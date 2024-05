Game Pass y PS Plus no crecieron en el 2023

Tras el cierre de Tango Gameworks, una vez más se pone en cuestión el verdadero valor de Xbox Game Pass. Si bien es cierto que este servicio representa una gran oferta para los jugadores, la realidad es que este no es el mercado que prometía ser el futuro de los videojuegos, algo que se puede ver claramente con el nulo crecimiento año con año.

Por medio de su cuenta oficial de Twitter, Mat Piscatella, analista de Circana, ha revelado que los servicios de suscripción crecieron solo 1% en comparación con lo visto durante abril de 2023. Es decir, en todo un año no vimos un aumento considerable de suscriptores, ya sea en Xbox Game Pass o PlayStation Plus. Esto fue lo que se comentó al respecto:

“Y todavía está estancado. El gasto en suscripciones a videojuegos no móviles en marzo de 2024 aumentó solo un 1% en comparación con las cifras de abril de 2023”.

And it's still stalled. March 2024 non-mobile video game subscription spending was only up 1% vs the April 2023 figures that got me to post the below last year. https://t.co/O0WQhQX023 — Mat Piscatella (@MatPiscatella) May 7, 2024

Este es un caso que afecta sustancialmente a Xbox. Considerando que la compañía se ha enfocado en lanzar sus juegos first party día uno en Game Pass, esperan que esto sea suficiente para atraer a más jugadores, pero claramente esto no está funcionando.

A lo largo de 2023 vimos el lanzamiento de títulos como Hi-Fi Rush, Redfall y Starfield. Si bien el trabajo de Arkane Austin fue un fracaso, las producciones de Tango Gameworks y Bethesda fueron bien recibidas, pero parece que nadie estaba interesado en adquirir una suscripción de Xbox Game Pass solo para disfrutar de estas aclamadas experiencias.

En el caso de PlayStation Plus, su crecimiento también se ha estancado, pero Sony no tiene planes de lanzar juegos día uno en este servicio, por lo que sus pérdidas no son tan grandes como las que seguramente experimentó Xbox a lo largo del año pasado. Junto a esto, recordemos que Microsoft no ha querido compartir datos actualizados sobre el número de suscriptores de Game Pass.

No fue sino a inicios del 2024, dos años después de la última actualización, que se reveló que Xbox Game Pass contaba con 34 millones de suscriptores, un aumento de solo nueve millones en comparación con lo revelado en el 2022. Estos son números con los que, seguramente, Microsoft no está contento. Esto demuestra que el futuro de la industria de los videojuegos no está en los servicios de suscripción. En temas relacionados, fans de Xbox comienzan boicot contra la compañía. De igual forma, puedes conocer más sobre el cierre de estudios aquí.

Nota del Autor:

No puedo negar que la oferta de Xbox Game Pass y PlayStation Plus es atractiva para muchos usuarios, pero ambos servicios tienen problemas que afectan a sus respectivas compañías. El regalar juegos es insostenible, incluso si una persona paga una mensualidad y, como ya lo hemos visto, no todos están interesados en unirse a una de estas plataformas.

Vía: Mat Piscatella