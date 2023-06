The Boys retrasa su cuarta temporada

Actualmente Hollywood está pasando por una situación complicada, dado que hace unas semanas se está llevando a cabo una huelga de escritores que para este momento lamentablemente no ha terminado. Eso significa, que muchas producciones han retrasado sus calendarios estrenos, incluidas serías bastante esperadas de las distintas plataformas.

Entre los programas afectados está The Boys, serie que hace poco tiempo tuvo su tercera temporada estrenada y que ahora retrasa la cuarta hasta que haya noticias positivas de la huelga. Que cabe aclarar, en abril el rodaje ya había terminado, pero aún quedaban líneas por escribirse en temas de post producción, y que claramente podrían ser del narrador.

Aquí lo compartido por Eric Kripke en Twitter:

#TheBoys update! 1) When #Season4 drops depends on how long the #WGA Strike goes. No answer yet. Tell the studios to make a fair deal!

2) To take that sting off, here's fun art from S4. We spend hours making ourselves laugh with this stuff & its never even on screen. #TheBoysTV pic.twitter.com/t9nSGmou8Z

— Eric Kripke (@therealKripke) June 28, 2023