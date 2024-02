La emulación ha cobrado nueva fuerza tras la llegada de todas las plataformas móviles que hemos visto en los últimos años. No solo la independiente ha ganado fuerza por medio de plataformas como el Miyoo Mini, sino que consolas que no están diseñadas para este tipo de productos también han sido hackeadas, como el Steam Deck y ROG Ally. De esta forma, solo era cuestión de tiempo de que lo mismo sucediera con el PlayStation Portal.

Por medio de su cuenta oficial en Twitter, el usuario conocido como Andy Nguyen, reveló que, junto con la ayuda de dos hackers más, logró instalar PPSSPP de forma nativa en el PlayStation Portal. Este es un emulador de juegos del PSP, y en el mensaje que comparte podemos ver claramente Grand Theft Auto III. Esto fue lo que comentó:

After more than a month of hard work, PPSSPP is running natively on PlayStation Portal. Yes, we hacked it. With help from xyz and @ZetaTwo pic.twitter.com/AXuRROo6Ip

— Andy Nguyen (@theflow0) February 19, 2024