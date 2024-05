La llegada de Halo a PlayStation es inminente

Claramente, hay un choque entre los directorios de Xbox y Microsoft sobre la dirección que debe de tomar su división de videojuegos. En el pasado, Satya Nadella, CEO de Microsoft, ha dejado en claro que no tiene intención de continuar con la exclusividad de juegos, y parece que esto por fin se hará una realidad, lo cual significaría que series como Halo y Gears of War estarán disponibles en PlayStation.

De acuerdo con un nuevo reporte por parte de Windows Central, Xbox tiene pensado lanzar más juegos de en las consolas de PlayStation y Nintendo, una operación denominada “Latitude”, la cual ha provocado “debate e inquietud” dentro de la empresa sobre si la medida tiene sentido.

Aunque Xbox ha mencionado que el lanzamiento de Hi-Fi Rush, Grounded, Sea of Thieves y Pentiment en otras plataformas fue solo una medida para medir qué tan redituable es llevar ciertas experiencias a las manos de más jugadores, internamente parece que no hay un límite para este plan, y todos los juegos están siendo considerados, al menos por parte de los directivos de Microsoft.

Medios como Eurogamer y GamesIndustry.biz también han señalado que las conversaciones internas de Microsoft apuntan a que más juegos de Xbox estarán disponibles en PlayStation 5 y Nintendo Switch en un futuro, algo que ha provocado una serie de sentimientos encontrados en los desarrolladores y directivos de esta división.

En general, se ha mencionado que esta decisión es el resultado de múltiples factores. Para comenzar, las ventas del Xbox Series X|S no son tan altas como se esperaban, reduciendo así el número de copias que un título puede vender o, más bien, el número de suscripciones a Game Pass que se pueden generar. De igual forma, se ha señalado que la compra de Activision Blizzard por casi $70 mil millones de dólares fue una apuesta riesgosa que aún no da resultados claros, lo cual también llevó al despido y cierre de estudios que vimos la semana pasada.

Por el momento, aún no hay información oficial por parte de Xbox o Microsoft sobre los planes de llevar series como Halo y Gears of War a otras plataformas, pero todo parece indicar que esto sucederá tarde o temprano, algo que podría cambiar por completo la imagen y la forma en la que funciona Xbox. En temas relacionados, Xbox revela por qué cerró Tango Gameworks. De igual forma, ¿Call of Duty llegará a Game Pass?

Nota del Autor:

Microsoft es una compañía enfocada en hacer dinero, y solo dinero. Nadella, claramente, es un hombre de negocios que no tiene una idea clara de cómo funciona la industria de los videojuegos. Esto es lo que está condenando a la compañía. Si bien puede ser exitosa en un futuro, su identidad desaparecerá.

Vía: Windows Central