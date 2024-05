¡Así se vivió el regreso de Nintendo en México! Su presencia en CCXP 2024

Los pasados 3, 4, y 5 de Mayo se llevó a cabo el evento de CCPXP (Comic-Con Experience), el cual es originario de nuestros de vecinos del sur, Brasil, pero que ahora ha decidido expandir horizontes y acercarse también al mercado de México, algo que de inmediato sonó como una idea increíble. Desde su revelación muchos invitados fueron anunciando su aparición de forma gradual, y llegamos a algo que realmente no se esperaba pero que emocionó, y esa fue la confirmación de que Nintendo estaría presente en el Centro Citibanamex.

Para quien le llamé la atención la sorpresa ajena en relación a la gran N, es que desde hace más de una década la empresa no se había presentado en México para un evento de asistencia general; obviamente han visto en nuestras coberturas para ciertos juegos en específico, pero es únicamente para prensa e influencers. Y para este glorioso regreso afortunadamente nos han invitado a vivir la experiencia, la cual nos ha gustado bastante debido a que este puede ser el primer paso de muchos más eventos a futuro.

Llama mucho la atención, que en estos últimos años la marca ha tenido cierto interés por hacerse de un nombre en latam, ya que hay una división medianamente nuevo que se dedica a contactar a los medios de esta parte del mundo, y como resultado ya hay hasta comerciales donde podemos ver familias Mexicanas compartir una sesión de juego. Eso significa, que ya estamos en su radar, algo que también está pasando con The Pokémon Company, lo cual nos da la esperanza de incluso ver tiendas oficiales en el futuro.

A jugar Nintendo Switch

Primeramente hay que hablar de la atracción que podríamos decir es la principal de todo lo que tuvo Nintendo, y eso es disfrutar de los diversos videojuegos del catálogo de Switch, pues estaban The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom, Super Mario Bros. Wonder, Detective Pikachu Returns, Mario Vs. Donkey Kong, Mario Kart 8 Deluxe, Mario Party Supertars y hasta la posibilidad de probar los clásicos con acceso al servicio online; todo bien acomodado en el espacio designado.

Por supuesto, el estreno que coincidió con la semana del evento no podía faltar, y la gente tuvo la oportunidad de checar de primera mano a Endless Ocean Luminous, juego que es un enfoque distinto a lo que el público está acostumbrado, y aún con esto las estaciones tenían gente que se la ha pasado bien recorriendo el océano. El único título que sí podría decir que hizo falta fue Paper Mario The Thousand-Year Door, el cual está a un par de semanas de ponerse a la venta en la consola.

No está de más decir, que en las consolas siempre había chicos del staff para ayudar con cualquier duda, sobre todo para los jugadores más pequeños que inician en este mundo del gaming, este es un buen punto a favor, dado que así hay más posibilidades de que los infantes se apeguen a todas las franquicias de Nintendo. Además, los juegos de Mario nunca fallan al momento de entretener a las familias enteras en el mundo, no importa la edad.

Foto con la familia Nintendo

La parte que me gustó más de este booth y no les voy a mentir, fue la de tomarse fotos con los diferentes personajes de la compañía, teniendo como opciones a Pikachu, Donkey Kong y claro, los íconos de esta marca, Mario y Luigi. Mismos que se colocaban en lugares designados para que la gente se pudiera formar y así se tomaran la imagen. Lo mejor, es que no era una espera de horas y horas, ya que una persona del staff se aseguró de que el proceso fuera fluido y así todos se fueran contentos del lugar.

Algo que vale la pena destacar sobre esto, es que por fin tenemos a las botargas originales, pues seguramente muchos habrán visto algunas copias en festivales o ferias que parece no conocen los derechos de autor. Entonces, si tenías la ilusión de tomarte la foto con ese Pikachu que solo has visto en los videos del Pokémon Center en Japón, esta fue la oportunidad para poder hacerlo, y no voy a negar para nada que me dio algo de sentimiento por fin ver algo así en el país después de tantos años de espera.

Para que el apartado de retratos termine, también existía un apartado a manera de escenografía donde estaba el legendario cubo de interrogación con el que la gente podía interactuar. Justo al lado había una estatua gigante de Mario en su forma de elefante como ese complemento perfecto para la imagen. Este personaje se hizo popular con el juego más nuevo de la franquicia, por lo que tiene sentido que trajeran su estatua al evento.

Regalos para irse con una sonrisa

La última dinámica que se tuvo con Nintendo fue la de los regalos que la gente podía llevarse de las diferentes franquicias de la empresa, se incluyen pósters de Super Mario Bros. Wonder, Princess Peach: Showtime y Pikmin Bloom, los cuales tienen una excelente calidad de impresión. A eso se agrega que el usuario no se podía quedar limitado con llevarse uno solo de estos tres, pues el staff te podía entregar toda la colección si así lo deseabas, lo cual los coloca de manera positiva con los fans.

También entre los recuerdos estaban unas gorras de cartón, las cuales la gente podía doblar para guardarlas para más adelante, había tres modelos disponibles: de Mario, Luigi y también Peach, que incluso le servían a los visitantes para tomarse la foto con los personajes en botarga. Y como cereza del pastel dieron unos bellos acrílicos de Super Mario Bros. Wonder, los cuales se pueden usar para adornar repisas o dar a ese escritorio de oficina un toque de originalidad.

Para poder llevarse esos lindos recuerdos, tan solo había que hacer una activación sencilla, la cual consistía en entrar desde el celular a la cuenta de My Nintendo, para después escanear un código de QR, y así hacer el Check-In en cuestión de segundos y recibir por parte de los trabajadores el loot Nintendero. Eso sí, como la señal dentro del lugar no era muy buena que digamos, tardaba un poco en llevar a cabo el proceso, pero ese tema tiene que ver más con las instalaciones del propio Citibanamex.

La postura de representantes de Nintendo hacía México y latam

Aunque todas las atracciones del stand se cubrieron, también se dio la oportunidad de hablar con representantes de la marca y nuestro compañero Sebastián Quiroz le hizo algunas preguntas, destacando una sobre cómo ellos ven el mercado Mexicano, y si tiene algún grado de importancia. Esto mencionó Romina Whitlock, directora de marketing de Nintendo Latinoamérica sobre la duda puntual:

México es el país más grande que tenemos en Latinoamérica. Lo vemos sumamente importante, no solo el día de hoy, sino para el futuro, y seguimos enfocándonos en su crecimiento. En el año siete de la consola [Nintendo Switch] tuvimos un año récord en México. Vemos a México siempre como una oportunidad.

De igual forma, le han preguntado sobre su regreso al país en un evento tan grande como lo es CCXP, y extendiendo a la pregunta de si ven a futuro su participación en más sitios y cómo es que finalmente decidieron por dar otra oportunidad a este mercado que ha demostrado ser devoto por la marca y sus personajes. Esto dijo:

Buscamos formas de llegar a los consumidores y los fans, y al mismo tiempo estar en lugares que tienen sentido para la marca. Por ejemplo, elegimos la CCXP este año porque es un evento de cultura de pop de entretenimiento. Si bien lo que vendemos son juegos, también vendemos entretenimiento para la gente. Este es el primero que tenemos en México, pero hemos participado en [la CCXP de] Brasil, por lo que la conocemos. Lo que hacemos es ver si encajan en la estrategia que tenemos como compañía y como marca. Mientras no haya algo así masivo, seguiremos haciendo eventos más pequeños, pero siempre queremos estar cerca del fan, por lo que hacemos eventos con fans o con la prensa.

Para finalizar la entrevista, se le ha preguntado a Romina sobre cómo le ha estado yendo a Switch en desempeño de ventas en México, y al parecer todo es positivo, por lo que seguirán dando impulso todo lo relacionado a Mario; aunque también experiencias un tanto más de nicho finalmente empiezan a despegar de forma ligera. Acá sus palabras:

Les puedo decir que a todos los juegos de Mario, o de la familia de Mario, les van muy bien en México. La base instalada del Switch ha crecido más y más. Cuando sale un juego como Pikmin 4, por ejemplo, estás empezando con una base instalada más grande, por lo que hay más oportunidad de crecimiento y éxito. Somos muy afortunados de estar en la posición en la que estamos en México.

Con esto en mente, es mu posible que Nintendo dé la oportunidad de establecerse con una división un poco más grande. Pero las cosas deben escalar de forma ligera, esto para irse armando de una base sólida de fanáticos.

El inicio de algo que puede ir más allá

Después de lo vivido en la CCXP, es posible que veamos a Nintendo en más eventos a futuro, donde lo veremos mostrar sus videojuegos de calidad, aunque es posible que se ausenten un poco en los próximos meses, y no lo decimos específicamente en México, sino por temas de que los lanzamientos se acaban en junio con Luigi’s Mansion 2 HD. A menos que durante el Summer Game Fest o un directo individual nos hablen de los planes que tienen con su consola en este 2024.

Por otro lado, es posible que esto se atrase para dar paso a la nueva generación de dispositivos, y que presenten con bombo y platillo la nueva consola para el público mexicano, pero estas solo son especulaciones hasta que finalmente se atrevan a dar el primer paso. Entonces, estaremos atentos a cualquier movimiento de la empresa, y es evidente que estamos emocionados por lo que esta por venir, pues Nintendo suelta sorpresas que ni siquiera suelen entrar en sospechas.

¿Veremos a los dueños de Mario en CCXP 2025? Pues, primero este último debe confirmarse para tener una posible respuesta.