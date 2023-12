Productor de Zelda habla de los juegos clásicos de la saga

Han pasado bastantes años desde que llegó una nueva tendencia a los juegos de The Legend of Zelda con el aspecto de mundo abierto, y a pesar de que gusta mucho la manera de jugar, aún existen personas que desean el regreso clásico de la saga, con experiencias más controladas y lineales. Sin embargo, cada que se habla con el productor de la franquicia, Eiji Aonuma, las esperanzas de tener algo clásico van desapareciendo en el horizonte.

En una entrevista reciente queda claro que no piensan volver a este modo de juego, al menos que se trate de ports o remakes, y es que se ha referido a estos títulos como experiencias del pasado, las cuales estaban bastante limitadas por un camino predefinido que debía seguir el personaje. Dando a entender que los jugadores del mañana no tienen porque estar con estas reglas, menos ahora que experiencias como Tears of The Kingdom son bastante amplias en cuanto a elecciones y creatividad.

Aquí lo mencionado por Aonuma:

Mientras que actualmente los juegos de hoy son aquellos en los que se pueden aceptar las propias decisiones de un jugador y darle la libertad de proceder de manera flexible a través del juego, y el juego lo permitirá. Así que estoy completamente de acuerdo con nuestra filosofía de diseño, pero como productor, tengo que admitir que hacer juegos de esa manera siempre conlleva costos de desarrollo adicionales. Y eso es algo en lo que tengo que pensar. Pero también es interesante cuando escucho a la gente decir esas cosas porque me pregunto: ‘¿Por qué quieres volver a un tipo de juego en el que estás más limitado o más restringido en los tipos de cosas o formas en que puedes jugar? ?’ Pero sí entiendo ese deseo que tenemos de nostalgia, y por eso también puedo entenderlo desde ese aspecto.

De momento no hay nada confirmado en cuanto a novedades de The Legend of Zelda, dado que no se ha confirmado algún tipo de DLC para Tears of The Kingdom a día de hoy. Por su parte, se ha hablado de que podrían estar en camino algunos ports o remakes para Switch, pero esto lo podemos tener confirmado hasta que se lleve algún Nintendo Direct a inicios del 2024.

Vía: VGC

Nota del editor: No esta a discusión que el camino para la serie principal de Zelda es el indicado con las posibilidades del mundo abierto. Pero también, no sería malo que experiencias menores tengan el tipo de jugabilidad que muchos quieren de regreso.