Productor de la saga Zelda opina sobre la línea cronológica

Este año ha salido una de las entregas más esperadas para Nintendo Switch, The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom, el cual nos establece nuevos personajes que se suman al plantel y así nutren poco más la historia que conocimos hace algunos años con su correspondiente antecesor. Y ahora que la gente ha explorado todo este juego, se han preguntado en qué parte de la cronología se coloca y si para este momento tiene sentido la línea que la empresa japonesa nos mostró en el año 2011.

Medios como Game Informer se han puesto en contacto con dos grandes figuras actuales de la saga, Hidemaro Fujibayashi y Eiji Aonuma, a los cuales se les ha preguntado que tanta importancia le dan a la línea cronológica al momento de darle una historia al videojuego que desarrollan. Con una respuesta que tal vez los fans van a encontrar como decepcionante; mencionando que la tienen en su plan pero que hasta cierto punto y que no se centran realmente en tener algo de sentido.

Esto mencionó Fujibayashi:

Como mencionaste, nos dimos cuenta de que los fanáticos se lo pasan genial teorizando y disfrutan pensando en dónde encajan las cosas en la línea de tiempo. Eso es algo que el equipo de desarrollo reconoce y considera, pero hasta cierto punto. Y digo, ‘hasta cierto punto’ porque si nos adentramos demasiado en la maleza o nos detallamos demasiado en esa ubicación, el resultado es una especie de restricción para nuestra creatividad; El proceso de creación de nuevas ideas se vuelve restringido porque estamos muy ocupados e intentando que esto encaje en un lugar muy específico de la línea de tiempo. Lo consideramos, pero no hasta el punto de sentir que nuestro proceso de desarrollo se siente restringido o limitado.

Esto agregó Aonuma:

Otro punto relacionado con esto es que a medida que hemos podido realizar más plenamente un mundo real y funcional gracias a la tecnología, también podemos afinar todos los detalles de ese mundo. Pero no siempre queremos hacer eso sólo porque ahora podemos hacerlo. En cambio, mientras la gente juega, queremos darles la capacidad de existir en ese mundo y un mundo que puedan interpretar a su manera. Y eso también es algo que realmente tenemos en cuenta a medida que continuamos desarrollando juegos.

Actualmente se ha puesto a Breath of The Wild y su secuela en una línea de tiempo a parte, ya que vemos cómo se ha fundado el reino de Hyrule junto con la raza de los Zonnan, y eso no tendría algún tipo de sentido, ya que hasta estos juegos es donde apenas se les conoce. Entonces, se tratarían de un reboot para la franquicia, y que básicamente todo lo visto anteriormente se le considera como un universo a parte.

