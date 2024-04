Surgen detalles de los Joy-Con en Switch 2

Uno de los aspectos más rumoreados sobre el sucesor del Nintendo Switch, es su retrocompatibilidad con los juegos y aditamentos que encontramos hoy en día en la consola de la Gran N. Sin embargo, un nuevo reporte ha revelado que los Joy-Con del siguiente hardware serían diferentes.

De acuerdo con Vandal, quien reportó información acertada sobre el Switch OLED en el pasado, asegura tener detalles por parte de manufactureros que están trabajando junto a Nintendo. En su nuevo reporte, han mencionado que el Switch 2 contaría con Joy-Con que se conectan magnéticamente a la consola. De esta forma, se ha llegado a mencionar que los controles del hardware actual no serían compatibles con el sucesor del Switch.

Debido a que el Switch actual utiliza un sistema de rieles para conectar los Joy-Con, es muy probable que estos mandos ya no se puedan usar en la siguiente consola de Gran N. Afortunadamente, los Pro Controller disponibles actualmente aún se podrán usar, debido a que estos funcionan inalámbricamente.

Recordemos que previos reportes han señalado que el Switch 2 será una consola más grande en comparación con el Switch actual, por lo que siempre estuvo en duda si los Joy-Con se podrán conectar o no a esta nueva consola. Esta es información que Vandal reafirma. Si bien los detalles específicos no se han revelado, se ha mencionado que la consola no alcanzará lo visto en el Steam Deck. Aunque físicamente parece que será imposible conectar estos controles al hardware, no se descarta que se puedan conectar inalámbricamente.

Si bien Vandal ha compartido información acertada en el pasado, tenemos que esperar a que Nintendo dé a conocer detalles oficiales sobre su siguiente consola. De acuerdo con otros reportes, el Switch 2 llegaría en marzo del 2025, por lo que a finales de este año se podría llevar a cabo un evento para revelar al sucesor de su consola actual. En temas relacionados, este sería el nuevo dock del Switch 2. De igual forma, este sería el precio de esta consola.

Nota del Autor:

Es una lástima que los Joy-Con, un elemento que muchos han tratado de coleccionar a lo largo de los años, no sean compatibles con la nueva consola, al menos físicamente. Sin embargo, esto era más que obvio en cuanto se dio a conocer que el Switch 2 sería mucho más grande que la consola actual.

Vía: Vandal