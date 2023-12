Filtración revela juegos nuevos de Spider-Man

El día de hoy se ha llevado a cabo algo inesperado en la industria de los videojuegos, dado que un grupo de hackers obtuvo información de uno de los estudios de PlayStation, hablamos de Insomniac Games. Con datos tomados del próximo juego de Wolverine, pero eso no sería todo, ya que la franquicia de Spider-Man ha salido afectada de alguna manera. Y no hablamos de la tercera parte que se hizo evidente durante la escena post créditos del juego que se ha lanzado este mismo año.

El equipo de hackers poco a poco han liberado algunos documentos ligados a estos juegos, siendo primeramente el de Wolverine, título anunciado hace un par de años y que en teoría verá la luz del día el próximo 2024, aunque no se cuenta con una fecha en concreto. También está Spider-Man 3, el cual se veía venir a leguas por la recepción del segundo lanzado el pasado octubre, dando a entender que la ciudad de Nueva York verá como protagonistas a Miles y Peter una vez más.

Sin embargo, lo que más llama la atención dentro de todo esto es que aparentemente hay un juego más del arácnido en desarrollo, y se estaría enfocando en la parte del Spider-Verse, con personajes de distintos universos uniendo fuerzas para cumplir con objetivos comunes. Esto puede tener algo de sentido, ya que que en un par de años llegará la siguiente película de esta vertiente, pues Across The Spider-Verse retrasó su salida.

En base a estas filtraciones, los usuarios han salido a decir que este juego de universos cruzados puede ser algún tipo de multiplayer, dado que faltan títulos como servicio por anunciarse de Sony, esto como parte del plan que tienen en el que se incluye Factions de The Last of Us. Por otro lado, esto se trata de un rumor, incluso dicha filtración del juego al final puede tratarse de algún nombre clave y al final no lanzarse.

Marvel’s Spider-Man 2 está disponible en PS5.

Vía: Insider Gaming

Nota del editor: Esto es algo que la verdad no se veía venir, pero que tampoco es algo nuevo en la industria. Es raro que este tipo de cosas se den a fin de año, al menos hubieran esperado antes de que los juegos vieran la revelación o algo similar.