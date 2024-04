Con The Lost Crown y el próximo lanzamiento de The Rogue Prince of Persia, todo parece indicar que la serie de The Princes of Persia se encuentra en un buen estado. Sin embargo, aún hay un proyecto del cual constantemente escuchamos malas noticias, y se trata del remake de The Sands of Time. Ahora, un nuevo reporte ha revelado que el desarrollo de este título ha sido reiniciado.

De acuerdo con Insider Gaming, el desarrollo principal de The Sands of Time se ha reiniciado. En el 2022, se reveló que Ubisoft Pune y Ubisoft Mumbai abandonaron el proyecto, con la división de Montreal tomando las riendas del juego, y construyendo sobre las bases que ya estaban hechos. Bueno, ahora se ha reportado que todo esto ha sido eliminado, y en su lugar el estudio ha comenzado a trabajar desde cero.

Pese a que este remake fue anunciado hace más de cuatro años, con una promesa de llegar al mercado en enero de 2021, Insider Gaming asegura que el material que han visto está incompleto, y el juego aún está a varios años de distancia. Por su parte, Ubisoft se ha mantenido en silencio sobre este proyecto, y parece que así se mantendrá por un largo tiempo.

Nota del Autor:

Es una verdadera lástima que la serie esté cargando con este lastre. Sería mejor simplemente cancelar el remake, y enfocarse por completo en una nueva entrega. Aunque si las ventas de The Lost Crown son un indicador, es probable que Ubisoft no vea mérito en este cambio.

Vía: Insider Gaming