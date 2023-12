Hoy ha sido un gran día para los fans de las series. Junto a los primeros vistazos a la cuarta temporada de The Boys y a la primera de Fallout, HBO no ha decidido quedarse atrás, y ha compartido el esperado tráiler de la segunda temporada de House of the Dragon, en donde el gran conflicto que todos han estado esperando por fin ha comenzado.

El día de hoy, HBO compartió el primer tráiler de la segunda temporada de House of the Dragon, en donde la Danza de Dragones por fin ha comenzado. Aquí vemos un conflicto a gran escala entre los negros, grupo encabezado por Rhaenrya Targaryen, a cargo de Emma D’Arcy, y los verdes, facción dirigida por Lady Alicent Hightower, interpretada por Olivia Cooke.

La segunda temporada de House of the Dragon llegará a HBO Max en algún punto del verano de 2024. Sin embargo, en esta ocasión solo estarán disponibles ocho episodios que se estrenarán de forma semanal, en lugar de los 10 capítulos que muchos esperaban. Los responsables han señalado que este cambio se llevó a cabo, debido a que esto ayuda a la narrativa que aquí se nos presenta. Al respecto, esto fue lo que comentó Clare Kilner, la directora:

“Hay ocho episodios maravillosos en los que suceden muchas cosas en cada episodio. A veces tenemos problemas para reducirlos a una hora. La decisión de Ryan Condal fue darle una buena apertura y un buen final, y están repletos de eventos emocionales y visualmente emocionantes”.

Por su parte, esto fue lo que comentó Francesca Orsi, vicepresidenta ejecutiva, programación de HBO, respecto a la segunda temporada de House of the Dragon:

“Estamos más que orgullosos de lo que todo el equipo de House of the Dragon ha logrado con la primera temporada. Nuestro elenco y equipo fenomenales asumieron un desafío enorme, y superó todas las expectativas, entregando un programa que ya se ha establecido como una televisión imperdible. Muchas gracias a George, Ryan y Miguel por guiarnos en este viaje. No podríamos estar más emocionados de seguir dando vida a la saga épica de la Casa Targaryen con la Temporada 2”.

De igual forma, esto fue lo que comentó Ryan Condal, showrunner, sobre la segunda temporada de House of the Dragon en una entrevista con Deadline:

“Estoy emocionado de continuar donde lo dejamos. Ahora podemos caer en los ritmos más tradicionales de la narración y de Game of Thrones. Siempre hemos hablado de esta historia en particular, George [R.R. Martin] también lo tiene, de ser una tragedia shakesperiana o griega. Esta serie trata en gran medida sobre una casa que se desgarra desde dentro. Ahora que todas esas piezas están colocadas en el tablero, estoy muy emocionado de contar el próximo capítulo, de ver qué pasa ahora que Viserys se ha ido y ya no controla las cosas”.

House of the Dragon está inspirado en los eventos que encontramos en el libro de Fire and Blood, escrito por George R.R. Martin, el mismo autor de A Song of Ice and Fire, serie en la que está basada Game of Thrones. Fire and Blood abarca la historia de los Targaryen 200 años antes de los eventos principales que todos conocemos, y cuenta muchas más historias que solo la Danza de Dragones. De esta forma, se espera que esta adaptación de House of the Dragon abarque tres o cuatro temporadas.

Sin embargo, no se descarta que HBO siga trabajando para adaptar los diferentes eventos que encontramos en Fire and Blood, como lo son las rebeliones de los Black Fyre, algo que los fans han estado esperando por años. Te recordamos que la segunda temporada de House of the Dragon llegará a HBO Max en algún punto del verano de 2024.

Nota del Editor:

House of the Dragon fue mi serie favorita del año pasado, y no puedo esperar para ver cómo es que la Danza de Dragones será adaptada, especialmente eventos como Blood and Cheese, así como las batallas entre dragones. Ya no puedo esperar para esta serie.

Vía: Max