Review – Tekken 8

Durante estos meses los juegos de pelea han regresado a su época de gloria, pues el año pasado vimos a dos grandes reyes de este género llegar a las plataformas de actualidad, esto con Street Fighter VI y también Mortal Kombat 1, los cuales lograron cautivar a su respectivo público. No obstante, aún faltaba un invitado a esta fiesta donde los puñetazos y patadas son el pan de cada día. Fue justamente durante la EVO de 2022 que se dio el anuncio definitivo para muchos jugadores, eso fue lo que parecía ser el primer teaser de Tekken 8, esperado título de la franquicia perteneciente a las filas de Bandai Namco. No está de más decir, que es de sus propiedades más longevas, ya que existe desde el nacimiento de la primera PlayStation de Sony. A excepción de la revelación oficial del juego en un State of Play de septiembre de 2022, se reservaron bastante la información, razón por la cual los fans de la franquicia estaban enloqueciendo, no solo por lo que significaba una nueva entrega de la saga, sino porque al fin se tendría alguna continuación de la historia del legado Mishima. Y es que para los escépticos, Tekken cuenta con su propio lore, el cual hace más sentido en comparación a otros juegos de pelea.

Tiempo más adelante y con algunas betas de por medio, finalmente Bandai Namco reveló la fecha de lanzamiento del juego, la cual fue desalentadora, ya que se pasó hasta el 2023, quitando el sueño a los seguidores de verlo salir el mismo año que sus competidores. Sin embargo, el principal productor de la saga, Katsuhiro Harada, comentó que todo es con el fin de dar la mejor experiencia posible a todo el mundo. Esta información nos lleva al texto que están leyendo en estos momentos, pues los chicos de Bandai Namco nos han tenido en consideración para reseñar el juego, y así nos otorgaron un código de acceso anticipado. El objetivo, contarles a ustedes si vale la pena o no echarle un vistazo a esta nueva entrega que trae cambios muy notables, no solo un roster de luchadores con adiciones nunca antes vistas. Algo que nunca está de más mencionar, es que quien da su punto de vista en relación a esta obra, no es alguien que tenga al género de peleas como su mayor estandarte, pero que sí tiene cierta afinidad con la franquicia (es decir, al menos ha jugado cuatro entregas). Por lo que si hay algún detalle que se deje pasar, se pide algo de comprensión de manera anticipada.

Una vez con los detalles aclarados, es momento de entrar ni más ni menos que a la Atomix Review de Tekken 8, por lo que te recomendamos tomar tus mejores guantes y movimientos de artes marciales para enfrentar lo que viene a continuación. Y sí, desde ahora podemos adelantar que se trata de un proyecto muy bueno, y no sorprende, pues las entregas numeradas de esta saga pocas veces suelen decepcionar.

El pleito de padre e hijo debe terminar

La historia de Tekken 8 nos lleva poco meses delante de lo sucedido en la entrega anterior, es decir, Kazuya Mishima se ha hecho básicamente el dueño del mundo en base a sus poderes de demonio. Mientras eso pasa, Jin Kazama se encontraba en un sueño profundo para dominar sus miedos y encontrar el camino de la rectitud que perdió en juegos pasados.

Para cuando el primogénito de Kazuya despierta, ve un mundo desolado con ciudades que ese encuentran en plena destrucción, razón por la cual decide enfrentarlo en combate uno a uno para decidir el destino de la humanidad. Sin embargo, sus habilidades no le llegan a los talones por lo que debe huir del lugar para salir bien librado.

Es así como surge una nueva edición del torneo de puño de hierro, ya que Kazuya le dará a los ganadores el privilegio de ser sus segundos al mando, además de que el país de origen de este luchador no será afectado durante la guerra. Con eso en mente, los guerreros más destacados se ponen en camino para entrar a esta lucha sin elecciones.

Dentro de los interesados hay varios personajes conocidos de la franquicia Tekken, como King, Panda, Lili, Yoshimitsu entre otros, pero también adiciones interesantes como Reina, quien aparentemente tiene relación con Heihachi. Sin embargo, el enemigo en común es quien posee el poder de los demonios, por lo que deberán idear el plan correcto para derrocarlo.

A pesar de que todo esto es una fiesta con muchos invitados de por medio, al final los protagonistas de la historia son Kazuya y Jin, quienes deberán tener la pelea definitiva a su conflicto. Entonces, en el proceso deberemos ver al más joven aceptar a su demonio interior, el cual le puede dar el poder suficiente para terminar al fin con el linaje malvado.

Lo importante en la historia, es el hecho de que no es necesario jugar desde el primer Tekken para entender el desarrollo, y eso se debe a una recapitulación de todos los hechos importantes en el apartado de galería. Así que si es tu primera vez en la franquicia, no debes preocuparte en lo absoluto por la historia que vas a ver, de hecho hasta te llamará la atención darle una revisión a los clásicos que han cautivado a millones de personas en el mundo.

Más ataque y menos defensa

Es ahora de pasar a lo principal de Tekken 8 , al jugabilidad, la cual podemos decir se mantiene como cualquier otro juego de peleas en dos dimensiones, solamente que existe el detalle de poder desplazarse también hacia adelante y atrás con un ligero paso. Aunque eso no significa que la pelea vaya a cambiar, se sigue manteniendo en 2D.

Como en varios juegos de la franquicia, tenemos los controles básicos, entre ellos moverse de derecha izquierda, agacharse, saltar y hasta correr si es que el enemigo se encuentra lejos de nosotros. Igualmente, si el usuario se mantiene con el desplazamiento hacia atrás, es posible que se cubra ante los ataques del rival.

Por otro lado, en los botones de agresión tenemos el de puño izquierdo y derecho, también patada izquierda y derecho. Igualmente, es posible usar dos botones a la mes para hacer los diferentes agarres. Claro, tampoco podemos olvidar que haciendo diferentes combinaciones podemos desarrollar cadenas de golpes para hacer de la experiencia algo totalmente divertido.

Entre los detalles que se deben destacar, es el tipo de peleador que se puede utilizar en combate, pues existen desde los más ágiles pero débiles al golpear, así como los lentos pero con puños que bajan mucho. Al final, es decisión del jugador elegir con cual empezar a pelear, después de todo hay que ir probando lo que más le acomode a cada quien.

Para ir descartando el roster, tenemos una plantilla de 32 personajes a utilizar en batalla, entre los cuales hay algunos clásicos como Kazuya o Jin, pero también hay tres interesantes adiciones: Azucena, Reina y Víctor. Dentro de estos tres hay alguien con movimientos bastante parecidos a los del anciano Heihachi, por lo que la podemos considerar su sucesora espiritual.

De forma general, la jugabilidad se mantiene como cualquier otro videojuego de la franquicia Tekken, pero los desarrolladores de Arika ahora están apostando por la agresividad. Es decir, que ya no es tan técnico como antes, y el usuario debe tomar el camino de la agresividad para salir recompensado, incluso ganar con un solo combo bien ejecutado.

El cambio más notable que tenemos es el de la integración del sistema Heat, un estado en el que el personaje se llena de un aura de color azul, y que no solo hace eso, sino nos proporciona 10 segundos en el que nuestros ataques son más fuertes y ágiles. Esta barra se irá vaciando con el pasar del tiempo, pero se puede ir deteniendo con cada golpe conectado y también si el contrincante cae al suelo.

También es posible vaciar de una la barra utilizando simplemente el botón R (en caso de PlayStation), lo cual liberará el movimiento definitivo que baja mucho la vida del rival en turno. Por su parte, el Rage está de vuelta, por lo que cuando quedemos muy bajos de vida tendremos la oportunidad de bajar más vida o utilizar el Rage Art, técnica especial que ahora se activa usando uno de los gatillos y listo.

Para casi finalizar esta sección de la review, tenemos el modo especial de combate, el cual va dirigido concretamente a los novatos de la saga o para quienes desean terminar el modo historia sin problema. Pues cuando lo pongamos al usar el botón L en cualquier momento, la única acción a seguir es apretar lo que queramos y no dar oportunidad al rival con grandes combos que no suponen un problema de accionar.

En general, la jugabilidad de esta entrega sigue teniendo ese sentimiento tipo arcade, pero que en esta ocasión invita ir más directos al conflicto en lugar de esperar a que el enemigo tenga un descuido. Por otro lado, es positivo que ahora la cosa vaya más hacia todos los públicos, eso hará que la gente se acerque a la saga sin sentirse ajena con los controles.

Modos de juego para compartir

Una de las quejas que tuvo la entrega anterior de Tekken, fue justamente los pocos modos de juego a encontrar dentro del software, teniendo solamente el de historia y poco más como el de Bowl y si acaso el online, donde todos se pasaban casi todo el tiempo. Esos comentarios se han tomado en cuenta para este juego nuevo y las cosas se han cambiado para bien.

Primeramente tenemos el modo historia, en el que el usuario avanzará por muchos combates mientras se desarrolla la guerra en contra de Kazuya y su empresa llena de androides y contendientes fuertes. Podría decir que en comparación a Mortal Kombat 1, se queda muy corto, pero al menos son tres horas en el que el jugador se mantendrá al filo del control.

Después seguimos la historia de Arcade, en la cual usaremos un avatar creado desde cero, y que será nuestra representación en el supuesto entorno competitivo de Tekken 8. Ya que deberemos ir escalando de rango en varias salas de arcade, hasta finalmente llegar hasta el campeón mundial para quitarle su puesto, y sobre todo darle su lección de humildad No está de más decir, que podemos personalizar mucho a nuestro personaje con accesorios y demás, mismos que se compran con monedas que nos otorgan al ganar combates.

Otro de los modos a explorar es el de fantasma, en el cual pondrán ante nosotros nuestros registros de combate con los diferentes personajes, y así más o menos copiar la forma de jugar mediante la inteligencia artificial. Es bastante interesante que esto nos sirva para detectar las debilidades propias, aunque de igual manera es posible competir contra fantasmas de usuarios en línea.

Para casi terminar está el Tekken Ball, modo que regresa después de haber aparecido originalmente en tercer juego numerado y también en Tag Tournament 2 para Wii U. Aquí la tarea es golpear una pelota para así estamparla con el rival, y entre golpes más potentes usamos, mayor será la cantidad de daño que hagamos al enemigo, no negaré que me pareció bastante divertido, vale mucho la pena.

Finalizando los modos fuera de línea está el clásico arcade, en el cual podemos enfrentarnos a amigos con otro control de la consola y hasta personalizar algunos aspectos del combate. Igual podemos medirnos en los diferentes niveles de dificultad el pelear contra la computadora o hasta echarle un ojo y aprender de ella al verla competir con un contendiente de su misma calaña.

Algo que evidentemente no puede faltar para esta entrega es la opción de jugar en online, con partidas rápidas, personalizadas, de rankeo y hasta torneos que se van a lanzar de forma periódica. Lo mejor, es que en esta ocasión la plataforma no nos va a limitar, así que existe la posibilidad de jugar con usuarios de otras consolas o hasta en computadora.

Gráficos y música dignos de esta generación

Llegando a la parte de gráficos en Tekken 8, es evidente decir que los diferentes tráilers y videos de internet ya hablan por si solos, y la experiencia crece aún más cuando uno lo ve con sus propios ojos en una televisión. Con esos modelos de personajes bien detallados, así como paisajes dignos de películas con CGI del más alto presupuesto.

Se puede notar el cariño al detalle que ha sido agregado, pues las facciones de cada jugador se pueden apreciar en cuanto al movimiento de las partes de sus caras, así como hasta los cabellos. Supieron aprovechar las físicas que existen en la vida real, teniendo como resultado un proyecto que se va a seguir viendo excelente hasta dentro de muchos años.

Toda esta magia se debe en parte al uso del motor gráfico de Epic Games en su versión más nueva, Unreal Engine 5, y eso nos hace comprender por qué el juego no se ha lanzado para más sistemas del mercado que no sea la generación actual. No está de más comentar, que corre a 60 cuadros por segundo estables, y cuenta con resolución de 4K dinámicos con PS5 y Xbox Series X, Series S va a 1440p.

En cuanto a la música, escuchamos temas que nos harán entrar en sintonía con los combates, pasando de temas de rock hasta algunos más tranquilos debido a la naturaleza de los escenarios. Incluso hay mezclas de electrónica, sobre todo para arenas de combate en donde resaltan los colores neón y grandes cantidades de tecnología.

Un buen detalle por parte de los desarrollares respecto a este apartado, es el poder pasarse a la sección de rocola y admirar cada uno de los tracks en su totalidad, ya sea desde los menús hasta las canciones de escenarios. Y eso no es todo, ya que igual añaden tracks seleccionados de cada juego anterior para que los fans de hueso colorado se sientan como en su casa.

Las partes técnicas de este juego no quedan a deber, y hasta podemos considerarlas más avanzadas en operación a los competidores del género de pelea, y justamente así es como se demuestra el poder de la generación actual. Eso nos lleva, a que ahora las grandes compañías de la industria deberían utilizar desde ya el Unreal Engine 5 para no quedarse atrás en la evolución tecnológica.

El nuevo contendiente llegó por lo alto

En conclusión, Tekken 8 ha llegado para establecer que esta franquicia sigue manteniéndose en lo más alto del género de pelea, y ahora puede unirse a marcas compañeras de la industria como Street Fighter y Mortal Kombat. Dejando en claro que ese legado iniciado en el primer PlayStation se va a seguir por muchos años más.

La jugabilidad se mantiene clásica pero con ligeros toques modernos para que los nuevos jugadores se sientan bienvenidos, pues siempre existe la opción de usar los controles simplificados para ir aprendiendo. También está el sistema de Heat entre las novedades principales, el cual si se domina puede llevar al usuario a convertirse en el rey de los combates.

Por supuesto, un título de este género no se puede disfrutar sin el rendimiento adecuado, razón por la cual se agradecen los 60 cuadros por segundo fijos y que no llegan a bajar de forma abrupta. Todo endulzado por bellos gráficos que son posibles debido al poderío de la herramienta Unreal Engine 5.

Con todo esto me gustaría decir, que es una entrada de la franquicia que no decepciona, al contrario, va a encantar tanto a gente veterana y a quienes nunca han probado algo de la saga. Si estabas esperando el juego con total entusiasmo, me es grato comunicarte que la compra es obligada, en especial si te mantienes al día con Tekken.

Recuerda que Tekken 8 se lanza el 26 de enero para PS5, Xbox Series X/S y PC.