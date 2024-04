Embracer Group se reestructura y Atari resucita a Infogrames

Hace algunos años, el corporativo sueco Embracer Group, comenzó a realizar severas adquisiciones en la industria de los videojuegos, sin embargo, los resultados comerciales no fueron los esperados a causa de haber realizado compras sin control y sobre todo, por el fallido convenio con un fondo de inversión.

Tal situación provocó que dicha empresa tuviera que prescindir de más de 1,400 empleados, además de cerrar múltiples estudios y poner a la venta tanto a la mayor parte de Gearbox Software como a la totalidad de Saber Interactive para poder sanar sus finanzas y alinearlas a las estrategias de mercado.

Con la ejecución mencionada, la referida firma decidió “renovarse” en un holding que agrupará tres áreas fundamentales: Asmodee estará a cargo de los juegos de mesa basados en las franquicias que son de su propiedad de Embracer, entre las que destacan: 7 Wonders, Azul, CATAN, Dobble, Exploding Kittens y Ticket to Ride.

La división de Coffee Stain & Friends se centrará en la gestión de producciones indie y AA, ya sea para computadoras personales, dispositivos móviles y consolas domésticas. Algunas de las licencias que permanecerán en este rubro son: D&D Neverwinter Online, Deep Rock Galactic, Goat Simulator, Satisfactory, Star Trek Online, Teardown y Wreckfest.

Finalmente, Middle-earth Enterprises & Friends aboradará los títulos AAA para consolas y PC, haciendo énfasis en las sagas de Killing Floor, Kingdom Come Deliverance, The Lord of the Rings, Metro y Tomb Raider. Esta acción evidencia, que los equipos más representativos serán hospedados en este segmento.

En otro orden de ideas, Atari ha decidido resucitar a la enigmática marca Infogrames, mediante la cual pretende retomar algunos derechos del baúl de los recuerdos y en paralelo, desarrollar nuevos juegos en formato físico y digital. Llama la atención que la franquicia Totally Reliable Delivery Services saldrá bajo ese sello en los siguientes años.

Ante un entorno incierto y con múltiples retos a los que se enfrenta el mundo del entretenimiento, las empresas se han visto en la necesidad de ejecutar maniobras en sus tareas de planeación, operaciones y logística para adaptarse a los intereses del consumidor, ya sea mediante la innovación o en su defecto, apelando a la clásica y rentable, nostalgia.