El emulador del PS2 en PS5 está cada vez más cerca

Gracias a la suscripción de PlayStation Plus Extra, todos los usuarios de este servicio tienen la oportunidad de disfrutar de títulos de PS1, PS2, PS3 y PSP en PlayStation 4 y 5. Sin embargo, cuando hablamos de la segunda consola de Sony, usualmente llegan las versiones remasterizadas. Afortunadamente, una nueva pista ha señalado que el esperado emulador del PlayStation 2 está en camino.

Recientemente, se filtró la llegada de Star Wars: The Clone Wars a la PlayStation Store. Este no es un título que tenga alguna versión remasterizada. Esto significa que el emulador de PlayStation 2 por fin está en camino. Junto a esto, se ha mencionado que este título contará con save states, rebobinado y filtros de imagen, algo que alegrará a más de una persona.

Aunque por el momento se desconoce cuándo estará disponible Star Wars: The Clone Wars en PlayStation Plus Extra, parece que solo es cuestión de tiempo antes de que veamos más juegos de PlayStation 2 en este servicio de suscripción. Esto abre la puerta a que títulos como God of War, Ico, Dragon Quest VIII, y más títulos que actualmente están disponibles solo en su hardware original, lleguen a las manos de todos aquellos que siempre han deseado disfrutar de estas experiencias, pero se les hace imposible actualmente.

Lo interesante será ver si en regiones como México y América Latina, en donde los juegos de PlayStation 3 no están disponibles, debido a que estos títulos solo se pueden jugar por medio de la nube, también estarán disponibles las entregas de PlayStation 2. En temas relacionados, estos son los nuevos juegos de PlayStation Plus. De igual forma, PS Plus y Game Pass no crecieron en el 2023.

Nota del Autor:

Más que nada, me emociona el hecho de que el emulador de PlayStation 2 significa que la colección de God of War está cada vez más cerca. Sin embargo, también es interesante que más experiencias clásicas estén disponibles para todos los interesados en una de las generaciones más importantes de Sony.

Vía: Gematsu