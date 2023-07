Llega contenido de The Boys a Call of Duty

La temporada 4 Reloaded de Call of Duty: Modern Warfare II y Warzone recibirá una gran dosis de la exitosa serie de Amazon, The Boys, con la revelación de que Homelander, Starlight y Black Noir se unirán al juego. En un tráiler humorístico protagonizado por Black Noir, él confirma en silencio a un grupo de prensa que él y sus compañeros estarán presentes en los shooters a partir del 12 de julio.

Cada héroe recibirá su propio paquete de operador, con Starlight disponible el 12 de julio, Homelander el 16 de julio y Black Noir el 20 de julio. Cada paquete tiene un precio de 2.400 puntos COD e incluye el personaje junto con elementos como amuletos de arma, pegatinas, emblemas y planos de armas. Cada personaje también viene con un movimiento de finalización único.

La actualización incluye elementos de mapa temáticos de The Boys y un mapa adicional de 6 contra 6, una mejora de campo Temp V, desafíos de camuflaje Diabolical, el modo Battle Royale en Vondel y el final de la incursión. Puedes ver lo que viene en la siguiente imagen.

Puedes obtener más detalles puedes visitar el blog de Call of Duty. También puedes echar un vistazo a cada héroe a continuación.

Vía: Game Informer

Nota del editor: Me da envidia que salga este tipo de contenido en Call of Duty porque soy pésimo para jugarlo y me desesperan mucho sus bugs y cheaters.