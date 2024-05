Un nuevo PlayStation Portable estaría en camino

El mercado de las portátiles ha crecido sustancialmente en los últimos años. Consolas como el Switch y Steam Deck han demostrado que este mercado aún tiene mucho que ofrecernos. De esta forma, un nuevo rumor ha señalado que Sony ya está trabajando en un nuevo PlayStation Portable, o PSP.

Anton Logvinov, periodista ruso y uno de los primeros en asegurar que los juegos de PlayStation estarían disponibles en PC, ha señalado que un nuevo PSP ya está en desarrollo. Sin embargo, el catálogo de juegos que estarán disponibles solo contempla experiencias de PlayStation 4, con títulos que ya encontramos en Steam, así como en el Steam Deck. Esto fue lo que comentó al respecto:

“Por cierto, puedo confirmar que Sony está preparando una nueva PSP para su lanzamiento, pero Dios, en la línea de lanzamiento solo hay juegos de PS4, que generalmente están disponibles para PC y, por lo tanto, en Steam Deck. Las cadenas de tiendas, por cierto, se muestran bastante escépticas”.

Por el momento, Sony se ha mantenido en silencio al respecto. Sin embargo, esto no debería ser una gran sorpresa. Gracias al auge que han tenido las PC portátiles, así como el Switch, durante los últimos años, rumores han señalado que tanto Sony como Microsoft están trabajando en nuevas consolas para este mercado.

Sin embargo, si la información de Logvinov es correcta, parece que la propuesta de Sony no luce tan atractiva como muchos esperaban. Este reporte expone un problema que no muchos han considerado, y es que una portátil de PlayStation y Xbox no es tan necesaria. Considerando que Game Pass y múltiples juegos first party de Sony ya están disponibles en PC, no hay un gran incentivo para adquirir algo como un nuevo PSP, puesto que un Steam Deck o ROG Ally ya ofrece este tipo de experiencias.

Considerando que por el momento no hay información oficial, solo nos queda esperar a que Sony confirme o desmienta la existencia de un nuevo PSP. En temas relacionados, el PSP dorado ya tiene un nuevo dueño. De igual forma, hackearon un PlayStation Portal para que corra juegos de PSP.

Nota del Autor:

En realidad, no hay un gran incentivo para tener un PSP, más allá de jugar títulos que tal vez no lleguen a PC por un tiempo, pero eventualmente estarán disponibles en esta plataforma. Un Steam Deck y ROG Ally son más que suficientes.

Vía: ResetEra