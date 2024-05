Xbox anuncia nuevo estudio de Activision

Nos encontramos a poco más de una semana del cierre de Tango Gameworks, Arkane Austin y dos estudios más. De esta forma, es una sorpresa total escuchar que Xbox ha creado un nuevo estudio, el cual ya está trabajando en una experiencia AAA a gran escala.

De acuerdo con The Verge, Elsewhere Entertainment es un nuevo estudio interno de Activision, el cual está trabajando en una nueva “franquicia AAA enfocada en la narrativa y que definirá su género”. Entre el equipo de desarrolladores, se incluyen personas que han trabajado en The Last of Us, Uncharted, Destiny, Cyberpunk 2077 y más títulos de este calibre.

Aunque por el momento no hay detalles específicos sobre este nuevo proyecto, considerando la pequeña descripción y el historial de sus desarrolladores, es probable que estemos ante una experiencia single player con un enfoque en la historia. Sin embargo, no se descarta que algún elemento de juego como servicio esté incluido.

Lo interesante, es que Xbox, quien recordemos, es dueño de Activision y, por ende, también de Elsewhere Entertainment, cerró cuatro estudios, y a solo unos días de este suceso se dé a conocer que un nuevo equipo ya está trabajando en una experiencia AAA. A diferencia de algo como Perfect Dark, el cual parece estar en problemas, Activision puede tener un mejor manejó de Elsewhere Entertainment, por lo que el resultado final podría no tardar más de cinco años.

Como siempre, solo nos queda esperar a que más información esté disponible. En temas relacionados, la llegada de Halo a PlayStation es inminente. De igual forma, parece que un nuevo Crash Bandicoot está en camino.

Nota del Autor:

Activision necesita más experiencias single player. De esta forma, el trabajo de Elsewhere Entertainment podría ser exactamente lo que requiere la compañía hoy en día. Sin embargo, queda claro que este proyecto tiene que ser un éxito sí o sí.

Vía: The Verge