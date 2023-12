Estrenan el primer tráiler de la serie de Fallout

Esta semana ha sido de muchos anuncios importantes en el mundo del entretenimiento, comenzando por la revelación de Rockstar Games que dentro de nada habrá un video en el que habrá el primer vistazo oficial a su nuevo juego de la saga de Grand Theft Auto. Y en cuanto a las series y televisión, también se han soltado avances interesantes como el de The Boys temporada 4, House of The Dragon Temporada 2 y quizá el más llamativo, Fallout.

Basada en la saga de videojuegos del mismo nombre, la serie nos llevará a las tierras post apocalípticas donde todo es un tanto steampunk pero con toques de modernidad, ya que hay bóvedas donde se esconden los secretos más grandes de la humanidad, razón por la que la franquicia es querida. Y hasta este momento, hay cuatros títulos principales y algunos spinoffs como New Vegas y 76.

Aquí puedes ver el primer tráiler del programa:

Esta la sinopsis compartida por Amazon Prime Video:

Basado en una de las mejores series de videojuegos de todos los tiempos, Fallout es la historia de los que tienen y los que no tienen en un mundo en el que ya casi no queda nada que tener. 200 años después del apocalipsis, los amables habitantes de los lujosos refugios nucleares se ven obligados a regresar al infierno irradiado que sus antepasados ​​dejaron atrás y se sorprenden al descubrir un universo increíblemente complejo, alegremente extraño y altamente violento esperándolos. De los productores ejecutivos Jonathan Nolan y Lisa Joy, los creadores de Westworld, protagonizada por Ella Purnell, Aaron Moten, Walton Goggins y más.



Recuerda que esta serie de Fallout estrena el 12 de abril de 2024 en la plataforma de Amazon.

Vía: Amazon

Nota del editor: Definitivamente valdrá la pena echarle un vistazo a la serie cuando llegue en los próximos meses, y es que es una serie interesante en cuanto al lore. Los videojuegos gustan bastante, por lo que si se hacen las cosas bien, puede cumplir con las expectativas.