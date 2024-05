Pokémon Go llegó al mercado en el 2016. Han pasado casi 10 años desde este suceso, pero Niantic sigue trabajando para mejorar la experiencia a nivel global, y eso incluye una serie de opciones enfocadas a la región de México y América Latina. Esto es algo que vimos durante la CCXP que se llevó a cabo el fin de semana pasado, en donde no solo hubo múltiples activaciones para los fans, sino que también se confirmó la tan esperada localización al español latino.

Tuvimos la oportunidad de asistir a la presentación de Niantic en el escenario principal de la CCXP, en donde Tomás Cortijo, director regional para América Latina de The Pokémon Company International, Omar Téllez, vicepresidente de mercados emergentes en Niantic, Jacob Kreiimer, manager senior de mercado emergentes en Niantic, Alan Mandujano, jefe de América Latina en Niantic, y Rodrigo Mencos, manager asociado de marketing en Niantic, hablaron sobre el papel que ha jugado México en Pokémon Go desde su lanzamiento.

El evento comenzó con el icónico tráiler de revelación de Pokémon Go que vimos en 2016, y una vez que los directivos salieron al escenario, discutieron algunas novedades que ya están disponibles en el juego móvil por medio de la más reciente actualización. Para comenzar, se ha mejorado el sistema de biomas, por lo que el título tomará en consideración el lugar en el que te encuentras para darte cierto tipo de pokémon. Por ejemplo, al visitar una playa, podrás capturar a un Squirtle o Starmie, criaturas de tipo agua.

Junto a esto, uno de los grandes enfoques de la nueva actualización es traer de regreso a jugadores que no han experimentado Pokémon Go en años, por lo que a partir del día de hoy, y hasta el 15 de junio, estarán disponibles múltiples eventos y paquetes exclusivos de América Latina, los cuales están dirigidos al público nuevo y que regresa después de una larga ausencia. A la par, Niantic estrenó un nuevo tráiler, el cual fue filmado en La Alameda de la Ciudad de México, y está enfocado en nuestro mercado.

Por último, pero no menos importante, se confirmó que ya está disponible la locación al español latino en Pokémon Go. En una subsecuente entrevista que tuvimos con Alan Mandujano y Rodrigo Mencos, nos confirmaron que esta fue una labor en colaboración entre Niantic y The Pokémon Company International, con el objetivo de llevar esta experiencia a la mayor cantidad de jugadores. Esto fue lo que nos comentó Alan Mandujano al respecto:

“La locación es un trabajo de muchas personas, para Niantic la locación es muy importante en muchos sentidos. Queremos llevar la experiencia Pokémon Go a la mayor cantidad de personas posibles. En 2022 lanzamos Pokémon Go en bahasa indonesia, que es el lenguaje de Indonesia. Nuestro equipo estuvo muy involucrado en ese lanzamiento, y trabajamos de la mano con The Pokémon Company International. El año pasado lanzamos Pokémon Go en hindi. Cada trabajo de locación tiene que ser una labor en conjunto con The Pokémon Company. Es algo muy de la mano y agradecemos a The Pokémon Company que esté llevando el juego a más lugares, y deseamos que sean muchos más. Lo que queremos, tanto The Pokémon Company International como Niantic, es que más personas tengan acceso a este juego”.

Esto no fue todo. Al terminar la presentación principal se llevó a cabo una raid muy especial. Nuestros amigos de Niantic deseaban recapturar la magia del primer tráiler de Pokémon Go, por lo que todos los asistentes de la CCXP tuvieron la oportunidad de participar en una batalla grupal en contra de Mewtwo. Es importante mencionar que actualmente es imposible capturar a este pokémon legendario en el mundo, por lo que este fue un regalo único para todos los fans.

Por si fuera poco, Pikachu fue un invitado especial, y hasta mariachi hubo para festejar a la mascota de la serie. A lo largo de toda la CCXP hubo paradas temporales para Pokémon Go, y una simple mirada al juego nos mostraba un evento repleto de actividades que todos los fans apreciaron. Sin lugar a dudas, algo que demuestra la importancia que tiene México para Niantic y The Pokémon Company, y esta es solo una de las tantas participantes planeadas para el futuro.

Recuerda, la actualización de Pokémon Go, que ya incluye la locación al español latino, ya está disponible. Junto a esto, tienes hasta el próximo 15 de junio para disfrutar de múltiples eventos y paquetes especiales que solo estarán disponibles en América Latina. En temas relacionados, puedes checar nuestra cobertura de Nintendo en la CCXP aquí. De igual forma, esta es la importancia de México para Nintendo.

Nota del Autor:

Como alguien que dejó de jugar Pokémon Go hace tiempo, la nueva actualización me convenció de volver a adentrarme a este mundo, cumpliendo así su objetivo. No puedo esperar al siguiente fin de semana y recorrer la ciudad en busca de un Hawlucha, el cual es exclusivo de México.

Vía: Atomix