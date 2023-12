George R.R. Martin confirma más temporadas de House of The Dragon

El creador de Canción de Fuego y Hielo, George R.R. Martin, ha estado bastante ocupado escribiendo sus nuevos libros que siguen dando vida al universo medieval que ideó en su cabeza desde hace bastantes años, y eso hace que exprese sus pensamientos en su página de blog y redes sociales. Aunque también hay detalles que no debería soltar antes de tiempo, y justo eso ha hecho hace nada de tiempo, esto relacionado directamente con la serie de HBO Max, House of The Dragon.

Por lo que mencionó en una de sus citas en la página, afirma prácticamente que se está trabajando en dos temporadas más de este show, esto en medio de la emoción relacionada al tema, pues no olvidemos que hace casi una semana se ha lanzado el primer avance del mismo. De hecho, Martin menciona que ha estado trabajando con los guionistas para dar forma a lo que se verá en pantalla en los próximos, razón por la cual los fans estarán contentos.

Aquí lo que mencionó:

También pasé dos días encerrado en una habitación con Ryan Condal y su equipo de redacción (Sara Hess, Ti Mikkel, David Hancock y Philippa Goslett) hablando sobre la tercera y cuarta temporada de La Casa del Dragon. Fueron debates animados y divertidos, y logramos hacer un buen trabajo… aunque dos días no fueron suficientes.

También habló de la segunda temporada:

Lo más destacado del viaje, sin embargo, fue que ser el adelanto que Ryan me dio de los dos primeros episodios de la segunda temporada de La Casa del Dragón. (Aproximaciones, por supuesto). Por supuesto, no soy nada objetivo cuando hablo de algo basado en mi propio trabajo… pero debo decir que pensé que ambos episodios fueron simplemente geniales. (Y aún no han terminado). Oscuros, fíjate. Muy oscuros. Quizás te hagan llorar. (Yo no lloré, pero uno de mis amigos sí). Potentes, emocionales, desgarradores. Justo el tipo de cosas que me gustan.

Recuerda que House of The Dragon llegará con segunda temporada en verano de 2024.

Vía: RR Martin Blog

Nota del editor: Vaya que ha metido la pata el creador de la franquicia, pero es un hecho que habría más episodios, dado que los libros son de lo más longevos. Valdrá la pena echarle un vistazo a los nuevos capítulos hasta mitad del próximo año.