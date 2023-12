¡Primer tráiler de la cuarta temporada de The Boys!

The Boys se ha convertido en una de las series más populares de los últimos años. De esta forma, no es una sorpresa que la cuarta temporada de la producción de Amazon Prime Video sea una de las más esperadas para el próximo año. Es así que el día de hoy se ha liberado el primer tráiler del siguiente paso entre el conflicto entre Butcher y Homelander.

En el marco de la convención de CCXP en Brasil, Amazon compartió el primer vistazo de la cuarta temporada de The Boys, en donde no solo vemos a los personajes que ya conocemos, sino que también a nuevas caras. Junto a esto, se nos presenta un conflicto en donde simpatizantes de Homelander se enfrentan al grupo de Starlight.

La cuarta temporada de The Boys contará con la participación de Jeffrey Dean Morgan, a quien vemos interactuar con Butcher en este avance. De igual forma, por lo visto, esta adaptación se está alejando más y más del material original, algo que muchos han calificado como algo positivo, gracias a que le da una identidad única a esta producción, y arregla algunos de los errores del cómic de Garth Ennis.

Para aquellos que no lo recuerdan, la tercera temporada de The Boys concluye con Victoria Neuman más cerca que nunca de la Oficina Oval y con una peligrosa alianza con Homelander, quien está consolidando su poder. Butcher, a quien solo le quedan unos meses de vida, ha perdido al hijo de Becca y su trabajo como líder de The Boys. Sin embargo, considerando los eventos finales, el grupo tiene que encontrar una manera de trabajar juntos otra vez, y salvar el mundo antes de que sea demasiado tarde.

Amazon le tiene tanta fe a este proyecto, que no solo la cuarta temporada de The Boys está en camino, sino que también ya están en producción la segunda temporada de Gen V, spin-off enfocado en la juventud con superpoderes, así como en otro spin-off conocido como The Boys: Mexico, en donde Gael Garcia Bernal y Diego Luna serán los productores.

Respecto a las nuevas producciones de The Boys, esto fue lo que comentó Eric Kripke, showrunner, respecto a la participación de Butcher y Homelander en Gen V:

“Para Butcher, cuando estaban haciendo el final, estábamos bastante avanzados en la cuarta temporada. Sabíamos que queríamos que ese virus fuera una parte bastante importante de la temporada 4, y sabíamos que queríamos que Butcher fuera consciente de ello. Parece una locura que él no fuera consciente de ello. Se volvió un poco complicado. ¿Porque cómo demostramos que él lo sabe sin que sea solo un diálogo? Surgió la idea de que probablemente ni siquiera debería suceder en The Boys, debería suceder en Gen V. El valor de tener a los [escritores de dos programas] Las habitaciones están en coordinación, nuestra habitación se lo llevó a Michele y su habitación y les dijo: ‘¿Podemos poner a Butcher al final, para que podamos demostrar que está realmente detrás del virus?’ Fue realmente genial, porque es un pequeño preámbulo de lo que viene a continuación. Y Karl y Ant estaban dispuestos a venir en sus días libres para trabajar en el otro programa. Pero la parte de Homelander fue el equipo de Michele”.

Lamentablemente, por el momento no hay una fecha de estreno específica para la cuarta temporada de The Boys, aunque se espera que esté disponible en Amazon Prime Video en algún punto de 2024. En temas relacionados, puedes conocer más sobre The Boys: Mexico aquí. De igual forma, contenido de The Boys ya está disponible en Warzone.

The Boys es una de las mejores series que puedes ver en estos momentos en Amazon Prime Video. Es divertida, llena de acción, bien actuada y, sobre todo, entretenida. Es más que solo una crítica a los superhéroes. Aquellos que no han tenido la oportunidad de verla, necesitan hacer ya.

