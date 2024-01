Actriz de Mary Jane en Marvel’s Spider-Man es acosada

Actualmente, el problema de que existan las redes sociales es el hecho de que ciertos artistas o personalidades de internet tengan contacto directo con los fans, pues en ocasiones estos no suelen llevar algún tipo de comportamiento que se pueda considerar como aceptable. Esto se ha hecho peor cuando productoras elijen actores o actrices para ciertos papeles de películas, pues en caso de que no les gusten, buscarán hasta el rincón más escondido de la web para dar con el perfil y amenazarlos incluso hasta con su vida.

Este sería un caso similar con Stephanie Tyler Jones, quien ha prestado su imagen para captura de movimiento de Mary Jane Watson en los juegos de Spider-Man de Insomniac Games, pues menciona que los seguidores de la franquicia han ido bastante lejos en cuanto los mensajes que le mandan. De hecho, menciona que una persona ha insistido con marcarle en Instagram con llamada de voz, y eso es algo que plenamente va más allá de los limites intrapersonales.

Mediante un comunicado en su cuenta, dice que actualmente ya no está dedicada al mundo de modelar o hacer interpretaciones de este tipo, por lo que pide de favor a la gente dejar de molestar, pues ahora se dedica al cuidado de la piel con diferentes productos y técnicas del entorno.

Aquí lo mencionado:

Queridos fans de Spider-Man, Aprecio el amor por mi papel en los juegos de Spider-Man y la respuesta positiva que ha tenido mi versión de MJ a lo largo de los años. Sin embargo, ya no soy una actriz o modelo que audiciona activamente. Las sesiones fotográficas que hago ahora son puramente una salida creativa para mí y una forma de colaborar con amigos que amo. Durante el fin de semana, algunos seguidores cruzaron fronteras. Uno incluso llegó al extremo de llamar a mi lugar de trabajo y dejar varios mensajes de voz queriendo hablar conmigo y solicitando que le devolviera la llamada, lo cual es inaceptable y se considera acoso. Mi página de cuidado de la piel no es para fans de Spider-Man o MJ. La conclusión es que llegué al trabajo esta mañana e inmediatamente me sentí insegura e incómoda al escuchar esos mensajes de voz. Por favor, respeta que soy un ser humano que intenta ganarse la vida como tu, y te pido amablemente que no se crucen los límites. Los mensajes no serán respondidos, te bloquearé si me haces sentir incómoda y puedes dejar de seguirme si esto te decepciona. Gracias.

Este sería uno de los problemas por los cuales gente tiene que lidiar al trabajar en los videojuegos, no siendo esta la primera vez, un caso más fuerte fue el de la chica que ha interpretado a Abby en The Last of Us Part II, la cual fue molestada hasta el hartazgo por quienes deseaban otro desenlace para el videojuego. Incluso cuando dejó claro que ella solo fue a trabajar y no tuvo algún tipo de decisión respecto al guión que se le puso enfrente.

Recuerda que los juegos de Spider-Man de Insomniac Games están disponibles en PS5.

Vía: IGN

Nota del editor: Que la gente reaccione así ya no sorprende realmente, y es un poco triste el hecho de que se tomen el tiempo de molestar gente para discutir de un personaje. La verdad, valdría la pena más invertir los minutos de vida en asuntos más importantes y personales.