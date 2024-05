En su comunicado oficial, Matt Booty, jefe de Xbox Game Studios, reveló que una de las principales razones por las cuales se cerraron los estudios de Tango Gameworks, Arkane Austin, Alpha Dog Games y Roundhouse Games, fue para utilizar estos recursos en proyectos de mayor impacto. Ahora, se ha revelado que la compañía pudo mantener a estos equipos a flote con tan solo una parte de lo que se le pagó a Bobby Kotick por su salida de Activision Blizzard.

Bobby Kotick, ex-CEO de Activision Blizzard, fue el centro de atención de múltiples controversias relacionadas con el comportamiento inapropiado en el área de trabajo y abuso sexual. Sin embargo, no fue sino hasta que la adquisición de Microsoft se llevó a cabo que fue obligado a abandonar su puesto, aunque no lo hizo sin las manos vacías.

The $375,000,000 Microsoft payout to known dog scum Bobby Kotick, could pay for the estimated salaries of both Arkane Austin and Tango Gameworks employees combined for the next 17 and a half years

— Ethan Taylor 🧌 STRAY GODS OUT NOW! (@ethataylo) May 7, 2024