Primer tráiler de Gen-V, spin-off de The Boys

Mientras esperamos que la cuarta temporada de The Boys esté disponible, Amazon no quiere que te alejes mucho de este mundo de héroes. Es así que en algún punto de 2023 estará disponible Gen-V, el spin-off de The Boys enfocado en adolescentes con superpoderes, el cual ha estrenado su primer tráiler.

Aunque se espera que Gen-V tenga un par de conexiones con The Boys, la historia que aquí se nos presentará será original, con personajes nunca antes vistos, y un conflicto completamente único. Sin embargo, la violencia que tanto caracteriza a esta franquicia aún estará presente. Esta es su descripción:

“Ambientada en la única universidad de Estados Unidos exclusivamente para jóvenes superhéroes (dirigida por Vought International), Gen V explora la vida de los hormonales y competitivos ‘Supes’ mientras ponen a prueba sus límites físicos, sexuales y morales, compitiendo por el ranking más alto de la escuela”.

Lamentablemente, por el momento no hay más información al respecto, y fuera de una ventana de estreno de 2023, actualmente se desconoce cuándo estará disponible Gen-V en Prime Video. En temas relacionados, más actores se suman a la nueva temporada de The Boys. De igual forma, el creador de The Boys arremete contra los trolls.

Nota del Editor:

Gen-V luce increíble. No solo es una serie sumamente violenta, sino que también se encargará de explorar nuevos temas relacionados con la juventud en un mundo como el de The Boys. Ya no puedo esperar para ver el trabajo final el próximo año.

Vía: Amazon