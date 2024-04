Primer avance de Homelander en Mortal Kombat 1

Aunque ya no tenga tanta presencia, Mortal Kombat 1 sigue siendo uno de los juegos de peleas más destacados del último año, y eso se debe a que todo se renovó, desde el apartado gráfico, historia, mecánicas principales, y claro, los personajes invitados que se suman a este lucha. Entre ellos hay dos personajes que no se veían venir, y esos son Omni Man de la franquicia de Invincible y también Homelander de The Boys, serie que está teniendo su segundo aire al incorporar su nueva temporada para este verano.

Hablando este último, hace poco el principal responsable de esta franquicia, Ed Boon, ha compartido algo que la gente ya quería ver desde su anuncio oficial y ese es el aspecto del protagonista de la serie de Prime Video. Y esto es mediante un teaser en el que se ve al héroe estar codo a codo con Liu Kang, escena que aparece antes de iniciar un combate. Ante esto, el recibimiento de los fans ha sido muy bueno, pues siempre se agradecen añadidos.

Aquí lo puedes ver:

We're very pleased with the reception players are giving Ermac and happy to remind everyone there is still a LOT more planned for #MortalKombat1

More: Klassic Kostumes, New Moves, Kameos, online features, secrets, and of course…. pic.twitter.com/7ZOOeSzpNE

— Ed Boon (@noobde) April 26, 2024