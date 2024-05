El emulador PPSSPP llega al iPhone

La apertura de los emuladores en dispositivos iOS ha sido uno de los eventos más importantes en la industria de los videojuegos este año. Actualmente, plataformas como el NES, SNES, Game Boy y Nintendo 64 ya están disponibles para todos los usuarios del iPhone. Afortunadamente, la oferta sigue creciendo, y es que PPSSPP, el emulador número uno de PSP, ya está disponible.

Así es, en estos momentos ya puedes ingresar a la App Store, o usar este enlace, y descargar PPSSPP completamente gratis en tu iPhone o iPad. Al igual que otros emuladores, es necesario que utilices tus ROMs, las cuales no se incluyen en esta aplicación, para disfrutar de juegos como Crisis Core o God of War: Chains of Olympus.

Sin embargo, hay un problema con este emulador, y es que por el momento no es posible conectar controles de forma inalámbrica, y solo puedes jugar por medio de controles tácticos en la pantalla, aunque no se descarta que esto cambie en una futura actualización.

No lo dudes, si deseas tener toda tu librería de juegos de PSP en tu iPhone, PPSSPP es la mejor opción que hay en estos momentos. Sin embargo, recuerda que los ROMs se consiguen por separado, y necesitan estar en el formato ISO para funcionar adecuadamente. En temas relacionados, parece que Sony ya está trabajando en un nuevo PSP. De igual forma, hackean un PlayStation Portal para que corra juegos de PSP.

Nota de Autor:

He probado un par de emuladores de iPhone, y el trabajo que se nos presenta no es malo, pero no soy fan de cómo se siente en mis manos. Tal vez con un control que funcione por bluetooth pueda tener una mejor experiencia, pero por el momento no estoy del todo interesado.

Vía: Apple Store