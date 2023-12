Hackers filtran detalles de Wolverine y Spider-Man 3 de PS5

El mundo de los videojuegos no está exento de los accidentes, pues a menudo se dan hackeos por parte de personas que quieren afectar de alguna forma a grandes compañías, eso ha pasado con algunos juegos como hace un año en la filtración masiva de Grand Theft Auto 6. Y ahora, antes de terminar el año, Insomniac Games se ha visto afectada por supuesta toma de información relacionada a Marvel’s Wolverine y también la siguiente parte de Spider-Man aún no confirmada.

Sitios de medios como Cyber Daily mencionan que el grupo de hackers llamado Rhysida son los que han llevado a cabo este acto ilegal, y que claramente no son ajenos a este negocio, pues en ocasiones anteriores se han llevado dinero por parte de asociaciones de gran importancia. A esto sigue un mensaje importante, dejando claro que tiene siete días para pagar una suma de dinero, o de lo contrario van a subastar la información al mejor postor dentro del mundo del internet.

Aquí un fragmento de lo que se dio en el mensaje:

Con solo 7 días en el reloj, aproveche la oportunidad de ofertar por datos exclusivos, únicos e impresionantes. Abran sus billeteras y prepárense para comprar datos exclusivos. Vendemos solo a una mano, no revendemos, ¡usted será el único propietario! Ante esto, Insomniac Games y Sony se han puesto manos a la obra, esto para hacer que le devuelvan los datos: Somos conscientes de los informes de que Insomniac Games ha sido víctima de un ataque de seguridad cibernética. Actualmente estamos investigando esta situación. No tenemos motivos para creer que otras divisiones de SIE o Sony se hayan visto afectadas.

La subasta de la información comenzará con cifra de 50 Bitcoins, el equivalente a 35 millones de pesos. Entre la información no solo hay datos de Marvel’s Wolverine y también Spider-Man 3. Pero también datos comprometedores como la información completa del actor de doblaje de Peter Parker que contrataron y también direcciones de algunos empleados que están desarrollando estas nuevas obras.

Vía: Cyber Daily

Nota del editor: Esto ya no es para nada nuevo en el negocio de los videojuegos, por lo que se espera que lo resuelvan a la brevedad posible. Al menos no han liberado información de los juegos, así que aún no nos han echado a perder la experiencia.