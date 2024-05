Nueva expansión llega a Pokémon TCG

El TCG de Pokémon está en constante crecimiento, y el día de hoy se ha revelado que el próximo mes de agosto estará disponible una nueva expansión. Estas nuevas cartas no solo introducirán a criaturas de bolsillo que vimos originalmente en el segundo DLC de Scarlet & Violet, sino que tendrán un diseño único.

Para ser específicos, será el próximo 2 de agosto de 2024 cuando la expansión de Fábula Sombría esté disponible en el TCG de Pokémon. Pecharunt, descubierto originalmente en el DLC de The Hidden Treasure of Area Zero, debutará en este nuevo paquete. Los jugadores pueden usar a Pecharunt ex para poner en el Puesto Activo a un Pokémon de tipo Oscuro que esté en la Banca gracias a su habilidad Cadenas Controladoras. Es posible emparejar a Pecharunt ex con Okidogi ex, Munkidori ex y Fezandipiti ex para desbloquear diferentes combinaciones.

Junto a esto, uno de los apartados más llamativos de esta expansión son las cartas holográficas, las cuales contarán con un nuevo diseño holográfico único en torno a la ilustración de la carta. Estas son algunas de las cartas más destacadas de esta expansión:

3 cartas de Entrenador de rareza Rara AS TÁCTICO

5 Pokémon ex y 1 Pokémon ex Teracristal

15 Pokémon de rareza Rara Ilustración

10 cartas de Pokémon ex, de Pokémon ex Teracristal y de Partidario de rareza Rara Ultra

5 cartas de Pokémon y de Partidario de rareza Rara Ilustración Especial

5 cartas de rareza Rara Híper doradas y grabadas en relieve

Las cartas de Escarlata y Púrpura-Fábula Sombría estarán disponibles en los siguientes productos:

La Caja de Entrenador Élite de Escarlata y Púrpura-Fábula Sombría (disponible el 2 de agosto de 2024): Incluye nueve paquetes de mejora de Escarlata y Púrpura-Fábula Sombría, una carta de promoción de Pecharunt de estilo Rara Ilustración y varios accesorios del juego.

La colección Ilustración Kingambit de Escarlata y Púrpura-Fábula Sombría (disponible el 2 de agosto de 2024): Incluye cuatro paquetes de mejora de Escarlata y Púrpura-Fábula Sombría, una carta de promoción de Kingambit de estilo Rara Ilustración con un diseño xilográfico japonés único y dos cartas holográficas de promoción: una de Pawniard y otra de Bisharp.

La colección Ilustración Especial Kingdra ex de Escarlata y Púrpura-Fábula Sombría (disponible el 2 de agosto de 2024): Incluye cinco paquetes de mejora de Escarlata y Púrpura-Fábula Sombría, una carta de promoción de Kingdra ex de estilo Rara Ilustración Especial con un diseño xilográfico japonés único y dos cartas holográficas de promoción: una de Horsea y otra de Seadra.

La colección Ilustración Especial Greninja ex de Escarlata y Púrpura-Fábula Sombría (disponible el 2 de agosto de 2024): Incluye cinco paquetes de mejora de Escarlata y Púrpura-Fábula Sombría, una carta de promoción de Greninja ex de estilo Rara Ilustración Especial con un diseño xilográfico japonés único y dos cartas holográficas de promoción: una de Froakie y otra de Frogadier.

El blíster de 3 paquetes de mejora y 1 carta de promoción de Escarlata y Púrpura-Fábula Sombría (disponible el 2 de agosto de 2024): Incluye tres paquetes de mejora de Escarlata y Púrpura-Fábula Sombría y una carta holográfica de promoción de Pecharunt.

La minilata Escarlata y Púrpura-Fábula Sombría (disponible el 2 de agosto de 2024): Incluye dos paquetes de mejora de Escarlata y Púrpura-Fábula Sombría, una hoja con calcomanías y una carta con ilustraciones que combina con la lata de Dusknoir, Zoroark, Okidogi, Munkidori o Fezandipiti.

El lote de paquetes de mejora de Escarlata y Púrpura-Fábula Sombría (disponible el 6 de septiembre de 2024): Incluye seis paquetes de mejora de Escarlata y Púrpura-Fábula Sombría.

Si no puedes esperar al 2 de agosto para tener tus cartas físicas, te dará gusto escuchar que la expansión estará disponible en la aplicación de JCC Pokémon Live a partir del 2 de agosto. En temas relacionados, KFC anunció colaboración con Pokémon. De igual forma, la localización al español latino ya está disponible en Pokémon Go.

Nota del Autor:

Como coleccionista, lo que más me llama la atención son los diseños de las cartas, y parece que las nuevas opciones holográficas se convertirán en un elemento que todos querrán tener en sus manos en un futuro.

Vía: Pokémon