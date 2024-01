Dan nuevo vistazo a la temporada 3 de What If…?

Muchos están conscientes de que Marvel no está pasando por sus mejores momentos, dado que el año pasado muchas de sus películas fueron un fracaso, entre ellas Ant-Man and The Wasp: Quantumania y también The Marvels, así como series live action, teniendo énfasis especial en Secret Invasion. Sin embargo, no todo ha sido malo, ya que llegó Guardians of The Galaxy 3 para despedir a este equipo de héroes y también la segunda temporada de What If…?, una ventana de posibilidades del multiverso.

Gracias al recibimiento positivo de esta segunda temporada de la serie, el equipo confirmó la tercera mucho antes de que se liberaran los episodios que dan cierre, y eso ha puesto a pensar a los fans sobre lo que podrán explorar en próximos segmentos. Y es que básicamente hemos visto de todo, desde que Starlord se convirtió en un enemigo, hasta cuando Happy Hogan salva la navidad al tomarse el suero de Hulk. Pero el utilizar tantas ideas no evita que haya más historias en el tintero.

Mediante su cuenta oficial de Twitter, Marvel ha compartido cuatro imágenes en las que se adelantan episodios, dando a conocer que habrá alianzas inesperadas y también veremos a Falcon tomar el papel de Capitán América antes de que salga la película live action planeada para el 2025. Eso sí, llama mucho la atención una especie de mechas estilo de Transformers, y el uso de estos robots es algo que casi no se ha visto, al menos nada más allá de Iron Man y su armadura.

Aquí las imágenes:

From all of us at Marvel Studios, THANK YOU for watching season 2 of #WhatIf and joining us on this journey across time…space…reality. We’re excited to share this early look at some of the endless possibilities we’ll explore together in season 3 of What If…? pic.twitter.com/F7kcZqQtop

— Marvel Entertainment (@Marvel) January 22, 2024