, es decir, es simplemente espectacular y un deleite para tus oídos. RGG Studio es capaz de balancear múltiples géneros, e incorpora diferentes estilos para crear una experiencia que en ningún momento se llega a estancar auditivamente. Todo esto gracias al talento de las personas que han logrado trabajar en armonía.

Un ejemplo de la enorme variación que nos presenta el juego en cuanto a su soundtrack se refiere, está en las canciones que se usan para las batallas. El tema principal es un dubstep que te mantiene activo y cuenta con un par de elementos, como los aplausos y el tambor, para dar una idea de que nos encontramos en un lugar perfecto para el verano. Por su parte, el trabajo que se hizo para las batallas contra los miembros de las Barracudas poseen un par de elementos latinos, mientras que al momento de enfrentarse a la pandilla de Ganzhe, es posible escuchar una serie de instrumentos orientales. Cada tema tiene su propia esencia, y si bien todos parten del mismo punto de partida, es decir, la electrónica, eventualmente cada uno brilla por sus propios méritos.

Junto a esto, el resto del soundtrack cuenta con las composiciones clásicas de la serie. Temas emocionantes para los momentos de acción, canciones que se enfocan en darle una mayor prioridad a las revelaciones frente a nosotros, tonadas melancólicas que le dan el peso necesario a todas las escenas emotivas, y mucho más. Junto a esto, y esta fue una sorpresa, Infinite Wealth reutiliza algunas composiciones clásicas en momentos clave con el objetivo de emitir el mensaje correcto al jugador, algo que logra de forma fantástica. No voy a dar spoilers, pero en una batalla específica se me puso la piel chinita cuando escuche algunos temas de entregas pasadas.

Por si fuera poco, la selección del karaoke es, una vez más, uno de los apartados más llamativos de toda la experiencia. Si bien no tenemos muchas canciones nuevas, Honolulu City Lights ya se ha convertido en un clásico para la serie, y no dudo de que llegue a ser tan popular como Baka Mitai, la cual está de regreso. Sin duda alguna, una de las mejores secciones, y esto es gracias, en parte, a las fantásticas voces de todos los actores involucrados.

Para la sorpresa de nadie, Like a Dragon: Infinite Wealth cuenta con un fantástico elenco de actores en japonés. No solo Takaya Kuroda y Kazuhiro Nakaya están de regreso como Kiryu e Ichiban respectivamente, sino que esta entrega cuenta con talento nuevo para la serie. De todos los actores nunca antes escuchados, Satoru Iguchi como Tomizawa resalta por los grandes momentos que protagoniza a lo largo de la historia. Si bien su inglés no es el mejor del mundo, logra vender de buena forma la idea de un japonés viviendo en Estados Unidos. Sin embargo, el mejor trabajo que hay en Infinite Wealth, y uno que bien podría rivalizar a Kuroda, es Takehito Koyasu, a quien reconocerán por ser la voz de DIO en el anime de Jojo’s Bizarre Adventure, y en este título se encarga de Yamai, y el resultado es espectacular.

De igual forma, Infinite Wealth cuenta con un doblaje al inglés y, por primera vez en la serie, al chino. El primero de estos lo probé durante un par de sesiones, y es un gran trabajo que seguramente será la elección principal para algunos. Esta es una fantástica opción, y todos los actores hacen un buen trabajo al momento de protagonizar cada uno de los eventos dramáticos y cómicos presentes en este título. Junto a esto, destaca el hecho de que, sin importar cuál versión de audio elijas, puedes escuchar a los NPC a lo largo de Hawaii hablar inglés, algo que no solo llama la atención mientras vas caminando por las calles, sino que incluso destaca en las cinemáticas. Esto significa que hay momentos en donde Ichiban y compañía están conversando en japonés mientras algún malandro los insulta en inglés, lo cual es un fantástico y ridículo detalle. Mi mayor recomendación sigue siendo el japonés, puesto que el sentimiento que emite cada actor de voz es mucho más fuerte.

Para la sorpresa de nadie, Like a Dragon: Infinite Wealth cuenta con un apartado musical muy fuerte. Cada uno de los compositores hizo un fantástico trabajo al crear todas canciones y darle nueva vida a sus trabajos pasados. Por si fuera poco, la labor que hizo cada uno de los actores de voz es espectacular, ya sea en inglés o en japonés. Junto a los veteranos de la serie, las nuevas inclusiones le dan un toque fresco, y considerando que estamos hablando de personas con experiencia en el medio, no es una gran sorpresa que su participación sea memorable.

Refinando y combinando

Durante 15 años, la serie fue un brawler. Sin embargo, desde que Ichiban Kasuga tomó las riendas, Like a Dragon se convirtió en un JRPG por turnos que toma inspiración de títulos como Chrono Trigger y Persona, pero sin olvidar la esencia que ha tenido a lo largo de los años. Es así que Infinite Wealth no toma riesgos al momento de mejorar su sistema de combate. En su lugar, RGG Studio se ha enfocado en dejar muy en claro cómo es que cada mecánica funciona, para así tener espacio para expandir cada vez que es posible, y el resultado es una experiencia sumamente entretenida que logra satisfacer a los fans del género y la franquicia.

Las mecánicas principales del JRPG por turnos que vimos en Yakua: Like a Dragon están de regreso, como los ítems, los summons y el equipo de cuatro. Esto también significa que tenemos acceso a diferentes trabajos, cada uno con una serie de habilidades diferentes, y al subir de nivel, nuestro catálogo se expande. Lo que hace especial a esta entrega, es la forma en la que sus mecánicas son mucho más claras para el jugador. Un ejemplo de esto es el uso de ítems en el escenario. En el título de 2020, Ichiban es capaz de agarrar sillas, letreros y otros objetos del suelo para atacar a sus adversarios, pero esto no es fácil de hacer, y en múltiples ocasiones parece que la suerte tiene que estar de nuestro lado para que esto funcione. Sin embargo, en esta ocasión es muy claro cuando algún miembro del grupo puede tomar un elemento del piso y golpear a los adversarios.

Para hacer la vida mucho más sencilla, cada miembro de tu equipo cuenta con un círculo en el que puede moverse libremente. Si bien estos espacios comienzan algo pequeños, conforme subes de nivel, el radio se expande sustancialmente. Esto te permite mover a cada personaje a tu voluntad para realizar diferentes acciones con el ataque básico. Como ya lo mencioné, ahora es más fácil agarra objetos en el suelo, pero también es posible golpear a los enemigos por la espalda para causar más daño, posicionarte de cierta forma para que un ataque de área solo afecte a uno y no a todos, o lanzar a tus contrincantes para que reboten en uno de tus compañeros o en un enemigo, y así causar mucho más daño.

Lo interesante, es que todo lo que mencioné ya formaba parte del sistema de combate de Yakuza: Like a Dragon, pero al no poder mover a los personajes en este juego, era casi imposible el realizar algunas de estas acciones. De esta forma, Infinite Wealth se encarga de dejar muy en claro cada una de las opciones que tienes en los combates. Si bien aún puedes simplemente atacar a tus enemigos con tu habilidad más fuerte, una estrategia que te llevará a la victoria sin muchos problemas, es sumamente entretenido explorar todas las posibilidades a nuestra disposición, y esto le da un mayor énfasis a la experimentación y a la forma en la que los héroes y enemigos interactúan con el ambiente. Una vez más, no hay encuentros al azar, y puedes toparte con rufianes en todos lados, con la mayor diferencia siendo que, con la excepción de un par de momentos en la historia, los malandros no son tan agresivos, por lo que fácilmente puedes evadirlos para llegar a tu objetivo de la forma más rápida posible.

Otro de los factores importantes en el gameplay son los trabajos. Si bien algunas de las clases que vimos en Like a Dragon están de regreso, incluyendo la inicial de cada personaje, Infinite Wealth nos presenta con una decente cantidad de opciones completamente nuevas. Samurai y Kunoichi, por ejemplo, se enfocan en el daño con navajas y el uso del fuego como elemento de soporte. Estrella de Acción, por su parte, se dedica a hacer la mayor cantidad de daño posible con una serie de movimientos extravagantes, pero sin alguna afinidad elemental. Geodancer y Pyrodancer ofrecen soporte por medio de buffs y recuperan vida. Sin embargo, uno de los más interesantes es Desperado, el cual convierte a los miembros del equipo en vaqueros con una serie de habilidades enfocadas en causar la mayor cantidad de daño posible en una zona específica.

Como pueden ver, Like a Dragon: Infinite Wealth ofrece una buena variedad de opciones al momento de crear tu equipo perfecto. Si bien la cantidad de novedades no es tan alta como a muchos les gustaría, cada opción está bien construida, y no dudo que esta selección se convierta en las favoritas para muchos. Sin embargo, hay una en específico que se lleva las palmas, y se trata de Dragon of Dojima. La clase única de Kiryu logra trasladar a la perfección el estilo brawler de la serie al sistema de JRPG por turnos, algo que parecía imposible, pero es toda una realidad.

Para comenzar, Dragon of Dojima nos da acceso a tres estilos de combate: Rush, Brawler y Beast, cada uno inspirado en el gameplay de Yakuza 0 y Kiwami. Junto a esto, si nos encontramos cerca de un enemigo al realizar un ataque básico, Kiryu realizará una acción única, como un combo adicional, un agarre que daña a todos los que nos rodean, o múltiples golpes en un mismo turno. Lo mejor de todo, es que conforme nuestro protagonista explora su legado, sus habilidades se irán expandiendo. Esto va más allá de simplemente ser más fuerte, ya que también resistirá varias dolencias, será capaz de realizar las icónicas Heat Actions, y se acercará un poco más a lo visto en los juegos clásicos de la serie. La cereza en el pastel es el poder especial que está a su disposición, puesto que al activarlo, romperá por completo el esquema de JRPG, y el cuarto Presidente del Tojo Clan será capaz de atacar a sus enemigos como si se tratará de Yakuza 6, con todo y un par de combos. Por último, pero no menos importante, es un gran detalle que todos los movimientos de Komaki estén de alguna u otra forma presentes en las habilidades de esta clase.

Uno de los puntos que son muy importantes en el combate, es la relación que Ichiban y Kiryu tienen con sus compañeros. Al comer con ellos, escuchar conversaciones opcionales, ir a centros de entretenimiento para adultos, y jugar algún minijuego en su compañía, los vínculos crecerán. Esto no solo nos da la oportunidad de disfrutar de misiones específicas para cada uno, sino que también expandirán sus habilidades. Desde la posibilidad de realizar un ataque especial en conjunto, pasando por tomar la iniciativa para atacar a un enemigo que está tirado en suelo, hasta el poder trabajar en conjunto con otros miembros para realizar golpes mucho más fuertes; es muy importante mejorar la conexión que existe con todos los personajes.

Por si fuera poco, fortalecer el vínculo con Ichiban y Kiryu también les dará cinco espacios para usar habilidades de otros trabajos. A diferencia de Yakuza: Like a Dragon, en donde ciertos poderes se volvían permanentes sin importar si cambiabas de clase, en Infinite Wealth ahora puedes elegir hasta cinco movimientos especiales de cualquier categoría. Esto significa que las opciones a tu disposición son menores, pero también es cierto que esto te da una mayor libertad al momento de crear al equipo que más te convenga de acuerdo con tu estilo de juego. Esto quiere decir que puedes tener a una Geomancer que utilice técnicas de Kunoichi, y así haga uso de su ataque mágico mucho más avanzado. Es un balance que muchos podrán considerar innecesario, pero al mismo tiempo tiene mucho sentido.

Como siempre, son los jefes los que te pondrán a prueba, y la selección en Like a Dragon: Infinite Wealth, es de primer nivel. Los combates extravagantes son el pan de cada día, y llevan el espectáculo a los niveles de emoción que han caracterizado a la serie. Esto quiere decir que no solo cada enfrentamiento es entretenido, y el mejor campo para explorar todas las posibilidades del combate, sino que también cuentan con múltiples características clásicas de la franquicia, como lo son Quick Time Events. Sin duda alguna, uno de los mejores momentos que tiene este título.

Like a Dragon: Infinite Wealth nos presenta la evolución natural para la serie. En lugar de agregar nuevas mecánicas, esta entrega se encarga de refinar a la perfección todo lo que introdujo el título de 2020. Los sistemas sociales se han expandido para que tengas una mejor idea de cómo y cuándo interactuar con tu equipo. Los nuevos trabajos ofrecen las herramientas necesarias para que cada jugador logre crear las composiciones que más les guste. El combate es mucho más claro al momento de mostrar las opciones a nuestra disposición, y el ataque básico se ha convertido en algo totalmente viable gracias a todas las acciones que son posibles ahora sin la necesidad de gastar MP. No puedo imaginar cómo es que RGG Studio puede mejorar todo lo que nos han presentado en esta ocasión. Like a Dragon: Infinite Wealth se posiciona como uno de los mejores JRPG de la generación. Sin embargo, todos sabemos que esta es solo la mitad de la experiencia, puesto que este título también ofrece una enorme cantidad de contenido adicional.

De Animal Crossing y Pokémon

Como cada entrega en la serie, Like a Dragon: Infinite Wealth cuenta con una extensa lista de minijuegos, misiones secundarias y actividades que bien pudieron ser propio juego. Clásicos como el poker, koi koi y los dardos están de regreso, y ofrecen una distracción momentánea que te puede dar dinero, o una mejor relación con tu equipo. Junto a esto, se introducen un par de actividades de entretenimiento mucho más complejas, como un minijuego estilo Crazy Taxi en donde tienes que entregar comedia de la forma más extravagante posible; uno en donde Ichiban tiene que entrar a Tinder y navegar por el complicado mundo de las citas; el regreso de la escuela vocacional; y un Pokémon Snap en donde tienes que fotografiar a exhibicionistas. Por si fuera poco, múltiples arcades con títulos clásicos de SEGA hacen acto de presencia. Cada una ofrece momentos de diversión, así como recompensas que te pueden ayudar a lo largo de tu aventura. Sin embargo, hay dos en específico que, de desearlo, RGG Studio bien podría hacer un juego completamente diferente y cobrar por ellos.

El primero de estos ya lo conocen, puesto que causó revuelo cuando fue revelado, y se trata de Dondoko Island. Este es, básicamente, un clon de Animal Crossing. Llega un momento en la historia en donde Ichiban es invitado a una isla, en donde es encomendado con la tarea de convertir este pedazo de tierra en un complejo paradisíaco. Esta no es una tarea sencilla, puesto que el islote es el basurero de unos piratas. De esta forma, al más puro estilo de New Horizons, nuestro trabajo es limpiar cada rincón posible, construir edificios y otras atracciones para llamar la atención de todos los turistas posibles, y crear un hotel de cinco estrellas que se convierta en la joya de la corona para Hawaii.

Esto es un proceso arduo y largo. No esperen terminar este minijuego en un par de horas, puesto que cumplir con todos los requerimientos toma tiempo. Hay que satisfacer a los invitados, aumentar el valor de la isla, construir todas las instalaciones necesarias, recolectar recursos, pelear contra piratas, mejorar nuestras herramientas, y mucho más. Junto a esto, hay un ciclo de día y noche, y si bien no hay una fecha límite para cumplir con todos los objetivos, sí te obliga a planear de forma adecuada cuáles serán tus actividades para cierto día.

Es posible pasar horas y horas recolectando recursos, solo para pasar más tiempo construyendo el complejo vacacional de tus sueños y atendiendo a tus invitados. Pese a que no vemos algo tan complicado como lo que nos presenta Animal Crossing, sigue siendo muy impresionante el hecho de que RGG Studio fuera capaz de crear un minijuego que bien puede llegar a durar lo mismo que cualquier otro título en el mercado. Aunque no todo es perfecto, puesto que claramente se ve que no se le metieron muchos recursos a las cinemáticas y a la historia, esta es una fantástica experiencia que está al nivel de la organización de Hostess en entregas pasadas.

El segundo gran minijuego que te tomará horas, es Pokémon. Esto no es un chiste. RGG Studio también creó un clon, o más bien parodia, de Pokémon. Aquí, Ichiban tendrá que recolectar Sujimons, es decir, los enemigos a los que nos enfrentamos en la experiencia principal, y pelear contra otros entrenadores con el objetivo de ganar la liga Sujimon y convertirse en el mejor, mejor que nadie más. Para lograr este objetivo tenemos que derrotar a los líderes de gimnasio y vencer a todos los rivales.

Al igual que Dondoko Island, las peleas de Sujimon no son tan complejas como lo es en verdad Pokémon. Todo se reduce a piedra, papel y tijeras con cinco elementos diferentes. Cada pelea se lleva a cabo en combates de tres contra tres, en donde solo tienes un movimiento a tu disposición, así como un ataque especial que se activa conforme más daño logres hacer en un enfrentamiento. Es muy sencillo, y lo único que te causará algún problema son las peleas contra los líderes de gimnasio. Sin embargo, es impresionante la forma en la que RGG Studio es capaz de llevar un chiste hasta su punto más alto. Elementos como las raids y entrenadores a lo largo de Honolulu son parte de la experiencia, y hasta puedes pelear contra mini jefes que eres capaz de capturar para fusionar, y así hacer evolucionar a tus delincuentes de bolsillo preferidos.

Por si fuera poco, Like a Dragon: Infinite Wealth cuenta con una extensa lista de misiones secundarias. De las más de 50 disponibles, algunas están relacionadas directamente con Dondoko Island y las batallas de Sujimon, mientras que otras las podrás encontrar a lo largo de Honolulu. Cada una está enfocada en ofrecer una pausa a la acción, y usualmente son bastante divertidas. Sin embargo, solo hay un par que logran llamar la atención, como una en donde tienes que rescatar a una chica de un grupo de criminales que la obligan a extorsionar gente; u otra en donde un niño tiene que vender limonada para declararle su amor a su maestra, pero su padrastro le roba el dinero.

Si no ha quedado claro, Like a Dragon: Infinite Wealth es un monstruo con su contenido adicional. No solo está a nuestra disposición una campaña principal con casi 60 horas de duración, sino que también puedes invertir todo tu tiempo en crear la mejor isla vacacional de todo Hawaii, o convertirte en un maestro Sujimon. Es ridícula la cantidad de tareas adicionales, pero gracias a que ninguna es obligatoria, más allá de su introducción, en ningún momento se arruina el ritmo de la aventura de Ichiban y Kiryu, y el resultado es un juego al que, fácilmente, puedes invertirle más de 100 horas.

Born to be Wild

Like a Dragon: Infinite Wealth, en múltiples sentidos, es la culminación de los casi 20 años de la serie. Este es, sin lugar a dudas, el mejor juego de RGG Studio. La narrativa logra balancear a la perfección una historia a gran escala enfocada en continuar con lo visto en el título de 2020 y darle el espacio suficiente a Ichiban para convertirse en el principal protagonista de la franquicia; y al mismo es una carta de amor a su pasado, en donde Kiryu explora su legado, y todos los fans de la serie son recompensados con secuencias emotivas que no puedo esperar para ver a la comunidad reaccionar.

Visualmente, el juego sigue presentando pequeñas evoluciones en comparación con entregas pasadas, pero son su estilo y dirección artística la que, una vez más, le dan una gran personalidad y la hacen resaltar de otros títulos con un enfoque realista. Sin embargo, no puedo esperar para ver cómo es que el Dragon Engine se verá una vez que se deje de lado a las consolas de pasada generación. Por si fuera poco, la música es simplemente espectacular. El trabajo de Chihiro Aoki y el resto de los compositores es de primer nivel, con una serie de composiciones que se convertirán en clásicos en un futuro. De igual forma, no hay que olvidar a los talentosos actores de voz, tanto en japonés como en inglés, los cuales le dan vida a algunos de los mejores personajes que el estudio ha creado hasta la fecha.

El gameplay, pese a no realizar cambios extremos al sistema de combate, se enfoca en dejar en claro todas las opciones que tiene el jugador a su disponibilidad. El resultado es un estilo de juego refinado que toma múltiples elementos clásicos del género de JRPG, y los utiliza para crear la combinación perfecta con las características que tanto han definido a la serie en su estilo brawler. Por si fuera poco, encontramos una enorme cantidad de contenido adicional que mantendrá a todos los jugadores pegados al control por horas y horas.

Después de haber jugado todos los juegos de Yakuza y Judgment, tengo que admitir que Like a Dragon: Infinite Wealth es mi juego favorito en toda la serie. Esta entrega cuenta con una de las más rimbombantes, interesantes y emotivas historias que encontramos en la franquicia, pero es la forma en la que Kiryu es manejado lo que eleva sustancialmente esta experiencia. No puedo dar ejemplos, porque serían spoilers tras spoilers, pero no dudo que aquellos que decidan completar la lista de deseos del Dragon of Dojima podrán compartir mi sentimiento.